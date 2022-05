Gikk fra 35.000 til to millioner følgere: – Alle leser oss, sier ukrainsk redaktør i Norge

– Avisprosjektet vårt har fått masse støtte. Det virker som alle jeg treffer her leser det vi skriver, sier Toma Istomina, stedfortredende sjefredaktør i nettavisen Kyiv Independent. Denne uka var hun gjest på konferansen Nordiske Mediedager i Bergen. Hun fikk stående applaus av publikummet fra mediebransjen da hun ble intervjuet på scenen av TV2-reporter Kadafi Zaman. Den nye engelskspråklige nettavisen er blitt en viktig nyhetsformidler fra krigen i Ukraina. «Sosiale medier er helt essensielle i en krig, når kamper pågår daglig og det stadig kommer viktige nyhetsoppdateringer. Twitter er den viktigste plattformen for oss. Før krigen hadde vi 35.000 følgere. Nå har vi over to millioner. Vi oppdaterer 24 timer i døgnet», fortalte hun fra scenen.

Toma Istomina, redaktør i avisen Kyiv Independent, intervjues av Kadafi Zaman under Nordiske Mediedager i Bergen (Thor Brødreskift/Nordiske mediedager)

Familien i fare

Dagsavisen møter henne fredag morgen, hun sitter på ett av mediedagenes kontorer og oppdaterer nyhetssidene på Kyiv Independent. Hun er dradd i ansiktet og har svarte ringer under øynene.

– Søvn? Tja … de første par ukene av krigen sov jeg nesten ikke i det hele tatt, sier Toma Istomina.

– Foreldrene mine var i fare, de bor i en by 40 kilometer fra den russiske grensen, det pågikk kamper i gatene. Du er konstant på jobb, konstant på vakt, og selv når du legger fra deg telefonen for å sove, er du redd for å gå glipp av noe viktig. Det går bedre nå, jeg sover noen timer hver natt, jeg sto opp i dag og konstaterte at familien min er trygg, og at jeg selv er trygg. Det er vel det beste man kan håpe på i en krigssituasjon, konstaterer hun, noe matt.

Kyiv Independent ble startet i november 2021, etter at hele redaksjonen i avisen Kyiv Post ble sagt opp på dagen av avisens eier, en forretningsmann og eiendomsutvikler. Reportere uten grenser var blant dem som uttrykte bekymring for om avisens eier var utsatt for press fra ukrainske myndigheter, etter kritiske artikler om regjeringen og statsminister Zelensky. Redaksjonen gikk videre og startet Kyiv Independent. «Vi var enige om at Ukraina trenger en uavhengig nyhetskanal som dekker Ukraina fra bakken, med journalister som kjenner landet. Særlig med de enorme pengene Russland sprøyter inn i propaganda og desinformasjon om Ukraina», fortalte Istomina fra scenen på Mediedagene.

Natt til 24. februar: – Håper vi ses i morgen

Toma Istomina var featureredaktør i Kyiv Post og er nå kulturredaktør og stedfortredende sjefredaktør i Kyiv Independent. Avisen hadde begynt å bygge en abonnementsbase og få et økonomisk fotfeste da Russland invaderte landet, og redaksjonen ble spredt for alle vinder. Hun forteller at hun satt i redaksjonslokalene natt til 24. februar og jobbet helt til klokka tre om morgenen, da bestemte de seg for å avslutte og få noen timers søvn.

– Vi skjønte at noe forferdelig var på gang. “Håper vi ses i morgen” sa jeg til de to andre redaktørene som var på jobb. Vi smilte litt nervøst til hverandre. Og siden har jeg ikke sett dem, sier Istomina. Hun flyktet fra Kyiv ut på den ukrainske landsbygda etter krigens første dag, da hun satt i et mørkt bomberom uten internett, og skjønte at hun ikke lenger ville kunne gjøre nytte for seg i Kyiv.

– De to andre er tilbake i Kyiv nå. Men jeg har fortsatt ikke møtt dem igjen, sier hun, og forteller at hun nå bor og jobber i relativ trygghet, 25 mil fra Kyiv. Til mediedagene i Bergen reiste hun fra hemmelig sted i Ukraina, via Polen og til Finland.

