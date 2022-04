Usikker på hva du skal finne på i påsken? Her er Dagsavisens tips

Påskeferie: Etterlengtet ferie for noen, men lange, treige dager for andre. Uansett hva du tenker om denne ekstra lange langhelgen full av helligdager og trange åpningstider, er det greit å vite at ikke alle hovedstadens kulturaktører benytter seg av fridagene. Dagsavisen har laget en over et utvalg knippe av kulturarrangementer man kan benytte seg av i Oslo-påsken.

Bredt utvalg musikkopplevelser

I år som alle andre år (bortsett fra de to siste pandemiårene), blir det Inferno Metal Festival i Oslo. For ekte metal-fans kan de lange helligdagene bli alt annet enn kjedelig, når festivalen går av stabelen 14. april og holder det gående helt frem til 17. april. På plakaten står blant andre Mayhem, Venom, Vreid, Kampfar, Kreator og Einherjer. Konsertene vil i hovedsak holdes på Rockefeller og John Dee, men også på Vulkan Arena, SALT og noen andre steder i hovedstaden. 4-dagerspassene er utsolgt, men det er fortsatt mulig å sikre seg dagspass.

Mayhem er blant bandene som maler påsken svart på årets Infernofestival i Oslo, som starter skjærtorsdag. (Mode Steinkjer)

Parkteatret i Oslo er på tilbudssiden denne påsken. Allerede lørdag 09. april kan de by på konsert med den amerikanske popgruppa Emotional Oranges, som lager en blanding av alternativ R&B, soul og funk - og som har blitt enstemmig hyllet av kritikere og fans. Mange mener de er et av de mest spennende nye talentene, til tross for at de ikke har avslørt hvem de egentlig er, i likhet med norske Ballinciaga og MGP-artistene Subwoolfer.

Bar og konsertstedet Parkteatret Bar og Scene på Grünerløkka i Oslo. (Berit Roald / NTB/NTB)

Palmesøndag kan også benyttes til musikalske opplevelser, når det unge bandet Shame, som på kort tid tok verden med storm, kommer til Parkteatret. Et forfriskende og tøft liveband med null jåleri, sterk tilstedeværelse og en aggressiv innstilling, ifølge Parkteatret.

13. april kommer Augustine til det gamle konsert- og barlokalet på Grünerløkka. Den svenske indieartisten, låtskriveren og produsenten har siden debuten i 2019 berørt sine fans verden over, med lekne produksjoner og skjøre kjærlighetsskildringer. Og hvis du er blant dem som unner deg litt ekstra ferie i år, kan du også 19. april, som for mange er første skole- eller arbeidsdag etter ferien, oppsøke Parkteatret og svenske Sarah Klang, som ifølge Parkteatret selv er noe helt spesielt. Artisten og låtskriveren fra Gøteborg serverer poplåter med country- og Americana-vibber, med en myk og betryggende stemme.

Både første påskemandagen 11. april, og andre påskedag 18. april, blir det jazzkveld i Naustet, den lille, koselige kafeen på SALT. Blant retro møbler og gamle fotografier presenterer SALT intime og nære konsertopplevelser. Førstkommende mandag kommer bandet «Firvel», som er både subtile og ekspressive og i hovedsak bygger på pianist Fride Nøstdahl Hjelles komposisjoner, med innslag fra samtlige i bandet. Andre påskedag kommer «Henrik Haugen Kvintett», som spiller egne komposisjoner basert på lekenhet, improvisasjon og tradisjonelle former, kombinert med et felles repertoar av utvalgte standardlåter og annen musikk i samme stil. Komposisjonen og bandet er inspirert av den amerikanske jazzen på 60 tallet.

Dersom du heller vil oppleve magien i et kirkerom, og ikke lar deg friste av verken metal, Parkteatret eller SALT er også en stemningsfull konsert i Oslo Domkirke en del av påskerepertoaret i år. Langfredag kan du nemlig høre Oslo Domkor og Barokkanerne fremføre Johan Sebastian Bachs «Johannespasjonen».

Sist, men ikke minst: Hvis det er musikalske kulturopplevelser du er ute etter, noter deg at de mange og flotte stemmene i Operakoret inviterer til balkongkonsert på operataket lørdag 9. april!

Påskeaktiviteter for store og små

Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo, som til vanlig huser Universitetet i Oslo sine naturhistoriske samlinger, tilbyr aktiviteter for hele familien hver dag gjennom påsken. Der kan du lage haremaske i Klimahuset, dra på eggjakt i Botanisk hage eller bli med og løse årets påskemysterie i de zoologiske utstillingene. Naturhistorisk museum sine utstillinger om zoologi og klima er åpne fra 10.00 til 17.00 hver dag hele påskeuka.

Familieaktiviteter for store og små finner du også hos Norsk Folkemuseum, som holder åpent fra 11.00 til 16.00 hele påsken. Der kan man hilse på dyrene i fjøset, bli med på påskeverksted, prøve seg som snekker i snekkersmia, bli med på eventyrstund eller en omvisning i tidsrommet 1600-1914. Også her trenger de hjelp til å løse årets påskekrim, og de har duket for påskeleker for hele familien. Man kan også lære om påsketradisjoner fra forskjellige kulturer i påskeutstillingen.

