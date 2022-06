Underholdende leketøy

---

«Lightyear»

Regi: Angus MacLane

UA, 2022

---

Jeg skal ikke bombastisk påstå at Pixar har gått tom for ideer, men hele dette konseptet er i sin essens skikkelig snodig: å fortelle opprinnelseshistorien til Buzz Lightyear, men ikke som den pompøse astronaut-actionfiguren vi kjenner fra «Toy Story»-serien. Isteden handler «Lightyear» om hans «virkelige» forbilde. Vel, virkelig i den forstand at Buzz (ifølge åpningsteksten) er den fiktive hovedpersonen i sci-fi-eventyret «Lightyear», favorittfilmen til «Toy Story»-seksåringen Andy. Jeg vet ikke hvordan Andy klarte å se en film fra 2022 tilbake på midten av nittitallet, men tipper vi snakker om en tidsreisevideospiller. Det strekker kanskje troverdigheten bitte litt at en høvelig realistisk og moderne sci-fi-film eksisterte for snart tretti år siden i et parallellunivers befolket av snakkende, selvbevisste leketøy. Men pytt. Å tenke grundig igjennom alt dette åpner opp for flere logiske sorte hull og eksistensielle spørsmål enn Pixars forbannede «Biler»-serie. Så jeg foreslår at vi skrur hjernen i frigir, unngår supernova-stresshodepine og nøyer oss med å se dette som en frittstående avlegger.

«Lightyear» kommer ikke i nærheten av den følelsesmessige dybden til «Toy Story»-filmene, og tar oss ikke hele veien til «evigheten og forbi». Men dette er tross alt en Pixar-film, og selv en middels Pixar-film er mer severdig enn over nitti prosent av klodens familiefilmproduksjoner – så det fortsatt plenty å sette pris på her.

Denne utgaven av Buzz Lightyear er en space-speider som utforsker verdensrommet sammen med sin trofaste makker og bestevenn Alisha Hawthorne. Buzz ender opp med å ta en djerv manøver som går veldig galt, og strander deres turnipsformede romkoloniskip på en fremmed planet full av fiendtlige livsformer. Et dypfryst mannskap på over tusen personer er pent nødt til å belage seg på et langvarig opphold i ugjestmilde omgivelser, mens Buzz blir besatt av å finne en trygg vei tilbake til Jorden. Han prøver hvileløst å teste ut et alternativ krystall-drivstoff som kan garantere en nødvendig hyperfart, men hver mislykkede testflyging sender ham tilbake til en romkoloni der alle plutselig har blitt fire år eldre på et blunk. Buzz forblir den samme, mens Alisha blir eldre, gifter seg, stifter familie og til slutt dør av alderdom. Etter siste testflyging vender Buzz tilbake til en planet invadert av Cylon-aktige kamp-roboter, under ledelse av romdiktatoren Zurg (kjent fra «Toy Story 2»). For å overvinne denne trusselen er Buzz pent nødt til å slå seg sammen med en gjeng utrente utskudd, som inkluderer den entusiastiske tenåringen Izzy, den småkriminelle minstepensjonisten Darby og klossmajoren Mo.

LIGHTYEAR Pixars «Lightyear», om Buzz Lightyears store inspirasjon. (Pixar/PIXAR)

Samarbeid er en stor utfordring for en egenrådig einstøing med betydelige tillitsproblemer, som foretrekker å ordne opp i sakene selv. Buzz danner allikevel et bånd til terapidyr-robotkatten Sox, som foruten å være nusselig har en skarpkvesset kunstig intelligens og er full av hendige hjelpemidler. Jeg vil ha en nå med det samme! Forhåpentligvis jobber alvene på Disneys robotikkavdeling iherdig med å konstruere Sox-leketøy til en kommende julesesong. Det ville også forundre med veldig om «Lightyear» ikke blir utvidet til en serie på Disney+. Så ingenting å utsette på synergien.

Alt bygger seg opp til en småsnedig overraskelse, som i likhet med tidshoppene muligens ikke er bygget på helt vanntett vitenskapelig grunnlag – men det høye tempoet forsikrer at vi ikke rekker å stusse over de logiske bristene. Det er flere oppriktig morsomme øyeblikk her, og noen oppfinnsomme ideer (inklusive et sidespor om fremtidens smørbrød), men absolutt ingen treffer de rørende «klumpen i halsen»-høydene som Pixar har gjort til en kunstart. De beste filmene deres fungerer på flere nivåer samtidig, og knyter alt sammen med universelle temaer som vekker sterke følelser. På dette feltet svikter «Lightyear», og sørger for at dette blir en mer overfladisk historie enn vi er vant til fra Pixar. Buzz forblir en litt udefinert hovedperson som aldri går igjennom noen markante forandringer, og ikke lærer noe mer enn universelle livsleksjoner vi finner i så godt som alle amerikanske familiefilmer. I Indonesia, Malaysia og store deler av Midtøsten har filmen likevel blitt totalforbudt, fordi den inneholder to kvinnelige figurer som gifter seg.

«Lightyear» konstant underholdende, visuelt imponerende og fungerer finfint som et livlig actioneventyr. Figurdesignet må forholde seg til Buzz Lightyear-leketøyene, men Pixar har i kjent stil gått grundig til verks når det gjelder å gi omgivelsene rundt ham en imponerende detaljrikdom. Den norske versjonen er anonymt dubbet av blant andre Hans Marius Hoff Mittet, Nosizwe Lise Baqwa og Ellen Bendu. Oversettelsen forminsker ikke gleden med å se filmen så drastisk som man kunne ha fryktet (og fungerer betraktelig bedre enn det begredelige dubbesporet til «Toy Story 4»), men berøver oss for personligheten, humoren og sjarmen som kommer med de originale skuespillerne. Heldigvis settes også den engelskspråklige versjonen opp på kino her hjemme, med Chris Evans, Taika Waititi og Keke Palmer i sentrale stemmeroller. Anmeldelsen er basert på den norske utgaven, så du kan sikkert klistre en ekstra prikk på terningkastet hvis du velger originalversjonen.