Dette er Norges «alternative» Oscar-håp

Søndag deles årets Oscar-priser ut i Hollywood, og for første gang er en norsk film nominert i to kategorier. Håpet er at «Verdens verste menneske» skal vinne Oscar enten for beste originalmanus eller beste internasjonale film – eller begge to.

Men allerede fredag får Norge uansett en Æres-Oscar som går til Liv Ullmann, noe som blir kjent på forhånd og deles ut i en egen seremoni. Ut over dette kan det også komme andre del-norske priser dersom «Verdens verste menneske» ikke skulle klare det.

To nominerte filmer har nemlig norsk co-produsent og er delvis finansiert med norske midler.

– Vi har vært co-produsenter på «Flukt», som er Oscar-nominert i tre kategorier. Og det å følge den filmen – som er en kjempebra, utrolig viktig film om mennesker på flukt – det har vært en utrolig reise, sier Maria Ekerhovd til NTB.

– Statistisk bedre sjanse

«Flukt» er egentlig en dansk film regissert av Jonas Poher Rasmussen. Men i tillegg til bergenske Ekerhovd, har både norske Eskil Vogt – for øvrig Oscar-nominert for manuset til «Verdens verste menneske», bidratt som manuskonsulent – og norske Tormod Ringnes har gjort lydarbeidet.

Som norske co-produsenter på filmen har Ekerhovd og bergensbaserte Mer Film hovedsakelig bidratt med å skaffe finansiering til filmen.

«Flukt» er både nominert i kategoriene beste dokumentarfilm, beste internasjonale film og beste animasjonsfilm.

– Vi er nominert i tre kategorier, så vi har jo statistisk bedre sjanse i hvert fall, påpeker Ekerhovd, som selv skal følge Oscar-utdelingen fra salen i Dolby Theatre i Hollywood søndag.

Tredje film

Men om ingen av de tre vinnersjansene går til «Flukt», har Norge også en finger med i spillet på en tredje film. Produksjonsselskapet Sant & Usant har co-produsert den indiske filmen «Writing With Fire», som er nominert for beste dokumentarfilm.

Filmen handler om en gruppe kasteløse kvinner i India som starter sin egen avis.

– Vi har hjulpet dem å skaffe finansiering til filmen i Norge. Hovedselskapet er i India, og regissør og produsent er også derfra, sier co-produsent for filmen Tone Grøttjord-Glenne, som har jobbet sammen med kollega Anita Rehoff Larsen med filmen.

– Veldig fint

«Writing With Fire» er delvis betalt gjennom norske Sørfond som finansieres av Utenriksdepartementet og deler ut penger til filmprosjekter i utviklingsland.

– Det er umulig å si noe om sjansene. Det er utrolige sterke filmer, alle de nominerte. Alle som er her, har jo en mulighet og en god grunn til å skulle vinne. Vi bare krysser fingrene og ønsker alt hell og lykke, sier Grøttfjord-Glenne.

Produksjonsselskapet var i fjor nominert med filmen «Gunda», så de har også bidratt med råd til Oscar-kampanjen for den indiske filmen.

