Kristian Lundberg (1966-2022): Han vakte oppsikt med sine skildringer av det nye arbeidslivet

Forfatter og kritiker Kristian Lundberg er død, 56 år gammel, meldte svenske medier torsdag. Lundberg skrev bøker i flere sjangre, og fikk en rekke priser for sine skildringer av arbeidsliv med utgangspunkt i hjembyen Malmö. Han var først kjent som krimforfatter, litteraturkritiker og kritikerrost poet. Med boka «Yarden» (2009) fikk han et større gjennombrudd, og var med på å bane vei for en strøm av ny arbeiderlitteratur i Sverige. Boka skrev han etter at han hadde jobbet på havna i Malmö – Yarden. Han fulgte opp med ytterligere to romaner om arbeidslivet i Malmö, samlet på norsk i «Malmö-trilogien» (Flamme forlag, 2014). Etter dette fortsatte han å skrive sterke selvbiografiske skildringer både som romaner, dikt og kortprosa. I alt skrev han over 20 bøker. «Yarden» ble filmatisert i 2016.

Dagsavisen gjorde dette intervjuet med Kristian Lundberg da «Yarden» kom ut på norsk i 2011.

«Hvit slavehandel på havna»

Dagsavisen 14. mars 2011: Etter ett år som havnearbeider, skrev svenske Kristian Lundberg boka «Yarden» og skapte sensasjon. Denne uka kommer boka hans «Yarden» i norsk oversettelse.

Av Bernt Erik Pedersen

Den prisbelønte boka forteller om Lundbergs tilværelse som timeansatt i Malmös havnetransport, og de umenneskelige arbeidsforholdene til de innleide arbeiderne han møtte på Yarden. Lundberg jobbet for et vikarbyrå, og fortellingen hans er blitt enda mer aktuell etter de siste ukenes avsløring av brudd på arbeidsmiljøloven hos Adecco og andre norske vikarbyråer.

– Systemet med vikarbyråer river ned det svenske folkhemmet. Det er en uthuling av den nordiske velferdsmodellen. Man får ikke lenger ha en grunnleggende følelse av trygghet rundt sitt arbeid, fastslår Lundberg.

VAR BLAKK OG GJELDSTYNGET

Før «Yarden» var han en etablert forfatter med et tjuetall utgivelser bak seg, hovedsakelig diktsamlinger og krimromaner. Etter en serie livskriser befant han seg blakk og forgjeldet med en tenåringssønn å forsørge og et skribentvirke som ikke ga nok inntekter. Dermed gikk han ut for å finne seg en jobb.

Men som ufaglært litterat uten fullført skolegang, var det ingenting å få. Dermed endte han opp hos et lokalt bemanningsbyrå og ble sendt til Yarden, havnen i Malmö. Her jobbet han med å klargjøre biler for skipstransport, et hardt, monotont og dårlig betalt arbeid som slet på både kropp og sjel. «Jeg er 42 år gammel. Jeg er en hund» skriver Lundberg i boka.

– Det var ikke sånn at jeg hadde bestemte meg på forhånd for å skrive en bok om å jobbe på Yarden. Jeg hadde ikke tenkt å gjøre en Walraff. Men det kom til et punkt der jeg skjønte at om jeg ikke skrev om alt det sjokkerende jeg opplevde, ville jeg ha sviktet hele mitt oppdrag som skrivende menneske, sier Lundberg.

Bemanningsbyråer er en moderne versjon av hvit slavehandel — Kristian Lundberg

Opplevelsen som utløste boka kom en kald vinterdag etter ett år på Yarden:

– Det var etter en dag med utearbeid i desember. Regnet var blandet med snø, vinden pisket vannet fra havnen mot oss. Vi hadde flyttet biler fram og tilbake i åtte timer, hele tida overvåket av en tilsynsmann som satt varmt og tørt i en bil og kontrollerte hvor lang tid vi brukte på hver. Der og da kjente jeg hvordan klassehatet veltet opp i meg og innså at vi har skapt et nytt klassesamfunn.

