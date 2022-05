Bolsjoj-teatret avlyste forestillinger av to regissører som snakket ut mot krigen

Det er operaen «Don Pasquale», som Timofey Kulyabin står bak, og balletten «Nurejev», som Kirill Serebrennikov hadde regi på, som nå begge er tatt av plakaten. Inn rykker to andre produksjoner.

Hundrevis av ballett- og operafans har ifølge The Guardian protestert på Bolsjoj-teatrets Telegram-kanal. De fleste har kjøpt billetter til forestillingene, og krever svar på hvorfor de er avlyst – men til ingen nytte.

Både Kulyabin og Serebrennikov har forlatt Russland, sistnevnte etter en dom for underslag som hans støttespillere sier er hevn for hans kritikk av blant homofobien under Putins styre.

«Nurejev» er basert på livet til den russiske ballettstjernen Rudolf Nurejev, som hoppet av til Vesten i 1961 – og inkluderer en øm kjærlighetsscene med en annen mann.

– Balletten handler om en manns drøm om frihet. Frihet til å skape og frihet til å leve. For tiden er «Nurejev» upassende og umulig på Bolsjoj-scenen, uttaler Serebrennilov til AFP og mener avlysningen er som å være tilbake i Sovjet-tiden.

– «Nurejev» ble kansellert på Bolsjoj-teatret. Det snakkes om kansellering av russisk kultur i Europa. Men i Russland kansellerer de selv kulturen, sier han.

En rekke dansere har de siste ukene forlatt Bolsjoj-teatret, blant annet prima ballerinaen Olga Smirnova.

