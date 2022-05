– Så sier hun «føkk you din jævla neger» – og slår meg

– Det var ingen som fortalte meg at jeg ikke var norsk som barn. Jeg ser kanskje ikke ut som en typisk nordmann, men jeg er ikke annerledes.

Programleder Dennis Siva (28) går forbi den gamle barndomsblokka på Bjølsen, mens han forteller om barndommen. Ett år bodde han på Sri Lanka, farens hjemland. Han ble slått på skolen da han gjorde det dårlig på prøver, men husker likevel tilbake på året i Sri Lanka som «dritbra».

– Det var ikke så kjipt å bli slått på leggen med en kvist, det var bedre enn å være i mattetimen.

Han ler.

– Det er sikkert veldig rart å si. Men jeg husker at jeg tenkte det var gjort med kjærlighet, at det bare var sånn. Slår man i Norge er det jo overhodet ikke greit, for det er ikke lov. Men der var det en helt annen kultur for det. Det skjedde med alle.

Det var verre med hun ene læreren, forteller han. Hun som gjorde det for å drite ham ut.

– Da husker jeg at jeg ble veldig lei meg.

Han tenker.

– Men det er ikke synd på meg. Det var mer synd på læreren som slo meg.

Bilder av Dennis Siva Lie som barn, under oppholdet i Siri Lanka. (Privat)

Et problem med autoriteter

– Jeg studerte biologi. Og fant ut at jeg hata måten studiet var lagt opp på. Så da droppa jeg ut, ass.

Den tidligere Newton og Superkroppen-programlederen, nå bedre kjent som en av deltakerne i årets sesong av Kompani Lauritzen, gliser.

– Og så ble kjendis i stedet?

– Ja. Mye bedre plan.

Dennis Siva kaller seg for vitenformidler. Siden november har han vært uten jobb – for å kunne gjøre «akkurat hva faen han vil», som han selv sier. Han har levd på oppsparte penger, og kjent på følelsen av å ikke skylde noen noe.

– Det har vært skikkelig bra for meg. Det har kommet øyeblikk hvor jeg tenker: Åh, herregud, jeg har ikke jobb. Men så spør jeg meg selv: Har jeg det bra? Ja, jeg har det veldig bra. Jeg skylder ingen noe.

Dennis Siva Lie ledet NRK-programmet Superkroppen, som vant Gullruten for beste barne- eller ungdomsprogram i 2021. (Espen Solli/TV 2/TV 2)

Det beste Siva Lie vet er å kunne styre selv, forklarer han.

– Det handler sikkert litt om opplevelsene fra Sri Lanka. Der har de en sånn mentalitet: Du skal utdanne deg, jobbe i utdanningen og dø der. Det er ikke fokus på «hva har du lyst til å gjøre?». Og da føler jeg at jeg kaster bort livet litt.

Han smiler, og peker mot barnehagen i enden av parken.

– Jeg gikk i den barnehagen. Det som er så rart, er at jeg ikke føler meg så mye eldre enn da jeg var her. Det var en av mine styrker da jeg jobba i Barne-TV, jeg er jo veldig barnslig.

Han synes det er kjedelig å tørke seg med håndkle etter en dusj. Å vente på grønn mann når han skal gå over veien. Eller kjøre passe sakte på el-sparkesykkel. Under opptaket til Kompani Lauritzen ble derfor møtet med autoriteter og strenge regler litt ubehagelig.

– Det var en blanding av leirskole og fengsel. Jeg husker da jeg skjønte det: «Jeg kan ikke dra herfra. Eller: Jeg kan jo».

Han retter på hettegenseren.

– Det var som at vi lekte en lek, bare at alle tok det jævlig alvorlig. Jeg tenker ofte at regler ikke egentlig finnes. Noen ganger blir jeg overrasket over hvor mye folk bryr seg om småting, liksom.

Siva Lie under opptaket til Kompani Lauritzen, hvor han trakk seg noen uker ut i programmet, etter en skade. (TV 2/Matti Bernitz)

Romanserykter

– Flørting er gøy, da, det er en morsom måte å kommunisere på.

Vi har satt oss på en benk. Siva forteller om romanserykter, at han får filmer sendt til seg, blant annet av ham og andre deltakere i Kompani Lauritzen. Folk spør om han har en greie med noen av dem, og spesielt om han og Emilie Enger Mehl, nåværende justisminister, har en greie. Det synes han er mest morsomt. Han har jo kjæreste.

– Dama mi er ikke noe sjalu. Hun er ekstremt pragmatisk, så det går veldig fint.

Han er glad for at hun er så stødig i seg selv.

– Det med kjærester har vært turbulent. Jeg kan finne på å ombestemme meg og sånt. Jeg prøver å bli bedre på det.

Emilie Enger Mehl og Dennis Siva Lie under Kompani Lauritzen. (Skjermdump\TV2)

N-ordet

En gang kjæresten hans ikke var like pragmatisk, var da han ble trakassert av en annen dame på konsert. Damen var full, og tisset på skoene hans.

– Så sier hun «Føkk you din jævla neger» og slår meg i ansiktet.

Kjæresten til Siva gikk i full konfrontasjon med dama. Da hadde det kommet løpende noen som skulle stoppe henne.

– Dama mi roper: Hun kalte kjæresten min for n-ordet. Og de gutta bare backet unna.

Siva ler med hele seg. Humor er en måte for han å takle det på. For en stund siden var det noen som sa til ham at han ikke var norsk.

– Da snudde jeg meg rolig mot henne og sa «Jeg håper du får fylleangst i morra, din jævla rasist» og gikk mens jeg lo høyt. Når folk er så idiot, da blir jeg rappkjefta.

– Det var ingen som fortalte meg at jeg ikke var norsk som barn. Jeg er født og oppvokst i Norge. Jeg har mye norsk kultur i meg, og mye utenlandsk kultur. Jeg ser annerledes ut, men jeg er ikke annerledes.

Han smiler.

– Faren min har alltid sagt: Det ikke er synd på meg. Det er synd på dem som har så mye vondt i seg at de er rasistiske.

