Fredrik Solvang i ny bok: «Jeg har ingen koreansk familie å vende tilbake til»

«Jeg er norsk og utfordrer definisjonen av det norske. For meg som utenlandsadoptert har det alltid vært kjempeviktig å være og bli oppfattet som norsk. Jeg har ingen koreansk familie eller kultur å reise tilbake til» skriver Fredrik Solvang i boka «Norsk nok: Tekster om identitet og tilhørighet» (Res Publica), som lanseres onsdag. Den populære programlederen for NRKs «Debatten» deltar sjelden i debatter utenom jobben. Men her har han skrevet en personlig tekst om å være utenlandsadoptert.

«Da jeg var liten, savnet jeg å se andre med skjeve øyne, og jeg kan verken koreansk språk eller væremåte. Men jeg blir likevel iblant utsatt for de samme fordommene og forskjellsbehandlingen som om jeg hadde vært ekte koreaner, så jeg forstår hvor følelsen av å ikke bli innlemmet i det norske kommer fra» skriver Solvang. Han er født i Sør-Korea, og ble adoptert til Norge som barn.

Antologien «Norsk nok» samler bidrag i diskusjonen som fulgte etter at Avisa Oslos debattredaktør Fawad Ashref skrev kommentarartikkelen «Norsk nok for de svina?». Solvang ledet selv en «Debatten»-sending om dette.

[ Mala Naveen samlet kjente og nye stemmer i debattboka «Norsk nok»: – Man kan ikke tvinge noen til å føle seg norsk (+) ]

«Da vi i NRK Debatten bestemte oss for å ta opp det følsomme temaet «hva er norsk nok», mens diskusjonen var som hetest, vinteren 2022, var jeg personlig spent på om vi kunne gjennomføre en slik sending helt uten at min egen hudfarge kom opp. Prinsipielt mener jeg jo det burde være fullt mulig, men jeg tenkte en del på om jeg ville bli avkrevd svar på hvor jeg selv står i spørsmålet. Ingen etterlyste det, men jeg kan komme ut av skapet her og fortelle hva jeg mener», skriver Solvang i boka. Her konkluderer han bl.a: «Minoritetene kan ikke insistere på å beholde særtrekk som bare bidrar til konflikt, majoriteten må tilpasse seg nye medborgere, de aller spisseste kantene må slipes ned».

Fredrik Solvang deltar i en paneldebatt om «Norsk nok» på et lanseringsarrangement 30. mai. Utover dette ønsker han ikke å kommentere bidraget i boka, skriver han i epost til Dagsavisen.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

---