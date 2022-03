Klar for Hollywood

– Det er ikke akkurat mitt naturlige habitat jeg skal til, ler kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Idet Dagsavisen snakker med henne, er hun på Gardermoen, klar for den lange flyturen til Los Angeles internasjonale flyplass, åtte tidssoner unna. Vel framme i Hollywood, er det rett på sak, med en mottakelse for teamet bak den dobbelt Oscar-nominerte filmen «Verdens verste menneske», inkludert «andre taler og presseopplegg».

Ingen badeferie

Mottakelsen starter klokka 19 amerikansk tid – eller tre om natta her hjemme. Det skjer i den gigantiske luksusvillaen Stanley House, som norsk filmbransje har leid til å holde mottakelser og fester for bransjen.

– Vi er ikke på ferie, dette er jobb. En unik mulighet til å åpne dører, og møte så mange som mulig, sier Trettebergstuen. og fortsetter:

– Alt med amerikansk film og Hollywood framstår jo som veldig unorsk. Mange ler av huset norsk filmbransje har leid. Men skal man tiltrekke seg den typen krefter norsk filmbransje ønsker å komme i kontakt med, må man bruke sånne krefter selv. Her skal selskaper vurdere konkrete norske prosjekter, og samarbeid skal inngås. Inngår man bare én signering om samarbeid der nede nå, er dette meget god avkastning.

Internasjonal bransje

Kulturministeren utdyper:

– Film er noe av det dyreste, mest kompliserte å lage og produsere. Det tar år fra idé til ferdig produkt, som ofte blir til med et lappeteppe av co-produsenter og finansieringskilder fra flere forskjellige land. Filmbransjen er internasjonal. Målet for oss nå, er at de med de store pengene ser at det skjer spennende ting i Norge. «Verdens verste menneske» gir hele norsk og nordisk film et stort mulighetsvindu til å synliggjøre seg for hele verden, sier hun.

Seier uansett

Dermed er, naturlig nok, mange av møtene på ministerens tettpakkede program filmrelaterte.

– Det skal pitches, bli kjent, inngås avtaler. Mye filmbusiness. Jeg håper så klart at Norge drar hjem med en Oscar eller to. Men vi har uansett vunnet, bare ved nominasjonene. De viser at norsk film er i verdensklasse, og gjør at mange miljøer ser til Norge etter muligheter for å plukke opp norske filmskapere, ideer, samarbeid, sier Trettebergstuen.

Filmpolitikk

Det må filmpolitikken støtte.

«Verdens verste menneske» har allerede vunnet Filmkritikerprisen her hjemme. F.v.: Manusforfatter Eskil Vogt, regissør Joakim Trier, skuespiller Rebekka Reinsve og produsent Andrea Berentsen Ottmar. (Heiko Junge/NTB)

«Jeg forventer egentlig at det kommer mer penger inn til kinofeltet. Det er på høy tid. Det har Arbeiderpartiet lovet i mange år. Nå er det på overtid» sa Eskil Vogt tidligere i uka. Sammen med regissør Joachim Trier har han skrevet manuset til «Verdens verste menneske». Joachim Trier forklarte at det han kalte daværende kulturminister Trond Giskes «kjempevisjon for norsk film» i 2007, er en viktig grunn til at Trier og Vogt har kunnet lage film i Norge.

– Ett av målene våre er at rammeverket og støtteordningene for norsk film skal være så bra at man kan vinne priser i Cannes og bli nominert til Oscars og sånt. Filmforliket etter Filmmeldingen i 2015 tallfester disse ambisjonene. Forrige regjering fulgte ikke opp, men det gjør dagens regjering, sier Trettebergstuen.

Mål: mer penger

Krigen i Ukraina påvirker imidlertid langt mer enn nyhetssendingene, forklarer hun.

– Nå fikk vi plutselig en helt annen situasjon internasjonalt enn vi visste om for bare en måned siden. Vi må forberede oss på at budsjettet blir trangere som følge av det. Men vi har klare ambisjoner om å få økt budsjettene, og styrke satsinga på norsk film. Vi får bare ikke gjort alt vi ønsker på ett år. Vi er dessuten opptatt av hvordan vi skal få brukt pengene så riktig som mulig. Hvor skal vi øke trykket? Hvilke ordninger bør prioriteres høyest, sier Anette Trettebergstuen, som legger til at hun også snart sender et forslag om medfinansieringsplikt for de store strømmetjenestene på høring, og at hun har startet jobben med å evaluere filmintensivordningen med tanke på å styrke den.

Metoo og LGBTQ+

Når hun først er i Los Angeles, har hun også lagt opp til møter relatert til andre arbeidsområder. Det blir treff med musikkbransjen og spillbransjen, kunstvisning og museumsbesøk.

– Jeg skal treffe fagforeningen for filmarbeidere i USA, som har jobba aktivt og konkret med metoo. Dessuten representanter for LGBT Center, som er verdens største i sitt slag.

Ullmann æres

Årets Æres-Oscars går til Samuel L. Jackson, Elaine May and Liv Ullmann, mens Danny Glover lengst til venstre mottar Jean Hersholts humanitære pris. (AP Photos/AP)

Samme hvordan det går med «Verdens vakreste menneske» i klassen for beste internasjonale film og beste originalmanus, er det dessuten verdt å nevne seg at Norge uansett drar hjem en Oscar i år: Liv Ullmann tildeles sin ærespris i en seremoni fredag, og feires med en mottakelse Trettebergstuen deltar på samme kveld.

– Fantastisk fortjent for en av de aller største skuespillerne. Jeg så opp til Liv Ullmann som ung. Det er nydelig at hun får den påskjønnelsen, sier Trettebergstuen.

Favorittscene

Det er ikke avklart om Norges kulturminister kommer ikke til å sitte i selve salen for Oscar-utdelingen – der prioriteres den innerste filmfiffen, i år inkludert gjengen bak «Verdens verste menneske».

– Min favorittscene i filmen? Jeg må velge to. Først den der hovedpersonen løper fra St. Hanshaugen ned Louises gate, nyforelska og full av boblende følelser. Den andre er den der hun sier at «jeg elsker deg, men jeg elsker deg ikke». Jeg kjenner meg så igjen. Den viser livet sånn det er. Man er delt og usikker og vakler og prøver og feiler og ombestemmer seg. Den treffer meg veldig.

Glamour

Blir det fullt i Dolby Theatre Hollywood, der utdelingen foregår, vil Trettebergstuen følge seremonien fra Mondrian Skybar, som ifølge utestedets egen reklame har «en av Los Angeles fineste utsikter», og rikelig anledning til mingling og «ekte Hollywood-glamour». Neppe et sted for norske hverdagsklær, akkurat.

– Jeg har smokingen klar. Til og med norsk design, så det med klærne tar jeg med knusende ro, sier Anette Trettebergstuen (Ap).