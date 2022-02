Bugge Wesseltofts nye album: En trøst i harde tider

---

Bugge Wesseltoft har vært en av de mest aktive jazzmusikerne i landet i mange år, i mange forskjellige sammenhenger. Både som pådriver i det lokale miljøet og som formidler av impulser utenfra. Simpelthen en av de aller viktigste i det nye århundret.

Nå er han her med et nytt soloalbum der vi igjen (for det meste) hører ham alene ved pianoet, slik også et svært stort publikum kjenner ham fra julealbumet fra 1997. Hans forrige utspill i dette formatet var «Everybody Loves Angels» fra 2017, som inneholdt noen litt for velkjente melodier for min del. Her kommer han med helt nytt materiale. Og det er helt utsøkt.

Bugge Wesseltoft spiller som vanlig på sine soloplater vakkert og melodiøst, og lar klangene ruve i lydbildet. Åpningslåten heter «Resonate», og resonansen fra instrumentet er upåklagelig.

I mellomspillet «Emerging» kommer Håkon Kornstad inn på saksofon, og blir der i den påfølgende «Roads», som med dette får et ekstra løft, med hovedpersonen på elpiano for en gangs skyld på dette albumet. «Life» skiller seg også ut med klokkespill og livlig fuglekvitter i bakgrunnen.

Albumet har for det meste korte titler som inviterer til frie assosiasjoner. Det vil si, helt til den smektende avslutningen med «Sunbeams Through Leaves Softly Rustling». Da er det lett å se for seg solstrålene skinne gjennom blader som rasler mykt i vinden.

Bugge Wesseltoft forklarer at dette er musikk som er spilt inn i en utfordrende tid. Da tenker han sannsynligvis på hele koronatiden, som har vært spesielt vanskelig for kulturlivet. – Det var uunngåelig at tvilen, frustrasjonen og usikkerheten skulle gjenspeile seg i musikken, forklarer han selv. «Deeper» er tung og dyster. «Gonna Be OK» er på den andre siden en av de mest trøstende «ordløse sangene» hans. Så kommer altså albumet ut i en tid der usikkerheten plutselig er enda større og fortvilt. Da er det godt å høre musikk som maner fram troen på det gode, og gir et aldri så lite glimt av lys i mørket.

