Hvem er han gitaristen der med Johnny Depp?

Jeff Beck har vært en legendarisk artist i snart 60 år. Det var likevel fortatt billetter igjen til konserten hans på Sentrum Scene 24. juni, da det ble annonsert at Johnny Depp kom til å være med som gjesteartist. Det ble satt opp en ekstrakonsert 2. juli, som solgte ut umiddelbart. De to skal også spille i Kristiansund (25. juni) og Bergen (3. juli).

Johnny Depp er mest kjent som skuespiller, etter sine roller i «Edward saksehånd», «Charlie og sjokoladefabrikken», «Alice i eventyrland» og fem «Pirates Of The Carribean»-filmer. I det siste har han fått ekstra stor oppmerksomhet for en bitter rettssak mot hans tidligere kone Amber Heard, med sterke beskyldninger om hvem som hadde mishandlet hvem. Hovedkonklusjonen til juryen var at Heards anklager mot Depp var falske og injurierende.

Johnny Depps interesse for rock’n’roll kan ikke trekkes i tvil. Det ble fort tydelig at hans Jack Sparrow-karakter i «Pirates Of The Carribean» var sterkt basert på framtoningen til Keith Richards. Noe de bekreftet da Stones-gitaristen etter hvert dukket opp i serien som Sparrows far. Johnny Depp spilte i flere band før han ble en kjent skuespiller, og har hengt rundt med stjernene hele veien. I 2015 dannet han bandet Hollywood Vampires med Alice Cooper og Joe Perry fra Aerosmith. Han har ikke bare festet med de mest glamorøse rockestjernene, han er også en god venn av Shane MacGowan fra The Pogues. Under feiringen av MacGowans 60-årsdag var det Depp som sto midt på scenen og spilte gitar mens Bono sang «Rainy Night In Soho».

Actor Johnny Depp performs with musician Jeff Beck, in Helsinki Johnny Depp, her fra konserten med Jeff Beck under Helsinki Blues Festival 19. juni. (LEHTIKUVA/Reuters)

Johnny Depp og Jeff Beck har vært gode venner siden 2016. I 2019 bestemte de seg for å lage et album sammen, og i 2020 kom deres versjon av John Lennons «Isolation». 15. juli kommer resten på et albumet «18», med coverlåter av så forskjellige artister som Beach Boys, Velvet Underground, Killing Joke og Janis Ian. Samt et par originallåter av Depp, inkludert den nye singelen «This Is A Song For Miss Hedy Lamarr». En sang til en filmstjerne fra mellomkrigstida, om berømmelsens pris, som det kan tenkes at Depp har følt på selv. En følsom sang som sprites opp med en karakteristisk bitende gitarsolo fra Jeff Beck.

Om oppstusset fører til større oppmerksomhet rundt konsertene til Jeff Beck er det ham vel unt.

Til å begynne med spilte Jeff Beck i The Yardbirds. Der tok han over for Eric Clapton. Beck ble fort lei av alle hitsinglene gruppa pådro seg den korte tida han var med. Det var i Jeff Becks periode The Yardbirds ble et folkekjært popband, med singler som «Heart Full Of Soul», «For Your Love» og «Evil Hearted You».

Beck overlot derfor plassen til Jimmy Page. Denne tronfølgen har blitt pensum i britisk rockehistorie. Første og sistemann ble to av tidenes største rockestjerner. Jeff Beck har aldri forsøkt å oppnå denne statusen, men vi trenger jo bare se på ham for å forstå at han er blitt tilbudt plass i The Rolling Stones både én og to ganger.

"Vi trenger bare se på Jeff Beck for å forstå at han er blitt tilbudt plass i The Rolling Stones både én og to ganger". Her på jazzfestivalen i Molde i 2010. (Vidar Ruud/NTB)

Jeff Beck på sitt mest intense er også filmhistorie. I en scene fra Michelangelo Antonionis klassiker «Blowup» ser vi The Yardbirds spille på klubben Marquee i London. Jeff Becks utstyr svikter, selv klikker han også, og slår i stykker gitaren. Scenen er riktignok konstruert, kanskje inspirert av sceneopptredenen til The Who, men ingen har vel noen gang spilt rollen som frustrert rockemusiker bedre på film? Beck var heller ikke fremmed for utagerende opptredener. Han skal ha fortalt at han så på The Yardbirds som ikke-figurativ kunst. Sleng litt maling rundt, og se hva som fester seg, liksom.

Til tross for sin motstand mot popmusikken i The Yardbirds var Jeff Beck den første av «de tre store» gitaristene i gruppa som ble popstjerne på egen hånd. I 1967 hadde han en stor hit med «Hi Ho Silver Lining», en av de store britiske festslagerne gjennom alle tider. Rod Stewart forteller i sin selvbiografi at Beck opplever denne låtens evige suksess «som å gå rundt resten av livet med et rosa toalettsete rundt halsen.» I 1968 var Beck på hitlistene igjen, nå med en instrumentalversjon av «Love Is Blue», som året før hadde blitt nr. 4 i Melodi Grand Prix for Luxembourg! Så fikk han definitivt nok av denne lettsindige slagermusikken. Han ville tilbake til den bluesbaserte rocken, og dannet sitt eget Jeff Beck Group.

En gjenganger i popquiz nå: Hvem sang i Jeff Beck Group? Spørsmålet egner seg bare teoretisk, for hvis du hører dem er svaret lett. Beck kunne vel alltids sunget selv, men han overlot mikrofonen til unge og fortsatt helt ukjente Rod Stewart. Det er her Beck gjør noen av sine mest minne verdige innspillinger, på albumene «Truth» og «Beck-Ola». Vi kunne spurt hvem som spilte bass i dette bandet også, for det var Ron Wood. Som sa ja til jobben i Rolling Stones da Jeff Beck sa nei.

Det er vanskelig å etablere seg i toppsjiktet i rocken som instrumentalist. Jeff Becks vegrer seg for å synge, og hans senere karriere som soloartist viser en befriende mangel på planlegging. Han har vandret fra det ene prosjektet til det andre. Fra powertrioen Beck Bogart & Appice, til en duo med fusionkeyboardisten Jan Hammer. Han har også spilt på plater med en rekke forskjellige, og da mener vi forskjellige,­ artister: Kate Bush, Stevie Wonder, Morrissey, Diana Ross, Toots & The Maytals, Roger Waters, Herbie Hancock, Bon Jovi og Spinal Tap! Og nå den mest kjente av de alle, Johnny Depp.

