– Jeg tror 100 prosent at det er bevisst markedsføring

– Hadde jeg ikke vært på TikTok hadde jeg ikke vært oppdatert på ny musikk.

Det skriver Guro Marie Lien (31) i en e-post til Dagsavisen. Hun er en av flere som kommenterte under en video Dagsavisen la ut på TikTok for å høre hva brukerne mener om plattformens innvirkning på musikkbransjen. Lien hører sjeldent på radio, og holder seg som regel til musikk hun hørte på som tenåring, for nostalgiens skyld.

– Jeg tror ikke jeg hadde hørt så mye på Doja Cat, Olivia Rodrigo, Dua Lipa og andre hvis det ikke var for TikTok, skriver hun.

[ Fått en sang på hjernen? Årsaken er trolig TikTok ]

Guro Marie Lien (31) hadde ikke vært oppdatert på ny musikk hvis hun ikke hadde hatt TikTok. (Privat)

Brukerstyrt algoritme, eller?

TikTok har for lengst blitt et viktig element for artister, og spesielt unge og nye artister som ønsker å nå ut til et stort publikum. Som Dagsavisen skrev 14. juni, har det også vist seg at plateselskaper, artister og TikTok samarbeider om å nå ut til de ulike målgruppene. Egentlig er det en app der brukere legger ut mime- og dansevideoer, men også mye annet. Lenge var ikke låtene bak det viktigste, men da den amerikanske countryrapperen Lil Nas X dukket opp fra det ukjente med sin «Old Town Road» i 2019, gikk låten viralt på TikTok og toppet countrylistene hos Billboard. Kulturkommentator i Aftenposten, Robert Hoftun Gjestad, har skrevet om det før, og kalt appen «Musikkbransjens viktigste lekegrind».

Siden Lil Nas X gjennombrudd har det kommet flere lignende eksempler: allerede kjente folk som får en megahit, allerede kjente låter som får en ny oppblomstring, eller helt nye fjes som plutselig blir kjente etter at låten deres har blitt en del av en TikTok-trend.

[ Ramón: – Jeg hadde behov for å skrive om noe som kan gi et lite håp ]

TikTok har en egen side, eller feed om du vil, som kalles «For You». Der får man opp en salig blanding av videoene til brukere man følger, og andre videoer som algoritmen tror du vil like. Siden dukker opp i det man åpner appen, og foreslår videoer den tror du vil se. Og det basert på din tidligere aktivitet i appen, og hvordan videoene gjør det i kategoriene likes, kommentarer, delinger og nedlastinger.

TikTok har selv oppgitt i en pressemelding at de benytter seg av bruker-interaksjon til å påvirke denne algoritmen. Folkene som jobber i appens eget «music team», har også en finger med en spillet. «Disse kan virkelig trykke på gassen, om de vil. Og her er det naturligvis mulig å kjøpe seg hjelp for den som har millionene til det. Som de tre største, multinasjonale plateselskapene Sony, Warner og Universal Music», skriver Aftenposten-kommentator Robert Hoftun Gjestad, og viser til at Warner i 2020 brukte penger på å promotere 15 sekunder av den uutgitte låten «Let’s Love» med David Guetta og Sia, i håp om at hashtagen #letslove skulle «trende» på TikTok – før låten ble offisielt gitt ut.

[ Pop i uke 22: Kaller på de store lengselsfulle tankene (+) ]

Egen spilleliste

Guro Marien Lien innrømmer at hun sjeldent legger merke til artisten eller låtteksten umiddelbart, og at det kan ta sin tid før hun legger låter i spillelisten sin. Ofte er det akkurat den ene snutten som har vært delt på TikTok hun egentlig er mest interessert i.

– Hvis jeg først legger til en låt i spillelisten min, hører jeg på hele, men jeg blir mest nostalgisk når TikTok-delen av den kommer.

Lien har laget en egen spilleliste med sanger som har trendet på TikTok, og til hver av dem har hun som oftest et eget minne.

– Er det en låt som har trendet på sommeren, forbinder jeg låten med akkurat den sommeren. For eksempel i fjor, under OL i Tokyo, var Kid Laroi ft. Justin Bieber med «STAY» veldig populær på TikTok.

Dette tror brukerne

I forsøk på å nå brukere av TikTok og undersøke deres synspunkter rundt appens påvirkning på musikkbransjen, la Dagsavisen ut en TikTok med spørsmål om hva de mener om artister som etablerer seg på TikTok, hva appen har å si for hva slags musikk de lytter til, om de opplever at artister som slår gjennom på TikTok har brukt appen som en bevisst markedsføringsstrategi, og om de ender opp med å like hele låten, eller kun den snutten som ligger i appen.

Nedenfor er en oversikt over noen av kommentarene Dagsavisens TikTok-video fikk:

«Ja, jeg tror 100 % at det er bevisst markedsføring, og det er ofte der jeg starter å undersøke nye artister og utvider spillelista».

«Musikk som trender hører jeg først på TikTok».

«Ja, noen har veldig bevisst markedsføring og venter med å legge ut hele sangen etter den har gått viralt, for at flere skal snakke om den».

«Jeg pleier egentlig bare å like den delen som er på TikTok. Jeg føler de aller fleste artister bruker appen bevisst».