– Det var rart å komme hit. Da jeg kom til Polen og hørte fly på himmelen, tenkte jeg med en gang «jeg må søke dekning». Så skjønte jeg at det var trygt. Og da jeg spiste frokost på hotellet i dag, var det folk rundt meg som smilte og lo høyt. Da skvatt jeg. Alt bråk forbinder jeg nå med fare. Hjemme er alle så stille nå, forteller hun.

– Men jeg har satt stor pris på den mentale pausen jeg har fått her. All støtten og entusiasmen jeg har møtt gir meg energi som jeg kan dele med teamet mitt i Kyiv Independent, sier hun om besøket på Nordiske Mediedager.

Sitert i EU-parlamentet

To dager før den russiske invasjonen skrev Kyiv Independent en lederartikkel under tittelen «Sanksjoner mot Russland nå». En uke etter invasjonen ble lederen sitert av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, i en tale til EU-parlamentet.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen taler til EU-parlamentet under en ekstraordinær sesjon 1. mars 2022 (JOHN THYS/AFP)

«Dette er et sannhetens øyeblikk for Europa. La meg sitere lederen i en ukrainsk avis, Kyiv Independent, publisert bare timer før invasjonen startet: “Dette handler ikke bare om Ukraina. Det er et sammenstøt mellom to verdener, to helt ulike sett verdier”. De har så rett. Dette er et sammenstøt mellom lovstyre og våpenstyre, mellom demokratier og autokratier, mellom en regelbasert orden og en verden av naken aggresjon», sa von der Leyen i talen til EU-parlamentets ekstraordinære sesjon 1. mars.

– Jeg fikk fullstendig hakeslepp, forteller Toma Istomina.

– Jeg satt og jobbet på laptopen mens tv-en sto på bak meg, da von der Leyen begynte å lese opp fra lederen vår. Jeg snudde meg til de andre og bare: “Hørte dere dette?!? Skjønner dere hva som nettopp skjedde?” Det er et øyeblikk jeg aldri vil glemme. Jeg skjønte at alt det harde arbeidet vårt hadde hatt en virkning. Mange journalister har et litt romantisk ønske om å forandre verden. I en mindre skala kan du kanskje føle at du gjør det av og til. Her følte jeg at vi bidro på den helt store skalaen. Vi gjorde en forskjell, konstaterer Kyiv Independent-redaktøren.

Optimistisk på vegne av ukrainsk kultur

Nå savner hun å dekke Kyivs kulturliv, som pleide være jobben hennes, da hun var først kulturjournalist, senere featureredaktør i Kyiv Post, og kulturredaktør i Kyiv Independent. «Det er ingen kultur, økonomi eller politikk-dekning lenger. Alt er bare krig. Alle er krigsreportere», konstaterte hun fra scenen i Bergen.

[ Kyiv-balletten kan ikke vende hjem (+) ]

Siste oppdatering i kulturseksjonen til Kyiv Independent var 18. februar, med tips for helgen til konserter og filmer og kunstutstillinger i Kyiv.

– Kultur er det jeg brenner for. Jeg elsker å skrive om kulturlivet og redigere kultursakene. De siste årene har kulturlivet i Kyiv vært i en rivende utvikling: Undergrunnsscener, uavhengige kunstgallerier, restaurantliv, arkitektur og design. Min særlige lidenskap var musikkmiljøet i Kyiv. Techno-kulturen med klubber og festivaler – det var virkelig et levende kulturmiljø. Europa hadde begynt å oppdage alt Kyiv hadde å by på, forteller Toma Istomina.

Kyiv-symfonikerne spiller på Majdan-plassen, 9. mars 2022 (SERGEI SUPINSKY/AFP)

– Så kom den russiske invasjonen. Mange kultursteder er ødelagt, mange har måttet legge ned, klubber og restauranter stenger. Folk har ikke råd til å gå ut og spise lenger, og man går liksom ikke ut for å feste nå for tiden.

– Men jeg tror at det historiske øyeblikket vi gjennomlever nå, vil gi en sterkere grobunn for ukrainsk kultur. Vi vil få se en gjenoppliving. Jeg er optimistisk for fremtiden til det multikulturelle ukrainske kulturlivet.