– Jeg ble sjokkert over meg selv og hvordan jeg ikke hadde forstått under hvilke vilkår mange mennesker lever i Sverige i dag. Vi har skapt arbeidsplasser der mennesker ikke er verdt noen ting, fastslår Lundberg.

– EN UHYRLIG BEHANDLING

I boka sammenligner han vikarbyråene med en underverden, med en uoverstigelig kløft mellom den hvite middelklassen og arbeiderne på verftet.

– Systemet med bemanningsbyråer er en moderne versjon av hvit slavehandel. Det er en uhyrlig måte å behandle mennesker på, mener Lundberg.

Fra filmen «Yarden» (2016) (Filmweb)

– Der jeg jobbet var 98 av 100 ikke født i Sverige. Typisk nok ble det først oppmerksomhet rundt dette når det kom noen fra en annen klasse med en annen bakgrunn og påpekte at forholdene var uverdige. De hadde sikkert prøvd å si fra før, men ingen ville høre etter.

– Det var ingen fagforening på stedet, dette var arbeidsgivernes totale, uinnskrenkede makt over sine arbeidere. Det skapte en helt spesiell stemning av frykt. Når du tjener til sammen 9.000 kroner i måneden, og det koster 600 å være medlem av fagforeningen, sier det seg selv at mange ikke har råd. For fagforeningen vil det heller ikke lønne seg å drive rekruttering av medlemmer, det er ikke nok i det for dem. Dermed forsvinner solidaritetstanken, der de sterke hjelper de svake, uten tanke på egen vinning, sier Lundberg.

Kristian Lundberg «Yarden» (2009, til norsk 2011) (Flamme Forlag)

Med «Yarden» var Lundberg med på å skape en ny debatt om arbeiderlitteratur i Sverige, og de siste årene har det kommet en ny bølge arbeidslivsskildringer i svensk litteratur. Lyrikerne Johan Jönsson og Jenny Wrangborgs dikt fra henholdsvis eldreomsorg og storkjøkkenbransjen er bare to eksempler. Selv om Lundbergs bok fikk voldsom oppmerksomhet, opplever han at forholdene han skildret, ble ignorert, siden det sto om dem på kultursidene, ikke nyhetsplass.

[ ANMELDELSE: Edouard Louis fortsetter sitt politiske prosjekt (+) ]

– Bokas tema ble forvandlet til litteratur, ikke politikk, og dermed ufarliggjort. Det skuffet meg. Jeg hadde ikke trodd at boka skulle forandre verden, men jeg hadde kanskje trodd spørsmålet om mangel på demokrati i bemanningsbyråene skulle bli tatt opp i den offentlige samtalen.

– Er det skjedd noe med forholdene på Yarden etter at boken kom ut?

– Ikke en dritt. Ingenting. Ikke engang fagforeningene har løftet en finger. Jeg hadde trodd at dette ville vært en god sak for arbeiderbevegelsen, og jeg skjønner ikke hvorfor den svenske fagbevegelsen ikke er opptatt av denne debatten, forteller Lundberg.

Som uka etter den norske oversettelsen av «Yarden» lanserer sin nye bok på svensk, «Och alt ska vara kärlek», som også kretser rundt hans opplevelser på Yarden.

– Jeg må fortsette å fortelle om dette. Her er et en hel verden av mennesker som ikke blir sett og hørt, sier Lundberg. (Publisert i Dagsavisen 14. mars 2011)





Forfatter Arkivbilde fra 2016 av den svenske forfatteren Kristian Lundberg. (Izabelle Nordfjell/TT/NTB)

Kristian Lundberg

Svensk forfatter og kritiker, 1966–2022.

Debuterte som lyriker i 1991. Skrev en serie krimromaner fra hjembyen Malmö og flere kritikerroste diktsamlinger før gjennombruddet med arbeidslivsskildringen «Yarden» (2009), filmatisert i 2016.

Bl.a. tildelt Ivar Lo-Johansson-prisen, Svenska Akademiens Signe Ekblad-Eldh-pris, Sveriges Radios romanpris, Sydsvenska Dagbladets litteraturpris, Arbetarnas Bildningsforbunds litteratur- och konstpris.

Siste bok: «Sånger vid avgrunnen» (2021)

