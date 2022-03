Diskuterer kulturboikott

– Det er kompliserte spørsmål, med store gråsoner. Men det vi håper, er at vi skal klare å diskutere oss fram til noen felles forslag til kjøreregler for hvordan medlemmene våre skal forholde seg til russiske kunstnere og kulturutøvere akkurat nå, sier Morten Gjelten til Dagsavisen.

Han er direktør i Norsk Teater- og Orkesterforening, NTO, som er den viktigste interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innen musikk og scenekunst.

Boikott?

Onsdag avholder NTO styremøte som planlagt, med et nytt punkt på agendaen: Hvordan skal norske teatre, orkestre og andre sceneinstitusjoner håndtere planlagt kontakt med Russland framover. Og hva med russiske verk i alle sjangre, gamle som nye? Boikott eller ikke?

– Noen tilfeller er enkle. Store, offisielle, regimestøttede prosjekter fra Russland kan lett avlyses. Men så har man hele regnbuen av situasjoner, helt ned til russiske enkeltkunstnere som jobber med små solosprosjekter, kanskje regimekritiske sådanne. Skal de også avlyses? Vi er også opptatt av å ta vare på de ansatte ved institusjonene – det er både russere og ukrainere som jobber i Norge. Det er viktig å oppføre seg ordentlig mot mennesker. Vi i NTO lurer også på hva regjeringens offisielle linje er i denne situasjonen, sier Morten Gjelten i NTO, i forkant av møtet onsdag.

Her fra helgens demonstrasjoner i Oslo:

Balletten

I NTOs styre sitter blant andre Geir Bergkastet, som er administrerende direktør ved Den Norske Opera & Ballett, DNO&B.

For DNO&B er problemstillingen konkret. Både russiske og ukrainske dansere og sangere har stått på scenen i Bjørvika, ofte i samme produksjon. På årets vårprogram, er det den 22. mars planlagt premiere på den russiske balletten «La Bayadère», i russiske Natalia Makarovas koreografi.

Den 30. april er det planlagt premiere på balletten «Onegin», basert på den russiske forfatteren Aleksandr Pusjkins roman om sosietetslivet i St. Petersburg på 1820-tallet, med musikk av russiske Pjotr Tsjajkovskij.

– Vi har så langt ikke planlagt å kansellere historiske verk og repertoar, men vi kommer til å adressere problemstillingen i vår kommunikasjon når et aktuelt verk fremføres. Til sammenligning tror vi ikke russiske bøker nå blir kastet fra hjem og biblioteker, skriver DNO&Bs kommunikasjonsdirektør Kenneth Fredstie en pressemelding.

Kilden avlyser forestillinger med russiske kunstnere

I Kristiansund valgte Kilden på et ekstraordinært styremøte tirsdag kveld å avlyse de kommende forestillingene de skulle ha med russiske kunstnere. Det betyr blant annet at oppstillingen av Svanesjøen, der St. Petersburg Ballet Theatre skulle opptre 18. og 19. mai blir avlyst.

– Bruddene på folkeretten vi ser i Ukraina er svært alvorlige. Det er viktig at vi alle gir et tydelig signal om uretten som nåblir begått i Europa, enten det er snakk om nasjoner, store internasjonale selskaper, et kunsthus på Sørlandet eller enkeltmennesker. Derfor velger Kilden nå å avlyse de planlagte forestillingene med St. Petersburg Ballet Theatre i mai, sier administrerende direktør Harald Furre i en pressemelding.

Vedtaket fra tirdagens styremøte lyder: «For å tydelig markere vår avstand fra Russlands invasjon i Ukraina velger Kilden å avlyse russiske artister og ensembler inntil videre.»

Det betyr også at den russiske pianisten Denis Kozjukhin, som skulle vært solist på konserten med Kristiansand Symfoniorkester 2. juni, vil bli erstattet, opplyser Kilden som sier at publikum som er berørt kan velge mellom å få billettene refundert eller donere summen til humanitære tiltak i Ukraina.

Ramme regimet

Kommunikasjonsdirektør Fredstie innleder pressemeldingen med at DNO&Bs tanker går til alle som er berørt av krigens forferdelige lidelser.

– Vi vurderer situasjonen løpende. Formålet med en kulturboikott må være å ramme regimet bak krigshandlingene. Konsekvensen kan bli at den også rammer enkeltmennesker som ikke støtter invasjonen av Ukraina. Vi har derfor initiert kontakt med norske og nordiske kollegaer for å etablere en felles holdning rundt de ulike perspektivene av boikottspørsmålene, skriver han også.

NTO-styret består av representanter fra Arktisk Filharmoni, Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien, Trøndelag Teater, Nordland Teater, Carte Blanche, Det Norske Teatret og Rogaland Teater i tillegg til Den Norske Opera & Ballett.

Flere av institusjonene viser eller planlegger forestillinger med og av russiske forfattere, dramaturger eller musikere utover våren.

Film- og medieboikott

En boikott av Russland er aktuell i alle deler av kulturlivet. Den norske filmdistributøren Manymore Films har allerede besluttet å trekke tilbake den russiske tegnefilmen «Snødronningen 2», som skulle hatt premiere på norske kinoer til påske. I stedet relanserer de den ukrainske barnefilmen «Alva og regnbuedragen».

Samtidig krever de nordiske journalistforbundene, inkludert Norsk Journalistlag (NJ), at den internasjonale journalistføderasjonens (IFJ) russiske visepresident, Timur Shafir, avsettes som styremedlem. Shafir er generalsekretær i det russiske journalistforbundet, som ifølge tidligere ansatte har knyttet seg stadig tettere til makthaverne i Russland, skriver NTB. NJ har allerede brutt kontakten med det russiske journalistforbundet.

Telenor har også fjernet den statlige russiske TV-kanalen RTR Planeta fra sitt tilbud, skriver Medier24.

