Skjebnen til BTS truet av militærtjeneste – nå behandles et omstridt lovforslag

Spørsmålet er ifølge SVT omstridt, og er et vannskille som har ført til en intensiv, politisk debatt som nå nærmer seg avgjørelse. Seks av ti spurte mener de burde gis unntak.

Alle menn i Sør-Korea mellom 18 og 28 år må ifølge loven gjøre militærtjenesten i nesten to år. Idrettsstjerner og klassiske musikere med internasjonalt gjennomslag har tidligere fått unntak, etter anbefaling fra landets kultur- og idrettsminister.

I desember 2020 ble en lov kalt BTS-loven innført, noe som tillot gruppens medlemmer å skyve på avtjeningen av verneplikten et år. Men med nåværende lovgivning er det snart på tide for gruppens eldstemann – som fansen kaller Jin – å kaste seg uti det innen utgangen av 2022.

Det nye lovforslaget innebærer at de helt skal få slippe militærtjeneste. Det har vært omstridt, og septetten har selv ligget lavt i debatten. Men plateselskapet deres har ifølge SVT jobbet nå i vår for å få fortgang i den politiske prosessen – for at bandet skal kunne planlegge sin videre fremtid.

En beslutning ventes å komme innen president Moon Jae-ins mandatperiode er over i mai i år.

