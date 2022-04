Her er Gro: Hun skal spille landsmoderen i ny TV-serie

Det er Kathrine Thorborg Johansen (32) som spiller Gro Harlem Brundtland i den kommende TV-serien om maktkampen i Arbeiderpartiet på 1970-tallet og Brundtlands vei til makten. Det bekrefter NRK overfor Dagsavisen. Innspillingen av serien, som har tittelen «Makta», startet i slutten av april og pågår nå. Kathrine Thorborg Johansen er kjent fra både film, teater og TV-serier, nå sist en hovedrolle i vampyrserien «Ingen dør i Skarnes».

Kathrine Thorborg Johansen i Netflix-serien "Post Mortem: Ingen dør på Skarnes" (NTB kultur)

Det har hittil ikke vært kjent hvem som spiller i serien. Men på sine nettsider for eksternt programsalg har NRK lagt ut en presentasjon av serien med profilbilde av skuespiller Kathrine Thorborg Johansen. For det internasjonale markedet har serien tittelen «Power Play».

«Vi kan bekrefte at det er Kathrine Thorborg Johansen som skal spille vår Gro i serien «Makta». Vi er veldig glad for å ha med Kathrine på laget, da hun har den perfekte energien, tempoet og nysgjerrigheten som vi trenger til denne rollen. Vi er i gang med innspilling nå, og gleder oss veldig til tiden fremover» skriver produsentene Camilla Brusdal og Vilje Kathrine Hagen i en uttalelse til Dagsavisen, via kommunikasjonsansvarlig i NRK.

Kathrine Thorborg Johansen er opptatt med innspillingen av «Makta», og gir ikke intervjuer eller uttalelser nå, opplyser NRK.

Gro Harlem Brundtland med Odvar Nordli og Reiulf Steen på landsmøtet i april 1981. Da sto Gro igjen som statsminister og partileder etter maktkampen. (Arbeiderbladet)

Serien er på 12 timelange episoder og har et budsjett på over 130 millioner kroner. «Den store serien om Arbeiderpartiet og tilblivelsen av Gro Harlem Brundtland. Over 12 episoder skal hun redde partiet som holder på å smuldre opp i maktkamper» het det i presentasjonen av serien, da Norsk filminstitutt tildelte prosjektet ti millioner kroner i produksjonsstøtte i desember 2020.

Konflikter i Arbeiderpartiet

Serien skulle etter planen starte innspilling høsten 2021, men produsentene meldte i høst at innspillingsstart ble utsatt til slutten av april 2022, på grunn av covid-forsinkelser og arbeid med finansiering.

Serien omhandler tidsrommet 1974-1981, og konflikten mellom Arbeiderparti-toppene Reiulf Steen, Odvar Nordli og Gro Harlem Brundtland.

Lørdagsportrett Gro Harlem Brundtland, hjemme på Bygdøy, februar 2022. (Mimsy Møller)

Gro Harlem Brundtland selv ble gjort kjent med prosjektet på et tidlig stadium. Da Dagsavisen gjorde portrettintervju med Brundtland i februar i år, var hun ikke informert om hvem som skulle spille henne i «Makta». «Jeg kan ikke stoppe at noen lager film om meg. Men det er jo veldig viktig hvem som skal spille meg, i så fall! Det må jo være en som på en eller annen troverdig måte kan avspeile min personlighet» sa Gro Harlem Brundtland til Dagsavisen.

Det er veldig viktig hvem som skal spille meg — Gro Harlem Brundtland

Kathrine Thorborg Johansen er utdannet ved Teaterhøgskolen 2009–2013 og har vært ansatt ved både Trøndelag Teater, Det Norske Teatret og Nationaltheatret. Hun hadde sin første store filmrolle i «Skjelvet» i 2018. Samme år spilte hun også i NRK-suksessen «Heimebane». I det siste har Thorborg Johansen vært å se i Netflix-seriene «Ragnarok» og «Ingen dør på Skarnes», hun hadde en av hovedrollene i kinosuksessen «Børning 3», og ble nominert til Amanda i 2021 for sin hovedrolle i filmen «Oslo-København».

Blander fortid og nåtid

Serien produseres av Motlys og Novemberfilm for NRK, og forventes sendeklar sent 2023. Produsent Vilje Katrine Hagen og serieskaper Johan Fasting har tidligere stått bak bl.a. «Heimebane» for NRK. Idéhavere og serieskapere på «Makta» er skuespillerne Silje Storstein og Kristin Grue.

«Makta» blander fortid og nåtid, fiksjon og fakta, ifølge presentasjonene av serien. I den internasjonale presentasjonen skriver NRK om serien: «Året er 1974. Settingen er 2021. Power Play er et drama ulikt alt annet, om et vendepunkt i politisk historie, fortalt som om det finner sted i den moderne verden (...)».

Gro Harlem Brundtland var i 1981 nestleder i Arbeiderpartiet og hadde bak seg fem år som miljøvernminister, da daværende statsminister Odvar Nordli trakk seg på grunn av sviktende helse. Sterke krefter i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen ville ikke at Brundtland skulle overta, men etter en hard intern maktkamp ble Brundtland valgt til Aps første kvinnelige partileder, og ble dermed Norges første kvinnelige statsminister. «Makta» er første gangen det blir laget TV-drama basert på norsk politisk historie.

[ PORTRETTET: «Du blir vurdert, kommentert, sett og løyet om» - Gro Harlem Brundtland (+) ]

«Makta»

TV-drama på 12 x 1 time, produseres av Motlys og Novemberfilm for NRK.

Om maktkampen i Arbeiderpartiet og Gro Harlem Brundtlands vei til makten.

Innspillingsstart april 2022. Ventes klar sent 2023.

Budsjett på drøye 135 millioner kroner, ifølge NFI. Tildelt ti millioner i produksjonsstøtte fra NFI 2020, fire millioner fra Nordisk Film- og TV-fond 2021, og i 2022 en million euro fra Kreativt Europa, EUs program for kulturell og kreativ sektor.

Hovedregissør Yngvild Sve Flikke («Heimebane», «Ninjababy»).

---