Ødelagte sko til 18.000 kroner

Mote er big business. Trender kommer og går. De siste årenes store vinner av eksklusive merker der ute er Balenciaga. Under ledelse av creative director Demna Gvasalia har merket blitt en favoritt blant både kjendiser, rikinger og og andre stilinteresserte verden over.

Ikke minst har Kim Kardashian ofte blitt sett ikledd Balenciaga fra topp til tå. Dette har nok også vært fordi henne eks Kanye West jobber tett med merket. Han har laget merchandise i samarbeid med Demna Gvasalia og Kanye, eller Ye som han heter nå, har Balenciaga med på laget med sin kolleksjon sammen med Gap.

Motehuset er særlig kjent for sine rause silhuetter, mørke pallett, masker og logoer. Ja, og sko, da. Deres Triple S har vært enormt populær med sin noe klumpete stil.

Nå kommer Balenciaga altså med en ny modell til den nette sum av 1.850 dollar. Det er faktisk rundt 18.000 norske kroner. Dessuten er de ødelagte, særdeles ødelagte.

Balenciaga (Balenciaga)

I en pressemelding sa det Paris-baserte merket at kampanjebildene viser skoene «ekstremt slitte, flekkete og skitne».

Ifølge motehuset vil bare 100 par ekstra ødelagte, som de kaller det, joggesko være tilgjengelige for 1.850 dollar. I tillegg finnes det andre modeller med mindre slitasje til en billigere penge, jo mindre slitasje, jo lavere pris. Skjønt lav? 495 dollar, snaut 5.000 kroner for et par tøysko er ikke av de rimeligste slaget. Andre utgaver finnes også til rundt 6.000 kroner.

