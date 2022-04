Pink Floyd for Ukraina: Reiser seg igjen i protest

David Gilmour har basert den nye utgivelsen til Pink Floyd på et videoopptak av ukrainske Andriy Khlyvnyuk. Gilmour fikk se Khlyvnyuk, til vanlig frontmann i gruppa Boombox, nå en del av den militære reservestyrken, som sto utenfor en kirke i Kyiv og sang en frihetssang fra 1. verdenskrig: «Oi u luzi chervona kalyna», om den røde busken korsved i enga. Den har vært mye brukt i Ukraina siden den russiske invasjonen for seks uker siden.

«Hey, Hey Rise Up» er altså denne sangen framført av Andriy Khlyvnyuk, i et typisk Floyd-arrangement, med en lang gitarsolo av David Gilmour i velkjent stil. Gilmour fikk med seg sin gamle medspiller Nick Mason på trommer, og bestemte seg for å gi den ut som Pink Floyd. Et varemerke som er gull verdt i en slik sammenheng, i forhold til om Gilmour hadde gitt ut sangen i sitt eget navn.

Sist vi hørte fra Pink Floyd var med albumet «The Endless River» i 2014. Dette var imidlertid basert på opptak som ble til overs etter «The Division Bell» i 1994, så «Hey, Hey Rise Up» er egentlig deres første nye på 28 år. Om det da virkelig er en «ny» sang er en diskusjon av akademisk interesse, som vi lar ligge i denne omgangen. Guy Pratt spiller bass, Nitin Sawhney tangenter på opptaket som det bare tok en uke å få gitt ut. En viss forskjell fra gruppas arbeidsmetoder i gamle dager.

David Gilmour har en ukrainsk svigerdatter, og barnebarn som derved er halv ukrainske. – Vi, som alle andre, har kjent på raseriet og frustrasjonen over denne grusomme invasjonen, der et fredelig demokratisk land får folket sitt myrdet av en av verdens supermakter, sier David Gilmour i en kommentar til utgivelsen. Han har kjent Andriy Khlyvnyuk siden hans gruppe Boombox skulle være med på en støttekonsert Gilmour arrangerte i London for et friteater i Hviterussland, der flere medlemmer var blitt fengslet. Khlyvnyuk fikk ikke visum, men resten av bandet hans akkompagnerte Gilmour da de spilte «Wish You Were Here» for ham.

Det skygger litt for prosjektet at Pink Floyds leder gjennom mange år, Roger Waters, ikke ble med på dette. Han har ikke spilt med de andre i bandsammenheng siden «Live 8»-konserten i London i 2005. Kampen mot krig er Waters’ store fanesak, som kommer spesielt godt fram i alle versjonene av «The Wall» i årenes løp. Waters har uttrykt motstand mot invasjonen i Ukraina, men har samtidig advart mot demonisering av Russland. I en diskusjon med en 19-år gammel ukrainsk jente på sosiale medier vikler han seg inn i en pasifistisk drøm om fred i et nøytralt Ukraina, som han mener gjør det vanskelig for ham å støtte den militære motstanden.

Til avisa The Guardian sier Gilmour dette om Waters: «La meg bare si at jeg ble skuffet, og la oss komme oss videre. Tolk det som du vil.» Dette er og blir det sørgelige paradokset i Pink Floyd-historien: At den innbitte fredsaktivisten Roger Waters ikke klarer å kommunisere med sine gamle venner. Gilmour har sørget for at innspillingene Pink Floyd gjorde etter at Waters sluttet er blokkert fra digitale plattformer i Russland.

Inntektene fra «Hey, Hey Rise Up» går til humanitære hjelpeorganisasjoner i Ukraina.





Omslagdesignet til den nye singelen til Pink Floyd er utført av den kubanske kunstneren Yosan Leon. (Warner Music)