Han skapte «Borgen». Nå kommer den i 190 land: - Det er en ny tid i nordisk tv-bransje

– Dette ville vært utenkelig for fem år siden. Da omtalte folk på Danmarks Radio strømmetjenester som den store fienden, sa Adam Price, mannen bak den internasjonale TV-suksessen «Borgen». Han er en av hovedgjestene på konferansen Nordiske Mediedager i Bergen, der han torsdag ble intervjuet fra hovedscenen av Dagsavisens kommentator Hege Ulstein.

Første sesong av det politiske dramaet «Borgen» hadde premiere i 2010 på dansk rikskringkasting, med Sidse Babett Knudsen i hovedrollen som den fiktive politikeren Birgitte Nyborg, som blir Danmarks første kvinnelige statsminister Birgitte Nyborg. Serien ble en umiddelbar suksess i de nordiske landene, to sesonger til ble laget fram mot 2013, mens serien begynte å bli spredt internasjonalt, først gjennom BBC.

– «Borgen» ble til vår store overraskelse en stor internasjonal hit. Ingen hadde regnet med det da, sa Price fra scenen i Bergen. Etter «Borgen»-suksessen etablerte Price sitt eget produksjonsselskap, som har gjort flere store serier for bl.a. Netflix.

Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) er blitt utenriksminister i nye "Borgen". Geopoloitske spenninger preger politikken. (Mike Kollöffel/NTB kultur)

I vår gjorde «Borgen» comeback etter nesten ti år med en fjerde sesong, nå med Birgitte Nyborg som utenriksminister, fanget i et geopolitisk spill mellom USA, Russland og Kina, etter et oljefunn på Grønland. Serien ble sluppet på nordiske Netflix i påsken, til enorm respons fra både seere, TV-anmeldere og politiske kommentatorer.

De tre første sesongene var produsert av statskringkasteren Danmarks Radio (DR), den fjerde sesongen er produsert av DR sammen med Netflix.

Og TV-bransjen i dag er en helt annen enn sist Price lagde Borgen. I mellomtiden har de store internasjonale strømmetjenestene som Netflix, HBO og Viaplay begynt å produsere TV-drama lokalt i de nordiske landene, og sprer seriene internasjonalt.

– Det er nye tider når man kan ta en fin gammel DR-merkevare som «Borgen» og gå sammen med Netflix, fastslo Price fra scenen i Bergen.

– For fem år siden kom Netflix til oss og sa: Vi digger «Borgen», kan vi få mer «Borgen»? Og vi måtte si at «Borgen» tilhører DR, de bestemmer om det skal lages mer «Borgen». Jeg eier karakteren Birgitte Nyborg, men det er DRs serie. Jeg kan ikke bestemme noe uten DR. Så fikk vi satt Netflix og DR sammen rundt et bord, og så ble det en ny sesong. Det var en forening mellom frie amerikanske markedskrefter og gammel stalinistisk planøkonomi, spøkte Price fra scenen.

Kommer i 190 land

DR fikk premieren på serien, som gikk uke for uke på lineær-TV fram til nordisk premiere på Netflix 14 april.

– Nå jobber vi opp mot internasjonal premiere 2. juni i 185 land, så «Borgen» er tilgjengelig i til sammen 190 land 2 juni, fortalte Price.

Price har også skrevet den halvt norske Netflix-serien «Ragnarok», som er basert på norrøn mytologi satt inn i norsk bygdenåtid. Tredje og siste sesong er under innspilling nå.

– For meg som privat produsent har vi fått en rekke nye kunder, vi har jobbet tett med Netflix på tre store serier: Tre sesonger «Ragnarok», «Kastanjemannen» og «Borgen». Vi er glade for at det blir skapt nye muligheter for nordiske dramaprodusenter, sier Price til Dagsavisen.

Han vrir han seg unna spørsmål om det blir en femte sesong av «Borgen».

– Det må dere spørre direktøren for Danmarks Radio om. Jeg kan ikke si her og nå om det kommer en ny sesong. Men vi har jo ikke tatt livet av Birgitte Nyborg, sa han fra scenen.

– Hvis Danmarks Radio spør om du vil lage en ny sesong Borgen, hva svarer du da?

– Altså, det kommer jo også an på de andre skuespillerne, men: Hvis Sidse vil gå med meg inn i mørket igjen, så er mulighetene der! sier Price til Dagsavisen.

Programleder Else Kåss Furuseth med kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og serieskaper Adam Price under åpningen av Nordiske Mediedager 2022 (Thor Brødreskift/Nordiske )

En realistisk statsråd

Mange har påpekt at skildringen av både maktspillet og hovedkarakteren Birgitte Nyborg ligger tett opp til den politiske virkeligheten. Og flere har antatt at Birgitte Nyborg er basert på den danske statsministeren Mette Frederiksen, men fiksjonen kom først:

Birgitte Nyborg er en svært troverdig karakter — Kulturminister Anette Trettebergstuen

– Det sies at vi er flinke til å spå: I 2010 lagde vi lagde en dramaserie om Danmarks første kvinnelige statsminister. Så gikk det tre måneder, og Danmark fikk sin første kvinnelige statsminister, påpekte Adam Price fra scenen i Bergen. Han forklarte det med en blanding av flaks og sterk interesse for politikk.

Price var også på scenen under åpningen av mediedagene torsdag kveld, da sammen med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), under ledelse av NRK-profil Else Kåss Furuseth.

– «Borgen» skildrer det nordiske politiske livet på en mer realistisk måte enn de amerikanske TV-seriene. Som minister, når jeg ser på Borgen, sier jeg til meg selv: Her er det mye som ligner. Birgitte Nyborg er en svært troverdig karakter, sa Trettebergstuen fra scenen.

– Norges statsminister har akkurat sett ferdig den nye sesongen med sin kone. Han har begynt å si til sine medarbeidere «det kan vi ikke gjøre, se hva som skjedde med Birgitte i episode tre». Indirekte styrer du nå Norge, fortalte Dagsavisens kommentator Hege Ulstein til Adam Price.

– Mange takk, sa Price, og foreslo:

– Du kan jo spørre statsministeren om jeg skal skrive en tale for ham.





---

Nordiske Mediedager

Årlig konferanse for mediebransjen, finner sted i Bergen, med 2.000 deltakere fra hele Norden.

Arrangeres fysisk for første gang på tre år, etter to år med digitale arrangement

Gullruten, Den Store Journalistprisen og flere andre mediepriser deles ut under mediedagene.

Drives av en ikke-kommersiell stiftelse eid av bl.a NRK, TV2, BT, BA, DN, UiB og Bergen Kommune