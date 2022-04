Spellemann: Hedersprisen til en nasjonalskatt

Spellemannprisen kan virke noe “krasafaren”, for å bruke et godt, gammel uttrykk fra sangene til Hellbillies. Diskusjonene har gått høyt om opptakten til årets store show, der flere priser er delt ut på forhånd, nærmest i det skjulte. Vi er blitt fortalt at hensikten er god, og at alle ville komme til sin rett til slutt. Vi kommer tilbake til hvordan det gikk. Vi må ta det største først:

Hedersprisen deles ut for lang og tro tjeneste i norsk populærmusikk. Hellbillies lever godt opp til kravene, som en av de få rockegruppene som kombinerer svært bred folkelig appell med upåklagelig kredibilitet. Det er 30 år siden gruppa debuterte med albumet «Sylvspente boots». Siden har de gitt ut en lang rekke plater, og turnert land og strand rundt oftere enn de aller fleste andre. Gruppa har to Spellemannpriser i countryklassen fra før, og i 2007 fikk de hovedprisen Årets spellemann. Hellbillies var også nominert i countryklassen i år, men her gikk prisen til Ole Kirkengs «Rocking Chair».

[ Hellbillies er blitt en del av den norske folkesjela ]

På forhånd hadde vi spilt inn Vazelina Bilopphøggers som en god kandidat til denne hedersprisen, gruppa som er inne i sitt siste av 43 år på scenen, uten å ha vunnet Spellemannprisen noen gang. Eller Finn Kalvik, som fyller 75 i neste uke, men heller aldri har blitt belønnet for å ha vært en av de mest sentrale utøverne av den norske visepopen. Når vi aldri får det helt som vi vil er det få som kan konkurrere med Hellbillies om denne æresbevisningen. Hellbillies har gjort americana fra Hallingdal til en nasjonalskatt, og hadde vært verneverdige om de ikke klarte seg så utmerket godt på egen hånd. Jeg innrømmer det gjerne: Jeg ble litt våt i øyekroken da de kom opp der og mottok munnharpa, sammen med originalmedlemmene Arne Moslåtten og Arne Sandum.

En enda større favorittseier var utmerkelsen til Girl In Red som Årets spellemann. Marie Ulven, som hun egentlig heter, var nominert til sju andre priser også, og fikk to av dem: Albumet «If I Could Make It Go Quiet» ble kåret til årets utgivelse, og skaffet henne også prisen som årets låtskriver. Albumet var også nominert i klassen for alternativ pop og rock, men her måtte hun se seg slått av Ola Kvernbergs Steamdome med «The Hypogean». Prisutdelinger er ingen eksakt vitenskap, det er små marginer som avgjør i små juryer, og å være nominert er i praksis like ærefullt som å vinne selve prisen. Og man kan altså stå bak årets beste utgivelse uansett sjanger, uten å ha laget årets beste alternative popalbum. Egentlig en selvmotsigelse, men god musikk følger ikke bestemte regler. Girl In Red fortjener alle prisene hun fikk. Når hun ikke kunne være til stede på selve kvelden var det ikke så rent lite stilig å få den utdelt av Billie Eilish på Coachella-festivalen.

I den nye klassen for festmusikk stakk gruppa Hagle av med prisen. De ble også kåret til årets gjennombrudd. Her i avisa har vi allerede utropt Christian Roger Beharie fra Sandnes til et av landets største talenter. Han fikk prisen i soul/r’n’b-klassen for sin første EP, brukte taletiden til å tilegne prisen alle de som kjempet for avkriminalisering av homofili for 50 år siden, og hans egen rett til å eksistere i dag. Han fikk også opptre sammen med sangere fra musikklina ved Foss videregående skole. Rørende øyeblikk, som viser at Spellemannprisen fortsatt kan presentere opptredener som kommer til å bli husket en stund.

Spellemannprisen 2021 Årets r'n'b/Soul pris til Beharie under utdelningen av Spellemannprisen 2021. (Annika Byrde/NTB)

Hovedsendingen gikk sin gang med flere fine opptredener fra Danielle Reyes, Gabrielle og Highasakite, men også et tulleinnslag fra “Lørdagsrådet” i P3 som ikke sto i stil med resten av innholdet. Helt uventet var det heller ikke at Chris Holsten vant publikumsavstemningen om årets mest populære låt med “Smilet i ditt eget speil”. Hvordan utdelingen av alle sjangerprisene foregikk må vi komme tilbake til i kveldens løp.

Spellemannprisen 2021 Hagle er årets gjennombrudd og fikk Gramostipend på 250.000 kroner under utdeliningen av Spellemannprisen fredag. (Annika Byrde/NTB)





Her vinnerne av Spellemannprisen 2021. Lista oppdateres etter hver som prisene deles ut:

Årets Spellemann

Girl In Red

Årets Hederspris

Hellbillies

Årets låt

Chris Holsten: Smilet i ditt eget speil

Årets gjennombrudd

Hagle

Country

Ole Kirkeng: «Rocking Chair»

R’n’b/Soul

Beharie: «Beharie // Beharie»

Pop

Gabrielle: «Klipp meg i ti og lim meg sammen»

Barnemusikk

Christine Sandtorv: «Stjerneteller – Automagisk»

Viser og visepop

Tønes: «Thilda Bøes legat»

Åpen klasse

Hedvig Mollestad: «Tempest Revisited»

Årets låtskriver

Marie Ulven: «If I Could Make It Go Quiet»

Årets produsent

Cashmere Cat

Komponist

Henrik Hellstenius: «Past & Presence»