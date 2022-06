Får millioner til ukrainere i kulturlivet

– Ukrainas uavhengighetsdag er 24. august. Jeg drømmer om at norske sangere, kanskje et helt norsk kor, har lyst å bli med oss i FolkeMelodi og markere denne dagen med en felles konsert, sier Liudmyla Voloshyna til Dagsavisen.

For to måneder siden kom hun til Norge som flyktning. På de to månedene har kordirigenten allerede rukket å skaffe seg relevant jobb, som stedfortreder for det ukrainske folkemusikkensemblets faste dirigent, Anna Sandvik.

– Vi har en svært sterk sangtradisjon i Ukraina. Mange av oss som kommer til Norge, har lyst å fortsette å synge. Både sanger vi kan fra før, og nye som vi lærer her. Norge og Ukraina har mye å lære av og om hverandres kultur, sier Liudmyla Voloshyna.

Hun forteller at også Ukraina har en sterk tradisjon for julesanger, og at det hadde vært fint å dele disse rundt juletider, på konserter eller sangtreff sammen med norske sangere eller kor. Kanskje fins det et norsk kor der ute som tenner på ideen?

Ti millioner

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er også opptatt av at kulturlivet kan være en viktig møteplass for mennesker.

Derfor gir kultur- og likestillingsdepartementet nå ti millioner kroner til frivillige organisasjoner som legger til rette for fritidsaktiviteter for flyktninger fra Ukraina.

– Noe av det fineste og viktigste med Norge, er alle de frivillige som bruker tida si på å skape møteplasser. Det kan være et kor, som vi ser eksempel på her. Det kan være et fotball- eller basketballag der norske og ukrainske barn kan spille sammen. Eller det kan være et sted der folk kan samles og bli bedre kjent over en kopp kaffe. Vi gir ti millioner til det frivillige kulturlivet, slik at folk kan fortsette å gjøre enda mer av dette viktige arbeidet, sier Trettebergstuen.

Ukraina Hub

Sangerne i det ukrainske folkemusikkensemblet FolkeMelodi, iført tradisjonelle bluser, inviterte også andre ukrainere fram foran publikum for å synge en tradisjonell ukrainsk folkesang for kulturministeren og resten av publikummet ved Ukraina Hub. (Gerd Elin Stava Sandve)

Da hun besøkte Ukraina Hub på Skøyen, fikk hun høre FolkeMelodi synge – melankolske ukrainske folketoner om håp og tap og kjærlighet.

Kulturministeren fikk også en omvisning på Ukraina Hub. Det er en møteplass for ukrainske flyktninger, der det blant annet er lekekrok for barn, og deles ut klær og annet utstyr.

– Folk er folk, på tvers av grenser og kulturer og språk. Hele det norske folk, og hele regjeringen, har hjertene med dere og sympati for deres side i krigen. Vi gjør alt vi kan for å bidra til å stoppe den, og til at dere skal ha det bra mens dere er i Norge, sa Trettebergstuen, og takket for det musikalske innslaget ved FolkeMelodi.

Kort og lang sikt

De ti millionene fra kulturdepartementet, skal fordeles med fem millioner til Norsk Musikkråd, 2,5 millioner til Ungdom og Fritid, og 2,5 millioner til Den norske kirke.

– Bruken av midlene blir tredelt, sier generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd.

– Det blir en tilskuddsordning der lag og foreninger som driver med kor, dans, drama eller lignende kulturaktiviteter kan få midler til å opprette ekstra plasser på allerede eksisterende sommerskoler eller kurs, slik at ukrainske flyktninger kan delta. Det blir midler til introduksjonsaktiviteter for flyktninger, for å vise fram hva som fins av lag og foreninger. Og det blir midler der målet er å rekruttere til mer langsiktig deltakelse, sier Dæhli.

Normalitet

Han har flere konkrete eksempler på hva de ti millionene kan få til:

– Man kan for eksempel få penger til å lønne en tolk, eller man kan få veiledning til hvordan man helt konkret legger til rette for at «Igor» og «Anna» fra Ukraina skal kunne bli med i koret. Kanskje trengs det barnepass mens øvelsen pågår? sier Bjarne Dæhli.

Ukraina Hub på Skøyen i Oslo er et samlingssted for ukrainske flyktninger, og frivillige fra flere land. (Gerd Elin Stava Sandve)

– Musikkens språk er universelt. Å få synge sammen med andre, gir en opplevelse av normalitet. En følelse av å kunne delta på ekte. Musikken skjer her og nå, i øyeblikket. Jeg garanterer at vi i Norge har veldig mye å lære av de ukrainske flyktningene. Poenget her er ikke å vise fram hvor snille og greie nordmenn er, men å være sammen på lik linje, sier generalsekretæren i Norsk musikkråd.

