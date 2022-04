Nå kommer hun med nye tilskuddsordninger for barn og unge som vil spille

Mange unge har blitt mer ensomme under to år med pandemi, konstaterer kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Nå lanserer hun to nye tilskuddsordninger under Frifond-paraplyen for å få fart på frivilligheten: Frifond Organisasjonsboost og Frifond Restart. Til sammen har ordningene en ramme på 24 millioner kroner, som kommer fra ubrukte midler gjennom pandemiåret 2021.

– Fritidsaktiviteter er, ved siden av skolen, den viktigste arenaen for å møte andre jevnaldrende med felles interesser. Spesielt ungdom har i større grad opplevd å bli mer ensomme under pandemien. Nå settes to nye tilskuddsordninger av til en ny start for barne- og ungdomsfrivilligheten slik at aktiviteten kommer i gang igjen over hele landet, sier kultur- og likestillingsministeren i en pressemelding.

I går deltok Trettebergstuen under Orkesterdagen på Sentralen i Oslo, en ny årlig markering for barn og unge fra 6 til 14 som spiller i orkester.

Tilskuddsordningene skal forvaltes av Norsk Musikkråd og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner gjennom Frifond. Frifond ble etablert i 2000 og formidler årlig over 30 millioner i tippemidler til ungdom som driver med musikk, teater og andre kulturaktiviteter.

Kulturdepartementet lar Frifond beholde de ubrukte midlene fra pandemiåret 2021 gjennom å etablere to nye tilskuddsordninger.

– Mange barn og unge har fått støtte til å satse gjennom Frifond. Både Ida Maria, Highasakite og Kvelertak har fått Frifond-midler tidlig i sin karriere, forteller Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd.

– Gjennom pandemien har aktiviteten vært lav og det har ikke vært mulig å få fordelt alle midlene. Vi anslår så mange som 65.000 falt fra organiserte musikkaktiviteteter under pandemien. Nå var det hensiktsmessig å målrette midler for å få i gang aktiveteten igjen gjennom to nye ordninger. Organisasjonsboost er for etablerte foreninger, Restart er for grupper på minst tre som vil spille sammen. Det skal være lav terskel for å søke. Målet er at så mange unge som mulig skal få utøve og oppleve musikk, forklarer Dæhli.





