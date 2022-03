William Hurt hadde noen av 1980-tallets mest minneverdige hovedroller

William Hurt ble et av 1980-tallets store profiler innen amerikansk film, en skuespiller som tilsynelatende helt uanstrengt ga seg i kast med roller som krevde både mot og engasjement. For hans finstemte tolkning av rollen som den homofile fangen Luis Molina i «Edderkoppkvinnes kyss» fra 1985, mottok han både skuespillerprisen under filmfestivalen i Cannes og Oscar for beste mannlige hovedrolle.

William Hurt var en skuespiller som publikum raskt festet seg ved. Han ble et synonym på kvalitet og et intenst, likevel kjølig nærvær som kompenserte for et utseende som ikke automatisk ga uttelling i Hollywood. Dette ga han muligheten til å velge annerledes, og 1980-tallet skulle derfor definere han som en hovedrolleskuespiller i særlig thrillere, men som også kunne bevege seg langt utenfor den amerikanske filmbyens strømlinjeformete repertoar. Han kom opprinnelig fra Washington DC, og valgte seg først teatret, både Off-Broadway og de større scenene. Han skulle fortsette å se på scenen som sitt første hjem selv om han en stund var å regne som en av verdens største filmskuespillere.

Thrilleren Body Heat

Som skuespiller foran kamera startet han som så mange andre i det små med et par TV-roller, blant annet i «Kojak», før han debuterte på stort lerret som forrykt vitenskapsmann i Ken Russells science fiction-film «Eksperimentet» («Altered States», 1980). Allerede året etter skulle etablere seg som et av Hollywoods største nye ansikter. Først i «Witness» mot Sigourney Weaver, så helt avgjørende som den litt tvilsomme advokaten Ned Rachine i Lawrence Kasdans erotiske thriller «Body Heat» («Het puls» på norsk), hvor hovedrollen dras inn i et mordkomplott av den rike og vakre Matty Walker, spilt av Kathleen Turner.

William Hurt William Hurt døde hjemme i Portland i USA i helgen, bare 71 år gammel. Her er han fotografert i 2016 i forbindelse med en TV-lansering. (Rich Fury/Ap)

Kasdans feberaktige, mørke og drømmende krimplot, med en hovedrolle bygget på det ambivalente og intelligente, delvis basert på noir-klassikeren «Double Indemnity» fra 1944, var helt perfekt for en sensitiv, men også eksplosiv skuespiller som Hurt. Han fulgte opp «Body Heat» med nok en Kasdan-film, og en helt annerledes rolle som en hardt prøvet vietnamveteran i det mellommenneskelige dramaet «Gjenforeningen», før han etter hovedrollen som etterforsker i thrilleren «Mordene i Gorkijparken» ble tilbudt rollen som Luis Molina i argentinske Hector Babencos «Edderkoppkvinnens kyss».

Molina er en homofil transperson som deler fengselscelle i et diktatur sammen med den revolusjonære Valentin (Raoul Julia), og mot alle odds knytter de to et personlig bånd gjennom Molinas gjenfortelling av sine favorittfilmer hvor han lever seg inn i de kvinnelige rollefigurenes skjebne for å distraktere Valentin fra tortursmertene og frykten. Filmen fikk flere Oscar-nominasjoner, blant annet for Beste film, og William Hurt vant prisen for Beste mannlige hovedrolle. Han fikk også tilsvarende pris under den britiske BAFTA-utdelingen.

«Edderkoppkvinnens kyss»

Totalt skulle Hurt bli Oscar-nominasjoner hele fire ganger i løpet av karrieren, og de to neste kom hakk i hæl med «Edderkoppkvinnens kyss». I 1986 spilte han i «Kjærligheten trenger ingen ord» («Children Of A Lesser God»), og ble igjen nominert i likhet med franske Marlee Matlin, som ble den første Oscar-vinneren som uttrykte seg på tegnspråk. Matlin er for øvrig aktuell med en av årets Oscar-favoritter, «CODA». Hurt og Matlin innledet et forhold i forbindelse med innspillingen som skulle vare i to år. Som så mye i Hurts privatliv i dette tiåret var også samværet med Matlin preget av stor turbulens.

William Hurt vinner Oscar for rollen i «Edderkoppkvinnes kyss» i 1986. Her sammen med Geraldine Page som vant tilsvarende pris for «The Trip to Bountiful». (Lennox McLendon/Ap)

Hans tredje Oscar-nominasjon kom med James L. Brooks sviende oppgjør med TV-mediet gjennom filmen «Broadcast News», som hadde et av 80-tallets sterkeste ensembler. Foruten Hurt spilte Holly Hunter og Albert Brooks i trekantdramaet med Hurt i midten som TV-anker. Like før 80-tallet var over ble Hurt gjenforent med Lawrence Kasdan og Kathleen Turner i «Den tilfeldige turist», før han i større grad skulle gli over til å bli en hyppig og alltid severdig skuespiller i viktige biroller i ofte uavhengig produserte filmer. Den ene av disse, David Cronenbergs «A History Of Violence» med Viggo Mortensen, skulle gi Hurt sin fjerde Oscar-nominasjon, for en brutal mafiaboss-rolle som bare trengte noen små minutter på filmduken for å skape filmhistorie.

David Cronenbergs «A History Of Violence» har premiere i Cannes. Fra venstre Maria Bello, Viggo Mortensen, Cronenberg selv og William Hurt. (MICHEL EULER/Ap)

Marlee Matlin

William Hurt har alltid vært en allsidig skuespiller, og de siste årene har vært preget av TV-serier som «Damages» og «Humans», samt et videre mylder av små roller, blant annet i The Avengers-filmene. Skuespillerkarrieren har til tider vært overskygget av et privatliv preget av like store omveltninger. Marlee Matlin har beskrevet forholdet dem imellom som ødeleggende og preget av mye rus og fysisk mishandling fra Hurts side. Hurt skulle siden kommentere at de begge gikk gjennom mye på den tiden og at han har beklaget sin oppførsel. Flere av hans forhold, som til danseren Sandra Jennings som han fikk sønnen Alexander med, fikk etterspill, også rettslig. I tillegg var han formelt gift to ganger og var lenge sammen med den franske skuespilleren Sandrine Bonnaire, som han fikk en datter med. Hurt etterlater seg i alt fire barn.

Det var sønnen Alexander som fortalte The New York Times at William Hurt døde i sitt hjem i Portland etter komplikasjoner knyttet til prostatakreft, som han fikk påvist i 2018.