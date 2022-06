Kinokjede droppet omstridt film om Muhammeds datter – britisk helseminister «svært bekymret»

– Jeg er svært bekymret for den økende kanselleringskulturen her i landet. Det er mennesker der ute som mener de har rett til ikke å bli krenket, og selvsagt har ingen en slik rett. Du liker kanskje ikke det noen sier, men de har en rett til å si det, sa helseminister Sajid Javid til Talk TV.

«The Lady of Heaven» forener ifølge filmnettstedet IMDbs omtale to historier, «om hvordan et irakisk barn som mister moren i et krigsherjet land lærer betydningen og kraften av tålmodighet gjennom å oppdage den historiske fortellingen om Fatima og hennes lidelser 1.400 år tidligere».

Filmvisningen førte til demonstrasjoner med hundrevis av deltagere utenfor kinoer i flere britiske byer sist helg. Muslim Council of Britain (MCB) kaller den «splittende». Filmen er forbudt i land som Egypt, Iran og Pakistan. Mer enn 120.000 underskrifter er samlet inn til støtte for å trekke «The Lady of Heaven» fra visning på britiske kinoer.

Saken fortsetter under bildet

«The Lady of Heaven» ble vist i Cannes i fjor, og nådde britiske kinoer nå i juni. Det førte til demonstrasjoner. (NTB kultur)

Tirsdag trakk kinokjeden Cineworld alle sine visninger av filmen «for å ivareta sikkerheten til våre ansatte og kunder». Også kinokjeden Showcase droppet sine visninger av «The Lady of Heaven», rapporterer T he Guardian.

Filmens produsent Malik Shlibak kritiserer kinokjedens beslutning og sier han synes at «kinoer bør forsvare retten til å vise filmer som folk vil se». Selv har han mottatt dødstrusler, men sier til The Guardian.

Saken fortsetter under videoen

– For filmen har dette vært strålende. Den når et stort, stort publikum, mer enn den ellers hadde klart.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen