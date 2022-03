Liv Ullmanns liv blir TV-serie

Nylig mottok Liv Ullmann (83) en Æres-Oscar, og ble med den den første norske skuespilleren som har fått verdens største filmpris. Nå skal hennes rike karriere fortelles i en ny internasjonal dokumentarserie på på Viaplay med tittelen «Liv Ullmann: The Road Less Travelled». Premieren forventes senere i 2022 på strømmetjenesten Viaplay.

Regissør for serien som er under produksjon nå er Dheeraj Akolkar, som tidligere har laget blant annet kinodokumentaren «Liv & Ingmar». Den handlet om nettopp Liv Ullmann og forholdet hennes til den svenske regissøren Ingmar Bergman. Liv Ullmann ble først tilbudt en rolle av Bergman etter at de hadde møttes på gaten i Stockholm, men filmen ble ikke noe av. I stedet fikk hun hovedrollen i spillefilmen «Persona» i 1966, hvor hun spiller mot Bibi Andersson. Under innspillingen ble Liv Ullmann og den over tjue år eldre og berømte regissøren et par, og de flyttet sammen i hans hus på øya Fårö.

Ullmann ble verdenskjent gjennom Ingmar Bergman og de i alt ti filmene de skulle lage sammen, fra «Persona» til «Sarabande» i 2003. Blant filmene de lagde sammen er «Vargtimmen», «Hviskninger og rop», «Ansikt til ansikt» som Ullmann ble Oscar-nominert for, «Høstsonaten» og ikke minst filmen og TV-serien «Scener fra et ekteskap». Siden har navnet hennes vært uløselig knyttet til Bergmans.

[ Liv Ullmann er den første norske skuespilleren som mottar Oscar. Ingen har fortjent den mer enn henne ]

Liv Ullmann har også en rekke ganger tidligere bidratt til å fortelle historien om seg selv. Første gangen var i boken «Forandringen», skrevet etter at hun og deres felles datter Linn Ullmann flyttet fra Bergman og Fårö. Senere har det blitt flere biografiske bøker, som Kjetil Bjørnstads samtalebok «Livslinjer» som kom i 2005.

Den nye serien skal speile hele karrieren til Ullmann, og ifølge en pressemelding fra Viaplays eierselskap Nordic Entertainment Group ønsker Akoltar «gjennom samtaler og arkivmateriale å fortelle historien til Ullmann, om menneskene hun har møtt på sin vei, valgene som er tatt og hvilke veier som gjenstår å utforske». Blant annet fulgte produksjonen henne til Los Angeles der hun mottok Æres-Oscar.

– Liv Ullmann sa ja til å medvirke i denne dokumentaren på bakgrunn av at hun har sett noen av Dheeraj Akolkars tidligere dokumentarfilmer som hun har stor respekt for. En film om Munch, en annen film om uretten som ble begått mot barn født under krigen med norsk mor og tysk far og hun har selv medvirket i en av hans dokumentarfilmer om Ingmar Bergman, sier produsent Hege Christensen om serien som de ønsker å løfte til et globalt publikum.

