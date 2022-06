Fra «Min kamp» til «Det tredje riket»: Knausgård med ny roman

Karl Ove Knausgårds kommende roman har nå fått tittel og foreløpig utgivelsesdato: «Det tredje riket» kommer 28. oktober, ifølge Forlaget Oktobers nettsider. Forlaget ønsker ikke å gå ut med mer informasjon om Knausgårds kommende bok ennå, men bekrefter at det er en ny roman i serien som startet med «Morgenstjernen» (2020).

Denne helgen kommer Karl Ove Knausgård til Oslo for å delta ved innvielsen av Future Library-rommet på Deichman hovedbibliotek i Bjørvika.

Serie på fem romaner

Karl Ove Knausgård har tidligere fortalt at «Morgenstjernen» (2020) var starten på en romanserie. Høsten 2021 kom Knausgård med romanen «Ulvene fra evighetens skog», en frittstående oppfølger som gikk videre på noen av personene og temaene fra «Morgenstjernen». I fjor høst sa Knausgård til Dagsavisen at han allerede var i gang med tredje roman i serien.

– Jeg har skrevet et lite stykke inn i bind tre. Der vil karakterer fra både denne boka og «Morgenstjernen» være med. Det er selvstendige bøker, men det skal bli en lang fortelling. Jeg vet omtrent hvor lang den blir, sa Knausgård til Dagsavisen.

Portrett Karl Ove Knausgård. Forfatter. Utkommer med ny bok: Ulvene fra evighetens skog. (Mimsy Møller)

I desember 2021 fortalte han til VG at det ville bli fem romaner i serien som startet med «Morgenstjernen» og fortsatte med «Ulvene fra evighetens skog».

– Planen er å skrive en roman i året, sa Knausgård til VG.

Nevner tittelen i «Min kamp»

Karl Ove Knausgård ble internasjonalt berømt gjennom den selvbiografiske romanserien «Min kamp 1-6» (2009-2011). I sjette bind skriver han om hvordan han kjøper og leser Adolf Hitlers beryktede selvbiografi «Mein Kampf», og selv bruker tittelen på sin roman. I bind seks skriver han også om en ny roman han har planlagt å skrive, en dystopi om et nazistisk Europa.

«– Hva skal den hete, da?

– Det tredje riket.

– En ny nazi-tittel.

– Ja. Men det er en god tittel» sier fortelleren Karl Ove til vennen Geir i «Min kamp 6».

Han skriver også om hvordan han har latt seg inspirere av en bok om filosofen Martin Heidegger og forfatteren Ernst Jünger:

«(...) jeg hadde notert ned alt sammen på en av blanksidene, under tittelen ‘Det tredje riket’, med tanke på at det skulle utgjøre grunnlaget til en ny roman (...) Det skulle være en dystopi, en roman om de siste dagene, fortalt av en mann alene i et hus, midt i et tørt og varmt sensommerlandskap»

«Morgenstjernen» var Knausgårds første roman etter «Min kamp», og skildrer ni personer gjennom to augustdager, på sommerferie ved vestlandskysten, når en mystisk stjerne viser seg på himmelen. I «Ulvene fra evighetens skog» foregår store deler av handlingen i Russland, før romanen vender tilbake til sensommerlandskapet fra «Morgenstjernen». Et teaterdramatisering av «Morgenstjernen» spilles nå på Den Nationale Scene i Bergen. «Ulvene fra evighetens skog» kom ut på svensk tidligere i år, til gode kritikker, og er under oversettelse til engelsk.

På tur til Nordmarka

Knausgård er en av forfatterne som deltar i prosjektet Future Library eller Framtidsbiblioteket, der kjente forfattere leverer bokmanus som ikke skal leses før år 2114. Da skal bøkene trykkes på papir fra en skog som ble plantet i Nordmarka ved prosjektets start i 2014.

Margaret Atwood i Nordmarka: Canadiske Margaret Atwood er den første forfatteren som bidrar med en ny tekst til kunstverket Framtidsbiblioteket (Future Library). Katie Paterson står bak kunstverket. (Mimsy Moller)

Årlig velges en ny forfatter til å delta, og Karl Ove Knausgård er den eneste norske blant de internasjonale forfatterne i prosjektet, som startet med Margaret Atwood. I 2020 og 2021 ble overrekkelsesseremonien i Nordmarka utsatt på grunn av koronapandemien. Dermed kommer de siste tre årenes deltakere Karl Ove Knausgård, Ocean Vuong og Tsitsi Dangaremba på overrekkelsen av årets manuskript i Nordmarka søndag formiddag. De deltar også i en forfattersamtale på Deichman Bjørvika søndag ettermiddag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen