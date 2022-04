Rivertonprisen til Heine Bakkeid

Av Veronica Karlsen/NTB

– Jeg er veldig glad og stolt over å bli nominert for andre gang for mine første fire bøker om Thorkild Aske – og at juryen til slutt utropte «St. Avenger» til fjorårets beste kriminalroman, sier prisvinneren til NTB. Han er glad for at det harde arbeidet med romanen har ført fram.

– «St. Avenger» er nok den av de fire bøkene om Thorkild Aske som var teknisk mest utfordrende å skrive og sy sammen. Det er fire forskjellige fortellerperspektiver og to hovedkarakterer som alle krever sin plass og rom til å utvikle seg. Plottet er en tradisjonell historie, med hevn, kjærlighet og forsoning som sentrale brikker. Jeg håper at et godt språk, gode miljø og karakterbeskrivelser – samt en spennende historie – var noen av elementene som falt i smak hos juryen, sier han.

Hater Nord-Norge

«St. Avenger» er blitt omtalt som en skikkelig Stavanger-krim, med Solastranden, Storhaug og andre siddis-ingredienser i rikt monn.

– Skriver du deg nordover igjen nå, Bakkeid?

– Jeg kan vel røpe allerede at den femte, og muligens den siste, boken om Thorkild Aske, ikke foregår i Nord-Norge. Husk at Aske hater Nord-Norge! Men, jeg har noen frittstående krimprosjekter som har ventet lenge i skuffen min, og alle disse vil ha en klar nordnorsk signatur, opplyser krimforfatteren. Og legger til om Askes skjebne:

– Det føles som om jeg skriver på den siste boken om Thorkild Aske nå. Bok nummer fem, som har arbeidstittel «Sorgsankeren». Men, en vet jo aldri, kanskje blir savnet etter denne selvdestruktive og sarkastiske pilleslukkeren for stort underveis – og jeg ombestemmer meg. Jeg tror uansett jeg vet mer når den femte boken er ferdigskrevet.

Produktiv – og dyster

Heine Bakkeid bor på et lite tettsted som heter Borkenes, om lag to mil fra Harstad i Sør-Troms. Han vokste opp på et knøttlite sted, ikke langt unna, forteller han. Og legger til at mørketiden er tiden da han vanligvis er mest produktiv, og dyster.

– Jeg mener, det er mørkt, hele tiden, et bunnløst, altoppslukende mørke. Da er det ingenting som er bedre enn å sette seg foran laptopen og dra et annet sted, ler han.

Og apropos det.

– Hvordan artet livet seg for deg i den nedstengte koronatiden, Bakkeid?

– Skal jeg være ærlig, så merket jeg lite til pandemien, annet enn at jeg ikke lenger reiste på krimfestivaler. Jeg skriver jo stort sett bøker og gjør egentlig lite annet.

På spørsmål om krimmen tar helt overhånd nå, eller om det ligger an til flere ungdomsbok-utgivelser fra ham, svarer han:

– Jeg savner å skrive ungdomsbøker, spesielt friheten de gir. Jeg har jobbet med et lite prosjekt innimellom krimarbeidet, men jeg vet ikke når jeg får tid til å gjøre det ferdig.

Fakta om Heine Bakkeid

Født i 1974.

Vokste opp i bygda Belnes i Gratangen i Troms – og senere i Kvæfjord.

I 2005 debuterte han med ungdomsromanen «Boblejim – spesialagenten».

«Uten puls» (2006) var hans første roman for voksne.

I tillegg har han skrevet ungdomsromanen «Hjerteknuseren» (2008) og fire bøker i «Dr. Schnabels krønike» – «Vampyrjegeren» (2010), «De dødes hus» (2011), «Eksorsisten» (2012) og «Knokkeløya» (2013).

«Jeg skal savne deg i morgen» (2016), med den tidligere avhørslederen Thorkild Aske i hovedrollen, var Bakkeids første krimroman.

For bok nummer to i serien om Aske, «Møt meg i paradis», ble Bakkeid nominert til Rivertonprisen (2018).

Nummer tre, «Vi skal ikke våkne», kom i 2019.

«St. Avenger» er den fjerde boken i serien. Thorkild Aske-bøkene er solgt til 17 land.

For boken får Bakkeid Rivertonprisen for 2021. Dermed går prisen til en Aschehoug-forfatter for femte år på rad

Juryen mener vi her har en krimforfattere som fra første bok skrev seg inn i toppsjiktet av norsk krim. Det heter videre om «St. Avenger» at alt er velstrukturert og velskrevet i denne boken – som bør leses langsomt, fordi alt henger nøye sammen.

