Sting svinger innom Oslo

Sting er en verdens mestselgende og kjente artister, som under sin pågående verdensturne «Sting: My Songs» framfører nær sagt alle hitlåtene han er blitt kjent for, både som soloartist og gjennom hans første band The Police.

Det har lenge vært klart at Sting skal spille på Bergenhus Festning 22. juni. Den konserten er det fortsatt ledige billetter til idet han legger nye datoer til den stadig lengre turneen. Og da står også Oslo Spektrum på lista, 19. oktober 2022. Oslo-konserten går av stabelen bare noen dager før Sting skal innta Las Vegas med en lengre «My Songs»-residens på Caesars Palace.

Billettene til Oslo-konserten legges ut for salg mandag 23. mai kl. 10.00. Oppvarmingsartist blir også da sønnen Joe Sumner.

Sting, eller Gordon Sumner som han egentlig heter, har vært i Norge en rekke ganger tidligere, blant annet på I Oslo og i Stavanger i 2017. To år før det igjen sammen med Paul Simon i Oslo Spektrum. I 2019 ga han ut albumet som også hadde tittelen «My Songs», der han spilte inn nye tolkninger av sine mest berømte hits. Utgivelsen ble etterfulgt av verdensturneen, og etter et opphold på grunn av pandemien fortsetter den nå gjennom hele 2022. Konsertturneen tok for alvor av gjennom seks kvelder i London Palladium, og på settlisten finnes klassikere som hans egne «An Englishman In New York», «Fields Of Gold» og «Shape of my Heart», samt Police-sanger som «Every Breath You Take», «Message In A Bottle» og «Roxanne».

Tidligere i år meldte for øvrig plateselskapet Universal at de hadde kjøpt hele musikkatalogen til Sting, som også omfatter Police-låtene. Sting sa da i en uttalelse at han ønsker at hans verker kan bli brukt på nye måter for trofaste gamle fans, og at musikken kan brukes «til å introdusere sangene mine til nye publikum, musikere og generasjoner».





