Prisdryss for Nationaltheatret under utdelingen av Heddaprisene

Nationaltheatret tok flere av prisene under årets Heddapris-utdeling søndag. For stykket «Blikktrommen» ble det pris både for beste mannlige hovedrolle (Olav Waastad) og beste scenografi og kostymedesign.

«Blikktrommen» er basert på en klassisk roman av nobelprisvinner Günter Grass, og den regnes som et definerende verk innenfor magisk realisme. Stykket finner sted i mellomkrigstidens og 2. verdenskrigs Gdansk, med tre år gamle Oskar som har gjennomskuet verden rundt seg og velger å holde seg utenfor.

Nationaltheatrets Kjersti Tveterås fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin tolkning av Jane Eyre. I tillegg vant teateret prisene for beste ungdomsforestilling («Superkid»), mens husdramatiker Camara Lundestad Joof fikk pris for beste scenetekst.

Heddaprisen er den mest prestisjetunge teaterprisen i Norge og deles ut av Norsk teater- og orkesterforening. Den er blitt delt ut årlig i inntil tolv kategorier siden 1998, med unntak av 2021 da den ble avlyst på grunn av koronapandemien. Dermed er også stykker fra 2020–21 tatt med i juryens vurdering i år.

Black Box vant årets teaterforestilling

I medrollekategoriene var det to skuespillere fra Det Norske Teatret som ledet an – Sara Fellman og Preben Hodneland. Sistnevnte har i en alder av 36 nå innkassert tre Heddapriser på fire år.

Prisen for årets beste teaterforestilling gikk til teaterkompaniet De Utvalgte. Deres stykke «Fem forestillinger om døden» er blitt satt opp i et samarbeid mellom Rosendal Teater i Trondheim og Black Box Teater i Oslo.

– Forestillingen gir oss hverdagslige, ensomme, nakne og sårbare, men også lekne og humoristiske møter med det uunngåelige. Selv når den er på sitt mest humoristiske hviler den i et erkjennelsens mørke som speiler det menneskelige og det forgjengelige. Med et usedvanlig kreativt fortellergrep bringer den oss fra rom til rom, vakre og nitid utformet i alle detaljer, sakte – og med tid til refleksjon, skriver juryen i sin begrunnelse for å gi prisen til «Fem forestillinger om døden».

Prisen Årets Hedda gikk til stykket «Utvik Senior», som er satt opp av en gruppe teatre og kor i Nord-Norge.

Store prosjekter og tegnspråk

Heddajuryen valgte å dele ut prisen for særlig kunstnerisk innsats til Statsteatret for prosjektet «Norge 1066-2066».

– Alle omveier fører til målet for dette ensemblet. Reisen som startet ved Stamford Bridge, er nå over, og vi har fått «Atter ein konge». Og med det en helt personlig formidling av 1000 års norgeshistorie fortalt gjennom ti teaterforestillinger på ti år. De har gitt oss et nytt syn på Norge. De har gitt oss et nytt syn på teatrets muligheter, skriver juryen.

I år ble det også delt ut en ærespris, som tidligere har gått til personer som Wenche Foss, Jon Fosse, Toralv Maurstad og Bjørn Sundquist. Denne gangen gikk den til Mira Zuckermann. Hun har vært sjef for Teater Manu siden 2001 fram til hun gikk av med pensjon ved årsskiftet. Den døve skuespillerinnen har lenge vært engasjert i tegnspråklig scenekunst og bidratt både i Norge og internasjonalt.

– Sånn sett er hun nærmest som en institusjon å regne selv. Det er i kraft av hennes arbeid og ambisjon at vi blant norske scenekunstinstitusjoner har et vitalt tegnspråklig teater. Heddakomiteens ærespris blir i år – i stor respekt – tildelt Mira Zuckermann, skriver juryen.

Fakta om årets Heddapris-vinnere

Heddaprisen deles ut årlig for fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst. Følgende priser ble delt ut søndag:

* Beste teaterforestilling: «Fem forestillinger om døden» av De Utvalgte, co-produksjon Rosendal Teater og Black Box Teater

* Årets Hedda: «Utvik Senior», tekst og regi Nina Wester – Rimfrost produksjoner og Hålogaland Teater, i samarbeid med Nordland Teater, Vokal Nord, Festspillene i Nord-Norge og lokale mannskor

* Beste kvinnelige hovedrolle: Kjersti Tveterås for rollen som Jane Eyre i «Jane Eyre» av Charlotte Brontë, regi Eline Arbo – Nationaltheatret

* Beste mannlige hovedrolle: Olav Waastad for rollen som Oskar i «Blikktrommen» av Günter Grass, regi Kjersti Horn – Nationaltheatret

* Beste kvinnelige medspiller: Sara Fellman for rollen som Gjertine i «Slåttekar i himmelen» av Edvard Hoem, regi Bentein Baardson – Teatret Vårt og Det Norske Teatret

* Beste mannlige medspiller: Preben Hodneland for rollen som Eit eg/Eit anna eg i «Tid for glede» av Arne Lygre, regi Johannes Holmen Dahl – Det Norske Teatret

* Beste regi: Johannes Holmen Dahl for «Tid for glede» av Arne Lygre – Det Norske Teatret

* Beste barneforestilling: «Karons sandkasse» av Familien Sandsund Lie, regi Torkil Sandsund – Teater Innlandet

* Beste forestilling for ungdom: «Superkid» av Kingsford Siayor, regi Josette Bushell-Mingo og Cici Henriksen – SPKRBOX i samarbeid med National Black Theatre of Sweden og Nationaltheatret

* Beste scenetekst: Camara Lundestad Joof for scenetekst til «De må føde oss eller pule oss for å elske oss» – Nationaltheatret

* Beste scenografi/kostymedesign: Sven Haraldsson for scenografi og kostymedesign til «Blikktrommen» – Nationaltheatret

* Beste audiovisuelle design: Xavier Lescat, Vincent Loubière, Raphael Barani, Simon Masson, Guro Skumsnes Moe, Ane Marthe Sørlien Holen, Håvard Skaset og David Lejard-Ruffet for «Moby Dick – Plexus Polaire», co-produksjon Nordland Teater, Figurteatret i Nordland, og en rekke internasjonale co-produsenter.

* Beste danseforestilling: «In First Person – The Dance» av Daniel Mariblanca – 71 Bodies, co-produksjon BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, Karmaklubb, Bergen Kjøtt, Wrap, Kunsthall 3,14, KRAFT and What You See Festival

* Beste musikkteaterforestilling: «Mor av en nasjon» av Nosizwe Baqwa, regi Zezé Kolstad – Nosizwe Baqwa i samarbeid med Riksscenen og SPKRBOX

* Særlig kunstnerisk innsats: Statsteateret for sitt prosjekt «Norge 1066-2066».

* Heddakomiteens ærespris: Mira Zuckermann, tidligere teatersjef ved tegnspråkteateret Teater Manu.