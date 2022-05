Siri Dokkens tegning om regjeringsskiftet ble Årets Avistegning

Dokkens humoristiske tegning av Jonas Gahr Støre og Erna Solberg understreket at det langt fra ville bli noen fest å overta statsministertaburettet.

– Den humoristiske undertonen er også til stede, selv om illustrasjonen på alle vis understreker det tydelige, politiske poenget, heter det i juryens begrunnelse.

I tegningen «Regjeringsskifte» dras blikket mot Ernas lure flir, når hun forlater Statsministerens kontor – etter å ha lagt ut felle for arvtakeren Jonas.

Siri Dokken har vunnet denne prisen to ganger tidligere, og juryen skriver at det en berikelse for de politiske kommentarene i Dagsavisen å bli akkompagnert av hennes praktfulle, kunstneriske bidrag.

Prisen for Årets Avistegning deles ut av Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Journalistlag (NJ).

