Skambankt utsatte turneen – nå henter de i stedet ukrainske flyktninger til Norge i turnébussen

Av Gitte Johannessen / NTB

Torsdag morgen setter dermed turnébussen, som egentlig skulle fraktet rockebandet Norge rundt, kursen mot Polen for å hente 30 ukrainske flyktninger til Norge. Sengene er røsket ut til fordel for seter i hele bussen.

NTB snakker med Skambank-sjef Terje Winterstø Røthing mens han kjører rundt og henter saft og juice, som skal pakkes med i nisten til tilbaketuren. Han blir selv med til Polen sammen med bandets bassist Tollak Kalvatn Friestad.

– Vi tenkte på forslaget til bussjåføren, og har fulgt med på diskusjonen rundt slike private initiativ. Vi har hatt dialog med ulike organisasjoner så vel som den ukrainske ambassaden i Norge. Først ba ambassaden oss om å vente – men i går tok de kontakt og ba oss om å dra. En representant fra ambassaden flyr ned og møter oss der. Det er så mange mennesker som ankommer Polen nå, det hoper seg opp og er visstnok helt jævlig der, blir vi fortalt, sier Winterstø Røthing – som føler seg trygg på opplegget.

– Jeg så på nyhetssendingen tirsdag der den polske statsministeren applauderer slike initiativ. Vår tur er så organisert som vi klarer å få det til, og da føler vi det er viktig og riktig å dra.

Til grenseby

Den ukrainske ambassaden har formidlet kontakt med en frivillig tolk som blir med nedover på turen til grensebyen Przemysl. Der venter 30 forhåndsklarerte ukrainske krigsflyktninger, som skal bli med Skambankts turnébuss tilbake til tryggheten i Norge.

På et døgn sparket bandet sammen med Nightliner Buss i gang et helt opplegg, med sponsorer som bidrar med å dekke utgifter til transport, mat og drikke og tepper. Overnatting for alle i Berlin på tilbaketuren er fikset via kontakter, mens private har bistått med barneseter. To bussjåfører, en av dem Tom Are Aasen som hadde ideen til det hele, blir med på turen. Det gjør også Kjetil Nevland Steinskog, som har hatt all kontakt med ambassaden, forteller Winterstø Røthing.

– Vi har lurt på om vi kanskje tar opp for mange seter, men det ble vi rådet til fordi vi kommer til å trengs underveis. Det blir naturligvis kjempesterkt å komme dit. Vi gjør det for å hjelpe. Samtidig så handler det også om å vise solidaritet som kan inspirere andre til å gjøre noe.

– Vår valuta

Skambankt så mørkt på det da hele den store norgesturneen måtte flyttes til høsten. I likhet med mange tilsvarende band har billettsalget gått dårlig. Ikke bare er mange forsiktige etter koronapandemien; for mange føles det ikke riktig å gå ut og feste mens krigen raser i Europa.

– For oss var det naturlig å flytte fokus over på noe annet. Man sitter og ser på nyhetssendinger og føler seg helt maktesløs, engstelig og bekymret og vil som menneske bidra med noe. Og dette er det vi kan bidra med: Vi drar til Polen, vi har startet en Rockespleis for Ukraina sammen med plateselskapet vårt, og skal ha en støttekonsert i april med mange flotte Stavanger-artister. Inntektene derfra går til Flyktninghjelpen. Dette er vår valuta. Vi har ikke så mye penger vi kan gi, men vi har dette, sier Terje Winterstø Røthing og legger til:

– Alle bør bidra med det de kan.

