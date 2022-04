Vil revurdere Miniøya-leie

«Vi vil revidere leiesummen når det er oppdaget en feil» kommenterer kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten Richard Kongsteien.

Dagsavisen har den siste uka skrevet flere saker om kommunens foreslåtte firedobling av leieavgiften for barnefestivalen Miniøya i Tøyenparken. I 2019, siste året festivalen ble arrangert som vanlig, betalte Miniøya 87.000 i leie for to dagers festival i Tøyenparken. I forslag til ny langtidskontrakt fra 2023 krever Bymiljøetaten 163.500 per dag, til sammen 327.000 i leie for festivalområdet. Dette er Bymiljøetatens anslag for markedsleie basert på en leievurdering fra rådgivingsfirmaet BYR Bygg og Eiendom.

Miniøya har påpekt overfor kommunen at leienivået ikke er bærekraftig for en barnefestival, og satt spørsmålstegn ved grunnlaget for utregningen i BYR-rapporten. I Dagsavisen i går innrømmet BYR at den foreslåtte leien er basert på en feil konklusjon, og at den foreslåtte leien på 158.000 skal være for hele festivalen, ikke per dag, slik det fremgår i rapporten. På spørsmål fra Dagsavisen svarer BER også at de ikke har vært kjent med Miniøyas festivalens reelle regnskapstall, og at BERs anslag for både artistkostnader og billettsalg burde vært bedre kvalitetssikret. Dagsavisen har stilt Bymiljøetaten flere spørsmål rundt tall og konklusjoner i BERs leievurdering, som BER selv nå går tilbake på.

[ «Lazarus» er en åpenbaring av en musikal, like uutgrunnelig som Bowie selv var (+) ]

Har dialog med Miniøya

– Hvordan vurderer Bymiljøetaten kvaliteten på denne leievurderingen?

«Bymiljøetaten forutsetter at en profesjonell aktør leverer iht. bestilling. Etaten bestiller nettopp denne typen vurderinger fra eksterne fordi dette krever en egen kompetanse, som vi selv ikke innehar. Vi har, basert på det Miniøya opplyser til Dagsavisen, tatt kontakt med BER og bedt dem se på Miniøyas spørsmål. De har gitt oss tilbakemelding på at de ved en feil har opplyst at leieprisen er per festivaldag, når det egentlig skulle være for hele festivalen. Bymiljøetaten har dialog med Miniøya og det vil være naturlig å ta dette med dem» svarer Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten.

– Er kontraktsutkastet fra Bymiljøetaten endelig, eller er det aktuelt å revidere leiesummen?

«Utkastet vi sendte var et varsel og ikke en endelig kontrakt. Da er det naturlig at vi vil revidere leiesummen når det er oppdaget en feil» kommenterer Richard Kongsteien.