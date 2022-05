Slutt for Skambankt: – Det er noe med å gi seg mens leken er god

– Det er noe med å gi seg mens leken er god. Jeg vil ikke tyne det, og det har heller ikke føltes slik hittil. Men det har vært litt slitasje, og vi bestemte oss for å gi oss før slitasjen ble større, sier Terje Winterstø Røthing til NTB.

Han understreker at det «ikke er voldsomme intriger» som gjør at bandet sier takk for seg, og at bandmedlemmene skilles som venner.

Ikke tjue lenger

– Men vi har holdt på i mange år, vi nådde en slags milepæl da vi kom med vårt tiende album. Da hadde vi gitt ut fire album på fire år og jeg begynte jeg å kjenne på «hvor går vi nå». Vi er ikke tjue lenger og vi har bare dette livet. Med å avslutte dette kapitlet nå, rekker man å prøve å skrive noen nye. Jeg tror ikke noen av oss har tenkt å gi seg med musikk, sier Skambankt-sjefen.

Som etter turneen dermed blir bandløs for første gang på mer enn to tiår med Skambankt og Kaizers Orchestra.

– Ja, akkurat nå. Det føles litt vemodig ja, men samtidig føles det også riktig. Jeg har alltid skrevet låter for meg selv og kommer til å fortsette med det. Nå har vi litt tid på oss, alle sammen, så får vi se hva som skjer. Vi skal ut på en stor avskjedsturné, som vi ser frem til. Vi skal ta en skikkelig runde og feire alt vi har oppnådd og ta et ordentlig farvel med fansen vår. De har vært med å holde liv i oss så lenge, og fortjener en takk og en skikkelig avslutning.





Hadde ikke ambisjoner

Terje Winterstø Røthing forteller om lysten til å utforske andre musikalske rom, som etter hvert har dukket opp.

– Når du driver med et band på det nivået som Skambankt er nå, er det ganske altoppslukende og legger det beslag på mye av tiden din. Det er fint så lenge en er fullt motivert og det er lystbetont, og en har noe å komme med. Det har vi hatt helt frem til nå. Vi har bidratt med vårt, føler jeg. Vi skulle jo egentlig aldri gjøre dette, sier han og sikter til hvordan den selvtitulerte 2004-debuten utkom etter at en demo havnet hos et plateselskap som ville gi det ut.

– Intensjonen var aldri å bli store med Skambankt, men så ble veien til mens vi har gått. Vi har holdt på så lenge vi synes det er gøy og inspirerende, og aldri latt oss styre av ambisjoner. Så har det tatt mer og mer tid, sier Winterstø Røthing og kaller det å gi seg mens leken er god.

– Vi har vært i en konstant endring, særlig de siste årene. Veien fra debutalbumet til «1994» og «Jærtegn» er formidabel. Det har gått fra å være et forsinket ungdomsopprør til et modent rockeband. Nå gir vi oss før vi blir et aldrende rockeband! sier han med glimt i øyet.





Siste reis

Bandet slapp albumet «TI» i februar. Dermed gikk det ikke som Stavanger Aftenblads anmelder satset på, nemlig at albumet «ikke blir det siste vi hører fra pønkerne som faktisk er blitt voksne». Dagsavisen, som ga en femmer, mente at bandet med «TI» siktet mot et nytt kapittel. Men i stedet ble platen siste kapittel for dem.

Fra juni og til ut i oktober får publikum høre låtene derfra og andre Skambankt-yndlinger på de i alt 24 konsertene, som ble utsatt fra tidligere i år rett etter pandemifrislippet. Da dro bandet i stedet til Polen med turnébussen og hentet ukrainske krigsflyktninger.

Men nå er tiden inne for det Terje Winterstø Røthing kaller «sjarmøretappen» – altså den aller siste Skambankt-turneen, som blir bandets siste reis.

– Den har vi bestemt oss for å nyte sammen med dere. Velkommen på konsert! hilser han til fansen.

Her tar Skambankt avskjed

18. juni – Stavanger – Mablis,

24. juni – Florø – Havblikk,

25. juni – Uskedalen – Festidalen,

2. juli – Egersund – Visefestivalen,

21. juli – Vang – Vinjerock,

23. juli – Nordfjordeid – Malakoff,

30. juli – Lofthus – Morellfestivalen,

6. august – Åndalsnes – Raumarock,

13. august – Bryne – Våland 1889,

17. august – Ås – Landbrukshøyskolen,

26. august – Hammerfest – Slakteriet,

2. september – Stavanger – Folken,

16. september – Bergen – NHH,

17. september – Ålesund – Terminalen,

23. september – Grimstad – BlueBox,

24. september Moss – Verket,

30. september – Skien – Parkbiografen,

1. oktober – Oslo – Rockefeller,

7. oktober – Kristiansund – Kulturfabrikken,

8. oktober – Trondheim – Byscenen,

15. oktober – Fredrikstad – Gamlebyen Kulturhus,

21. oktober – Kristiansand – Kick,

28. oktober – Stord – Samfen,

29. oktober – Haugesund – Høvleriet