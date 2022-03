Rolling Stones til Stockholm

Rolling Stones annonserte mandag morgen turneen med navnet «Sixty», i anledning at det er 60 år siden gruppa gjorde sine første konserter. Den starter i Madrid 1. juni, og slutter på Friends Arena i Stockholm 31. juli. Det ser ikke ut til at det blir noen konserter i Norge denne gangen, sier Rune Lem i Live Nation til Dagsavisen. Dette bekrefter også Peer Osmundsvaag i All Things Live. Datoen i Stockholm er også den eneste i hele Norden.

[ Charlie Watts var hjertet i The Rolling Stones ]

Turneen omfatter 14 konserter i 13 byer. De spiller to ganger i Hyde Park i London, 25. juni og 23. juli, der gruppa har feiret store triumfer før. Morsomt går konserten 25. juni av stabelen samtidig som deres gamle konkurrent Paul McCartney er hovedattraksjon på Glastonbury-festivalen litt lenger nede i det engelske landskapet. Ikke så verst etter 60 år...

The Rolling Stones er også på Anfield i Liverpool, 9. juni. De andre byene som får besøk er i tur og orden München, Amsterdam, Bern, Milan, Brussel, Wien, Lyon, Paris og Gelsenkirchen. De har mange ledige datoer i løpet av disse to månedene, men det er sannsynlig at disse heller blir brukt til ekstrakonserter i de annonserte byene enn å besøke flere andre steder.

Dette er den første europaturneen til The Rolling Stones siden trommeslageren Charlie Watts døde i august i fjor. Like etter dette la de ut på en lenge pandemiutsatt turné i USA, med Steve Jordan bak trommene. Sist gruppa var på tur i Europa var i 2014, da de startet i Telenor Arena på Fornebu.