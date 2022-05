– Vi har et oppdrag med å representere Ukraina

Ukraina er storfavoritt i årets utgave av musikkonkurransen. Landet stiller med Kalush Orchestra og låten «Stefania».

Bandet kom på andreplass i den nasjonale finalen, men den opprinnelige vinneren trakk seg etter å ha blitt anklaget for å ha besøkt Krim ulovlig i 2015.

Storfavoritt

«Stefania», er en hiphop-låt med folkemusikkinnslag. Ukraina lå mellom 10.- og 13.-plass på spilleselskapenes lister før landet rykket opp til en andreplass rundt tiden da Russland startet den omfattende militærøvelsen nær landets grenser.

Og da Russland invaderte, gikk Ukraina opp på førsteplass på den sammenstilte oversikten til Eurovisionworld – og har vært der siden. Bidraget beregnes nå til å ha 54 prosent sjanse for å vinne.

Kalush Orchestra har fått enorm oppmerksomhet i Torino, blant annet da artistene gikk på den turkise løperen under Eurovision-åpningen søndag.

– Ukrainsk kultur lever

– Vi er her for å vise at ukrainsk musikk og ukrainsk kultur lever. Det er forsøk på å ødelegge ukrainsk kultur, men vi viser at ukrainsk kultur er vakker og levende, sa bandets rapper og frontfigur Oleh Psiuk til NTB.

Under arrangementet hadde Norges deltakere, Subwoolfer, byttet ut de svarte dressene med blå. Gult har alltid fulgt artistene, og dermed dannet antrekket de ukrainske flaggfargene.

– Det er en liten og stille markering for å huske på de viktige tingene i verden. De tar veldig avstand fra det som skjer der nede, sa talsperson Carl-Henrik Wahl til NTB.

– Vi føler ikke noen skam

I arrangementets pressesenter er Iryna Sjafinska og Vitalij Lirnyk blant dem som skiller seg ut med spesielle antrekk – dresser med navn på ukrainske byer som Russland har angrepet, trykket på.

De to er henholdsvis journalist og videofotograf for den ukrainske Eurovision-klubben, som er en del av et internasjonalt nettverk.

– Hvordan ser dere på kontrasten mellom et Ukraina i krig og oppstyret her?

– Dette er helt klart vanskelig for oss, men vi føler ikke noen skam. Vi har et oppdrag med å representere Ukraina her og forklare hva som skjer der nå. Vi vil vise ukrainske fans at det ikke er glemt og at Europa står samlet, sier Lirnyk.

– Alle ukrainske fans ser støtten fra de andre landene, og jeg tror virkelig det oppmuntrer dem, fortsetter han.

Støttemarkering

Både Subwoolfer og Kalush Orchestra opptrådte i Eurovision Village i sentrum av Torino onsdag kveld. Selv om Eurovision-arrangementene skal være ikke-politiske, stilte en av kveldens verter på scenen med T-skjorte med antirussisk budskap.

En rekke eksilukrainere hadde samlet seg til en markering. De hadde med seg et mange meter langt ukrainsk flagg og en rekke plakater. I tillegg hadde de pyntet trærne med origami-brettede fredsduer i blått og gult. Aktivistene fikk også møte det ukrainske bandet, og frontfigur Psiuk stilte gladelig opp på selfier.

– Vi er her for å takke hele Europa for støtte som ukrainerne får. Vi merker det. Dette kan vi ikke ta for gitt, og vi setter virkelig pris på det, sier Zoia Stankovska til NTB.

Den ukrainske kvinnen har bodd i Milano i fem år. Hun oppfordrer alle til å fortsette å støtte landet.

– Dessverre er det et stykke igjen. Vi må stå sammen som ukrainere, som hele Europa og som mennesker overalt. Og jeg sier mennesker, for det betyr ikke noe hvilket statsborgerskap man har, men hvilke verdier man står for. Bare ved å stå sammen er vi sterke, og bare da vil vi vinne, forteller hun.

Bruker alle mulige måter

Stankovska mener det er riktig å være en del av arrangement som Eurovision Song Contest.

– Vi ukrainere bruker alle mulige måter til å fortelle verden hva som skjer og hva som er viktig for oss. Eurovision Song Contest ble skapt etter andre verdenskrig for å samle folk og skape vennskap. Vi er her som et tegn på vennskap. Vi ønsker å være en del av europeiske verdier, sier Stankovska.

– Jeg ser at det er en kontrast, men for oss er det også en mulighet til å nå fram til andre. Hvis vi ikke er synlige, blir vi glemt. Vi vil vise alle at vi står sammen med dem, og vi ber dem stå sammen med oss, fortsetter hun.

Eurovision-finalen går lørdag i Pala Olimpico i Torino. I tillegg til Kalush Orchestra står blant andre Subwoolfer samt norsk-greske Amanda Tenfjord på scenen.