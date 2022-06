Filmprodusenten om forbudet: – Utrolig skuffende

– Jeg er utrolig skuffet over at mange mennesker nå ikke får muligheten til å se filmen, sier hun til TT.

13. juni meldte myndighetene i De forente arabiske emirater at Disney og Pixars nye animerte familiefilm, «Lightyear», ikke vil bli satt opp på kinoene i landet. Beslutningen kommer som en reaksjon på at to kvinner i filmen gifter seg og får barn, og en kyssescene mellom de to skal ha vært utslagsgivende for «dumpingen».

Siden har ytterligere 13 land fulgt eksempelet – og forbyr visninger av «Lightyear».

Trekk fra «Alien»

Fortellingen i filmen, som av Filmpolitiet er anmeldt under overskriften «Morsomt og energisk romeventyr», utspiller seg i samme univers som «Toy Story»-filmene.

I innledningen sies det at dette er filmen som en gang fikk den lille gutten Andy til å ønske seg en Buzz Lightyear-dukke. Så ruller det i gang en real science fiction-actionfilm, som fører tankene til filmklassikere som «Star Wars» og «Alien».

Buzz' beste venn er en kvinne, som innleder et forhold til en annen kvinne. Dessuten skaffer de seg et barn. Dette var elementer som Disney-sjefene forutså kunne være kontroversielt i enkelte land, og det skal ha vært snakk om å tone ned skildringene. Men protester fikk dem til å endre mening, og originalhistorien fikk stå.

– Vi ville bare lage en film med karakterer som virker autentiske. Man bør virkelig overlate til den enkelte om man vil se den eller ikke, sier Galyn Susman videre.

Buzz på ønskelisten

Filmens regissør heter Angus MacLane. «Lightyear» er soloregidebuten hans, men han har godt med fartstid fra bransjen. Blant annet var han en av regissørene bak «Finding Dory», og han arbeidet dessuten som animatør for blant annet «Toy Story 2».

– Jeg har alltid hatt i bakhodet at jeg gjerne skulle skildret Buzz' bakgrunn. Jeg ser ikke «Lightyear» som en prequel til «Toy Story»-filmene, det er mer en sidefortelling, en solofortelling, og man trenger slett ikke å ha sett «Toy Story»-filmene for å ha glede av denne, sier han.

Hans fremste inspirasjonskilder var science fiction-filmer fra 80-tallet, og tanken var hele tiden å tilpasse «Lightyear» til de litt større barna.

– Jeg ville skape en stemning og følelse av fare, konstaterer MacLane.

Planer om en lignende film om Woody, kompisen til Buzz i «Toy Story»-filmene, sysler han imidlertid ikke med.

– Bakgrunnen hans er skildret tilstrekkelig i «Toy Story 2», så det er ingen grunn til å lage den filmen, slår han fast.