«Jeg hører ikke på musikken på TikTok ellers, og ja, jeg tror det brukes som en markedsføringsstrategi. Og jeg tror hvordan man lager musikk i dag har endra seg til at det er VELDIG viktig å ha en liten kort snutt som passer til TikTok».

«Hvis låten brukes for mye på TikTok legger jeg den ikke i lista mi. Reklame på TikTok er aldri ubevisst og jeg synes ikke det er genuint».

«Jeg får inntrykk av at TikTok har veldig mye å si for musikkindustrien, og tror også at artister selv merker dette, og bruker det som et bevisst verktøy til markedsføring. Samtidig har det mye å si for musikken jeg hører på, men jeg tror ikke dette tar bort kvaliteten på produktet».

[ Kate Bush mot toppen igjen med «Running Up That Hill» ]

Slo Norgesrekord

Blant Norges mest kjente eksempler på artister som har slått gjennom på TikTok, er Ramón Andresen, kjent bak artistnavnet Ramón. Nærmest over natta ble han en av Norges mest populære artister. Låten hans «ok jeg lover» slo Norgesrekord i antall avspillinger på 24 timer, med hele 605.000 avspillinger på ett døgn. To uker i forveien av låtslippet la han ut en snutt av låten på TikTok, som resulterte i at tusenvis av nordmenn brukte snutten som «soundtrack» til egne TikTok-videoer, og det før låten i det hele tatt var sluppet.

– Det var ingen bevisst strategi, jeg bare kjeda meg litt og posta det, også ble det tatt sinnssykt godt imot, sa Andresen til Dagsavisen tidligere i år.

Låten hans «17. mai» ble også promotert med en liten snutt på TikTok en uke før han slapp hele låten. Da la han ut en video hvor vi først ser han fikse slipset, før vi plutselig ser at alle gjestene er på plass. En slik video kalles en «transition».

– Videoen og sangen ga andre mulighet til å lage en lignende «transition», og mange så den muligheten, lagde egne videoer og låten ble videreformidlet, skriver Guro Marie Lien til Dagsavisen.

Andresen har i flere intervjuer gitt uttrykk for at han ikke liker stempelet han har fått som en TikTok-artist.

– Nå føler jeg at jeg har gjort det ganske tydelig at jeg faktisk er en ordentlig artist, sa han til Dagsavisen.

– Han sier at han ikke er en TikTok-artist, men jeg hadde nok ikke hørt på musikken hans om han ikke var på TikTok, skriver Lien.

[ Verdenskjente artister i kø for Oslo: Tidenes konsertmåned ]

Ramón Andresen mottar flere tusen meldinger fra fans som har hørt låten hans. (Sara Abraham, Universal Norge)

Eksklusivitet

Også Niklas Paulsen, kjent som artisten Bølgen, opplevde stor suksess via TikTok. I 2020 la han ut flere snutter av sin første låt, og da han senere slapp hele låten, gikk den rett til topps, skriver VG.

– Jeg hadde alltid hatt en drøm om å jobbe med musikk, og når TikTok kom ble det et springbrett for meg, forteller han til VG.

Niklas Paulsen ble den første norske artisten som gikk viralt og slo gjennom via TikTok. Han er nå signert med plateselskapet MTG Music. VG har også skrevet om skotske Nathan Evans som gikk viralt med å synge sjantier på TikTok, og dermed fikk platekontrakt og sluttet i jobben som postmann.

Å drive markedsføring på sosiale medier er billigere sammenlignet med TV-reklame og lignende. I tillegg er antall mennesker man kan nå høyere, og det er mer sannsynlig at man når den målgruppen man ønsker, mener Teodor Kleive-Andersen (24) som Dagsavisen har snakket med tidligere. Han har skrevet en bacheloroppgave i musikkteknologi for NTNU, med overskriften: «Hvorfor du som musiker bør vurdere TikTok»

– At Ramón la ut første smakebit av en låt på TikTok, som han både gjorde med «ok jeg lover» og «17. mai», er positivt for TikTok. Da får de folk som vil høre låten over til plattformen sin, hvor brukerne også blir utsatt for annonser som TikTok tjener på. Ramón tjener også på det, ved at han gjør musikken sin eksklusiv, slik at når han slipper hele låten er det allerede et engasjement rundt den.

---

Fakta om TikTok

TikTok er en app der brukere kan dele korte videoer.

Appen passerte 2 milliarder nedlastinger i 2020 og passerte i fjor høst en milliard månedlige aktive brukere på verdensbasis.

TikTok eies av Byte Dance, et kinesisk selskap med hovedkontor i Beijing. Byte Dance ble grunnlagt i 2012 av Zhang Yiming.

Byte Dance kjøpte opp det sosiale nettverket Musical.ly i 2017. Byte Dance hadde da allerede lansert TikTok. Året etter ble alle kontoer på Musical.ly overført til TikTok.

TikTok er ikke tilgjengelig i Kina. Der tilbyr Byte Dance i stedet søsterappen Douyin.

28 mai 2021 åpnet EU en formell dialog med TikTok, som fikk en måneds frist til å svare på klager om brudd på forbrukerlovgivingen.

Kilder: NTB, BBC

---