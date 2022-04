Dannet Ukrainian Freedom Orchestra – skal spille for å hedre hjemlandet og de som døde

Det er den verdenskjente canadisk-ukrainske dirigenten Keri-Lynn Wilson, som også har gjestet Operaen i Oslo, som har tatt initiativet til å danne orkesteret, melder BBC.

Med seg i ryggen har hun Metropolitan-operaen i New York, det polske nasjonalorkesteret – og det ukrainske utenriksdepartementet og kulturdepartementet.

– Jeg ønsket å bringe de beste orkestermusikerne i Ukraina sammen til en stolt fremvisning av kunstnerisk enhet. Denne turneen er et uttrykk for deres kjærlighet til hjemlandet, og for å hedre dem som har dødd og har lidd så mye, sier Wilson.

Ukrainian Freedom Orchestra skal turnere i Europa og USA i sommer fra 28. juli til 20. august. Det består av musikere som har flyktet fra krigen så vel som ukrainske musikere som allerede spiller i europeiske orkestre – og noen av de beste musikerne fra Kyiv, Lviv, Kharkiv og Odesa.

For Ukrainas myndigheter har gitt disse musikerne mulighet til å legge ned våpnene, så de kan reise ut og spille i orkesteret, ifølge pressemeldingen. Også den kjente sopranen Liudmyla Monastyrska, som synger tittelrollen i "Turandot" på Metropolitan i vår, er med.

Inntektene fra turneen går til å støtte ukrainske artister, og man kan også donere direkte til landets kulturdepartement.

– Noen ganger kan man føle seg ganske maktesløs når du er involvert i kunstverdenen og en krig foregår. Dette er en fantastisk måte å støtte landet og feire musikkens kraft over skillelinjene, sier direktøren for BBCs «The Proms», som hentet inn orkesteret til en konsert 31. juli helt på tampen av programslippet sitt.

