Hun var stemmen fra «Twin Peaks»

Det er ikke mange artister forunt å bli en stemme for en hel generasjon. Julee Cruise ble en av dem, en fengslende, drømmende og helt egenartet stemme som var like umiddelbart gjenkjennelig som universet den ble en del av, TV-serien «Twin Peaks» framfor noe. For mange andre ble hun også en popsanger med stor rekkevidde, populær blant DJs og houseartister. Sist helg kom nyheten om at hun er død, 65 år gammel.

«Jeg elsker å få folk til å gråte, til å føle, le og gå fra en konsert med håp i sinnet. Selv om jeg ofte ikke orker å forlate scenegarderoben på grunn av sceneskrekk, finnes det ikke noe større kompliment enn at folk ønsker å møte meg».

Det kunne Julee Cruise fortelle Dagsavisen i 2005. Hun var da i Oslo som en del av det britiske støybandet Pluramon, og med det et godt stykke unna den trolske, jagende og feberhete musikken hun la stemmen sin til i David Lynchs filmer og serier, et samarbeid som begynte i 1986 på filmen «Blue Velvet» hvor hun målbar Lynchs og komponisten Angelo Badalamentis visjoner. Rettere sagt hadde også visjonen et økonomisk initiativ. Lynch hadde forelsket seg i stemmen til den skotske Cocteau Twins-vokalisten Elizabeth Fraser i en låt hun gjorde med This Mortal Coil, men hadde ikke pengene som en lisensiering krevde. Så han måtte finne opp sin egen versjon, og ba Julee Cruise om å lete etter en vokalist som kunne mestre oppgaven. Hun behøvde ikke lete lenge.

Resultatet ble sangen «Mysteries Of Love» i filmen «Blue velvet» og et samarbeid med David Lynchs som skulle vare nær livet ut. Da hun i 1990 ga hun ut albumet «Floating Into The Night» med tekster skrevet av Lynch og igjen musikk av Angelo Badalamanenti. Sangen «Falling» fra denne utgivelsen er Cruises største hit, en vokalversjon av instrumentalmusikken man hører i åpningssekvensen av «Twin Peaks».

David Lynch er en av mange som hyller Cruise nå, og minner oss om all den gode musikken hun lagde og at «vi skal huske henne som en fantastisk musiker, en fantastisk stemme og et fantastisk menneske».

I flere scener i serien er Cruise også med som skuespiller, gjerne på en scene med et band bak seg. David Lynch-serien fra 1990-91 er en av tidenes største suksesser på det lille lerretet, og fikk sine oppfølgere både med filmen «Twin Peaks: Fire Walk With Me» og en tredje sesong laget så sent som i 2017. Cruise ble stemmen «alle» tok til seg og en av de største kultartistene i sin generasjon. Hun bidro også med sanger til en rekke andre filmer, blant annet «Until The End Of The World» hvor hun sang «Summer Kisses, Winter Tears».

Julee Cruise ble kjent gjennom Twin Peaks. (HBO)

Cruise kom opprinnelig fra Iowa, og var i begynnelsen av 30-årene da karrieren var et faktum, men forut for dette hadde hun klassisk utdannelse og var i gang med en gryende skuespillerkarriere off-Broadway. Veien videre valgte hun å definere den helt selv, enten hun lagde musikk sammen med Badalamenti, utga soloplater eller samarbeidet med særlig britiske techno- og elektronikaartister ut over 1990- og 2000-tallet, som Pluramon. I samme periode var hun i flere lengre strekk medlem av popgruppa The B-52s, som vikar for Cindy Wilson.

Ifølge Julee Cruises ektemann, som la ut et budskap på Facebook, skal Cruise ha forlatt denne verdenen på egne vilkår, «no regrets» som han skriver. De skal ha spilt «Roam» fra nettopp The B-52s-perioden under «overgangen». Cruise ble 65 år gammel. Ifølge The Guardian, som først skrev om dødsfallet, skal hun ha slitt med store smerter etter å ha blitt diagnostisert med antiimmunsykdommen lupus for en tid tilbake. «Nå har hun fått fred», skriver ektemannen.

Julee Cruise vil for alltid være forbundet med David Lynchs absurde, merkelige og skremmende univers, men musikken oppsto uavhengig av bildene.

US-FILM-DAVID LYNCH David Lynch samarbeidet i en årrekke med Julee Cruise. (HECTOR MATA/AFP)

«Selv om musikken er veldig forførende, vakker, og enkel melodisk, ligger det nevrotisk, paranoid og besettende stemning i den. Kjærlighet kan være for god til å være sann, og likevel vil det alltid være en utrygg følelse under idyllen. Jeg er også litt sky og innesluttet selv, og det slipper jeg ut i musikken, fortalte hun Dagsavisens Geir Rakvaag i 1990, i forbindelse med utgivelsen av «Floating In The Night». Hun fortalte også at sangene var av en sånn natur av de valgte å spille dem inn i mørket.

Ved siden av samarbeidene med Badalamenti fikk Cruise en rik karriere som soloartist og som ettertraktet vokalist i en rekke DJ- og technoprosjekter, spesielt i England. Stikkord her ble Moby, som var en stor fan av Cruise, og prosjekter som Hybrid og Deleriums «Magic». Hun bidro på flere av platene til Marcus Schmicklers støyprosjekt Pluramon og omtalte seg selv som «en junkie etter genier». Blant alle hun har møtt er selvsagt David Lynch en av dem hun betegner som et «geni».

«Det er en ære at jeg har vært med på noe som fortsatt huskes og som vil bli husket. Det er det samme med technoscenen i England, at det jeg har gjort der fortsatt snakkes om som noe spesielt, betyr mye for meg», sa hun i 2005. Julee Cruise ble 65 år gammel. Hun huskes fortsatt.