Musikkfesten er tilbake - gratis konserter hele dagen

Musikkfest Oslo er en årlig massemønstring av musikk i alle sjangere, for alle aldre. I år på 45 scener rundt i byen, med hundrevis av artister. Nesten ingen av dem er «kjente» i alminnelig forstand, men mange av dem kommer vi til å få høre mer til siden. Alt er alltid gratis, og i år er værmeldingen så lovende at det er grunn til å minne om de vanlige festivalrådene om å ha med seg solkrem og vann.

Musikkfest Oslo har lange tradisjoner, i dobbel forstand. Her fra folkemusikkscenen på Egertorget rundt århundreskiftet. (TERJE AKERHAUG/Dagsavisen)

Ideen til Musikkfest begynte med det franske arrangementet Fête de la Musique i 1982. Det kom til Norge etter initiativ fra Oslo kommune i 1992, og var i mange år kjent som Musikkens dag. Slik skrev Arbeiderbladet om opprinnelsen i mai 1992: «Byrådet har vedtatt å gi et kommunalt tilskudd på inntil 200.000 kroner til avviklingen av Musikkens dag i Oslo til sommeren. En smakebit fra programmet: I Slottsparken blir det musikk av barn fra flere etniske grupper. På Universitetsplassen blir det klassisk, og på Youngstorget rock».

Musikk i tolv timer

En mer detaljert oversikt omfattet 150 grupper og artister fra sju scener. Det viste seg at den offisielle åpningen ble med byrådsleger Rune Gerhardsen, på gitar med eget band. Fortsatt er det Kulturetaten i Oslo kommune som betaler mesteparten av gildet, 80 prosent av budsjettet. De to seneste årene har Musikkfest vært avlyst, på grunn av pandemien. Nedskalerte arrangementer i august har ikke gitt den samme følelsen, så det blir bra å høre musikken ta over hele hovedstaden i tolv timer, fra elleve på formiddagen til elleve om kvelden.

Hudkreft skal spille på Musikkfest Oslo lørdag. Her fra Bylarm tidligere i år. (Mode Steinkjer)

Jeg skal avsløre en bransjehemmelighet: Det er ikke alltid konsertene der billettene koster tusen kroner, og det står ti tusen foran deg og ser på, som er best. Et av mine beste minner fra denne musikkfesten er en varm sommerdag på Rådhusplassen i år 2000, der den nye og ukjente artisten St. Thomas spilte opp, og fikk meg til å lure på om jeg kunne tro det jeg hørte. Kan vi vente noe lignende i år fra Mississippi Disco Express, Crazy Daily, Exploding Head Syndrome, Killer Kid Mozart, Body Plant Cosmos eller Det Gode Selskap?

Rotekte rock

Det kan være en opplevelse i seg selv å bare vandre rundt, i alle slags omgivelser, fra grønne oaser til travle gatekryss, og ta imot takt og toner fordomsfritt som de kommer. Selv om musikken er variert nok har hver scene gjerne sitt eget tema. I Botsparken er det reggae. Olav Ryes plass har rotekte rock’n’roll. Utenfor Tordenskiold Pub blir det blues. I Kubaparken musikk fra alle verdens kanter. På Rådhusplassen har Dissimilis en egen festival i festivalen. Ved alle scenene ligger det et trykt program med det fullstendige programmet for dagen, som selvfølgelig også finnes på nettet, på musikkfest.no.