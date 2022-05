Her vil storaktør lage ny musikkfestival

– Jeg bodde på Kampen i en årrekke, og gikk forbi Jordal daglig. Dette området har en rik historie for kule arrangementer, helt fra NM i rock på 1950-tallet til David Bowie i 1990. Jeg har mange ganger tenkt at det ville vært gøy å ta i bruk området til musikkfestival igjen. Og med nye Jordal idrettspark tenker vi at tiden er inne, forteller Lars Berg Giskeødegård fra arrangørselskapet Momentium i Ålesund.

På starten av 2000-tallet ble han kjent gjennom bandet The Margarets. Samtidig etablerte Margarets-gjengen festival, konsertscene og studio på hjemstedet Ålesund. Det siste tiåret har arrangørselskapet deres Momentium vokst til en av landets største festivalaktører. I 2019 hadde Momentium-konsernet over 200 millioner i omsetning og 150.000 besøkende på sine arrangementer. Momentium har festivalene Jugendfest, Sommerfest og konsertserien Ålesund Live, og er medarrangør for Utopia i Stavanger, Rakettnatt i Tromsø og Festningen i Trondheim. Nå vil de inn på Oslomarkedet.

Jugendfest 2018 Alan Walker avslutter med fyrverkeri under Jugendfest 2018 på Color Line Stadion i Ålesund. (Svein Ove Ekornesvåg/NTB)

Giskeødegård og Momentium har bedt om et møte med Oslos kulturbyråd for å presentere planene for en årlig musikkfestival på Jordal idrettspark. Momentium er de første som har tatt kontakt om Jordal som ny festivalarena, opplyser byrådsavdelingen.

Den tradisjonsrike idrettsarenaen er nå under ombygning som del av en større opprustning av området. Ishallen Nye Jordal Amfi ble åpnet høsten 2020. Ved årsskiftet skal nye Jordal idrettspark stå klar, med ny kunstgressbane, skatepark, tribuner og klubbhus.

– Jordal idrettspark blir en fantastisk plass etter oppgraderingen. Den er ikke helt ferdig ennå, så det er fortsatt usikkert om og når det kan bli mulig å ha konserter på Jordal. Nå har vi henvendt oss til Oslo kommune med en forespørsel om tilgjengelighet. Vi presenterer ideen, markerer vår interesse, og da fortjener vi vel en plass i køen om Jordal blir åpnet for festivalarrangement, sier Lars Berg Giskeødegård.

«Spektakulær arena»

Mens Momentium har utvidet langs kysten fra Tromsø til Stavanger, har de hele tiden drømt om å lage festival på Jordal Idrettspark, understreker Lars Berg Giskeødegård i brevet til kulturbyråden. «Jordal Idrettspark er blitt en av de mest spektakulære arenaene i Norge, samtidig som den ligger i en bydel som har et stort behov for kulturarrangementer rettet mot unge under 30» skriver Giskeødegård til Oslo kommune.

– Momentium lager kulturarrangementer hovedsakelig for et relativt ungt publikum, mellom 20 og 30. Vi har et bredt spekter av kvalitetsarrangementer, og festivaler i Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ålesund. Det er mye konkurranse på konsertmarkedet i Oslo, og vi har ikke besluttet at vi skal inn i Oslo-markedet. Men vi som startet Momentium har bodd på Oslo øst i store deler av våre voksne liv, vi har et hjerte for denne delen av byen, og et ønske om å lage et stort arrangement for unge folk på Oslo øst, sier Giskeødegård.

Store show på Jordal

På 1950- og 60-tallet ble Jordal Amfi hyppig brukt til konserter og stevner i sommerhalvåret, med opptil 10.000 publikummere. Det var store NRK-show, 1. mai-arrangementer med populære artister, og de historiske rockemesterskapene i 1958–59. I 1971 ble det lagt tak over Jordal Amfi, og dermed var det slutt for de store utendørsarrangementene. På Jordal har det ikke vært konserter siden 1990, da David Bowie spilte for 15.000 på Jordal stadion.

The Pussycats underholder på Jordal Amfi 1. mai 1966. Fra v.: Ingmar Stjerndal, Sverre Kjelsberg, Ottar Aasegg og Trond Graff. (Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv/Arbeiderbevegelsens arkiv og bib)

De siste årene har konsertarrangører kjempet om tilgang til de store konsertarenaene i Oslo. I 2017 ble Voldsløkka tatt i bruk som konsertarena, og i 2019 ble Ekebergsletta tatt i bruk til festivalen Tons of Rock. I fjor vedtok kommunen å avvikle Valle Hovin som konsertarena, mens Bjerke travbane i sommer skal brukes til konsert med Rammstein. Bislett stadion brukes til den årlige Findings-festivalen.

– Det er en lang prosess fram til Jordal eventuelt kan blir en festivalvenue. Vi snakker tidligst 2024. Men vi har ikke hastverk. Hvis Oslo kommune er positiv, vil vi bruke tid på å få til et godt samarbeid med lokale krefter i Jordal-området, understreker Lars Berg Giskeødegård i Momentium.

Byråden: – Spennende

– Byrådet jobber med å utvide kapasiteten for store konserter i Oslo og er glad for forslag til nye steder som kan brukes, kommenterer byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV), til henvendelsen fra Momentium.

Byråd Omar Samy Gamal (SV), her i 2021 ved oppstarten av arbeidene på nye Jordal idrettspark (Stian Fyen)

– Lars og Momentium har bedt meg om et møte, og det ser jeg fram til. Oslo skal være en arrangementsvennlig by, og det er alltid spennende med nye konsepter. Når det gjelder Jordal, får vi høre hva de foreslår, og vurdere det når vi får et konkret forslag.

– Jordal idrettspark ligger fint til med tribune og naturlig amfi. Nå pusser kommunen opp området for 150 millioner kroner, primært for idrettsaktiviteter for barn og unge i nabolaget. Samtidig som jeg er åpen for forslag, er jeg også opptatt av å ivareta hensyn til breddeidrett, naboer og lokale barn og unge. I møtet med Momentium vil jeg være spesielt interessert i å høre om den lokale profilen og hva de gir tilbake til nabolaget, kommenterer kulturbyråd Omar Samy Gamal, via byrådets kommunikasjonsenhet.