Også hos Teknisk Museum er det moro å finne: Påskeverksted, vitenshow, jakten etter påskeharen på stjernehimmelen, lære seg koding, og alle andre aktiviteter det vanligvis er å finne hos teknisk museum, i tillegg til de mange interessante utstillingene de har. Hos Nobels Fredssenter kan også barna få bryne seg på enda et påskemysterium, «Nobelmysteriet».

Oslo fra sjøen. Frammuseet på Bygdøy i Oslo. (Terje Bendiksby / NTB )

2021 ble året da Frammuseet på Bygdøy ble rangert som beste attraksjon i Norge av Tripadvisor. Det feirer de med å gi gratis inngang ut 2022 til alle som kjøper en vanlig fullprisbillett, og de holder åpent hele påsken. Utstillingen «Fram - verdens sterkeste polarskip» er deres hovedattraksjon. Museet skildrer de historiske norske polferdene og de tre polfarerne Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup og Roald Amundsen.

Paradox Museum er kanskje ikke så kjent blant folk flest ennå, for det var ikke før i slutten av mars i år at de åpnet dørene sine i Norge. Museet tilbyr over 70 forundrende, forvirrende og oppsiktsvekkende opplevelser som skal få gjestene til å tenke nytt, og som er egnet for voksne og barn i alle aldre.

Underholdning, dans og opera

Dersom du ønsker deg en større kulturell opplevelse og kanskje vil innvie påsken med å hoppe i finstasen, holder Operaen i Oslo dørene åpne til og med tirsdag 12. april før de åpner igjen fredag 22. Lørdag 9. april kan du se «Jenufa» – ifølge operaen selv «den vakreste operaen om det styggeste i oss». Denne operaen viser mennesker på sitt verste – og sitt vakreste.

Senere i påsken kan du også se Ballettkompaniet Kyiv Grand Ballet, som var på turné i Europa da Russland invaderte Ukraina og krigen brøt ut. Tirsdag 12. april gjester de Operaen med utdrag fra den klassiske og tradisjonsrike balletten «Svanesjøen».

Sommer i Oslo SALT tilbyr både kulturopplevelser, musikk, sauna og badstue i Oslo sentrum. (Jil Yngland / NTB)

SALT kan sies å være den store påskevinneren i år, med arrangementer alle dager utenom søndag første påskedag.

Er du en quizer? Dra på kulturquiz! Er du interessert i Burlesque? Skjærtorsdag er det nybegynnerkveld på SALT. Dersom du er musikal-typen, er også det å finne på SALT denne hellige torsdagen. Men dette er musikalen der publikum selv får bestemme hva de vil se. Tre dager i forveien trekkes tema ut ifra publikums ønsker, og tekstforfattere og skuespillere setter i gang med arbeidet. Hva med litt humor? Gjennom påsken blir det både improteater av ulike slag og stand-up.

Langfredag går heller ikke rolig for seg. Dersom du er blant de spesielt musikkinteresserte, byr SALT på musikkbingo med 90-tallstematikk. Og på selveste påskeaften, som skal sies også å være «den store badstuedagen», kan du feire i en av Oslos mange saunaer. Føler du deg ennå ikke ferdig kultivert, kan du avslutte påskehelgen med bryggedans på SALT, som for øvrig arrangeres hver søndag, også palmesøndag.

Kino

I tillegg til det faste kinoprogrammet, er det noen ekstra spennende godbiter å finne på kinolerretene denne påsken. Filmen «Zero Fucks Given» er et lavmælt drama, og oppleves nesten som en dokumentar. Den følger flyvertinnen Cassandra (Adèle Exarchopoulos fra «Blå er den varmeste fargen») på hennes vei til å bli voksen. Filmen deltok på Kritikeruken under Cannes-festivalen 2021 og var en storfavoritt under årets filmfestival i Tromsø. På Vega Kino i Oslo kan du se filmen alle påskedagene utenom mandag andre påskedag. «Zero Fucks Given» er en spesialimport i regi av Vega Scene, og vises kun der.

Adèle Exarchopoulos i Zero Fucks Given, en spesialimport av Vega Scene som går på kino der denne påsken. (Vega Scene)

På Vega kan du også se storfavoritten og klassikeren «Robin Hood», som de selv har valgt ut som månedens familiefilm i april, og som derfor vises både påskeaften og første påskedag.

Dersom været ikke strekker til, står Odeon Kino med åpne armer og ønsker velkommen til et heldagsmaraton med alle Ringnes Herre-filmene lørdag 17. april. Blir en hel dag inne for mye for deg, er det også et alternativ å fordele filmene utover helgen og se én film per dag i perioden 15. til 17. april.





Dagsavisen tar forbehold om endringer. Kilder: SALT, Parkteatret, VisitOslo, Infernofestivalen, Vega Scene, Den Norske Opera & Ballett, Odeon Kino.

