Violet Road: – Skikkelig deilig å spille rockekonserter med dansing og klining og hyling igjen

Av Gitte Johannessen

Se turnéliste nederst i saken

– Vi har jo vært aktive under pandemien og spilt for folk som sitter i bussformasjon med tomatsuppe til 50 øre på fanget mens de balanserer tre pils og prøver å booke en fjerde med en QR-kode som aldri funker. Det blir ikke enorm stemning av sånt. Særlig ikke når de etter 90 minutter skal reise seg for første gang og innser at de har 2 i promille, lyder det humørfylt fra Violet Road-medlemmene, som legger til:

– Nå er det skikkelig deilig å spille rockekonserter med dansing og klining og hyling igjen.

Bønn til publikum

I et Konsert-Norge preget av usikkerhet rundt støtteordninger i overgangsfasen etter gjenåpning og mye avlysninger, kommer Violet Road med en bønn til publikum:

– Vi håper at flest mulig finner veien tilbake til konsertlokalene igjen. Det er ikke bare enkelt å skulle selge masse billetter postkorona, og vi har full forståelse for at enkelte er litt tilbakeholdne. Men det er nå det skjer, det er nå kan man virkelig får oppleve band som har sittet inne med mye de siste to årene – og som er helt gale etter å få det ut sammen med publikum.

Tromsøbandet består av brødrene Håkon, Hogne og Halvard Rundberg, samt Kjetil Solberg og Espen Høgmo. De har holdt det gående siden 2007 – hele tiden på engelsk.

Men nå gjør de sin norskdebut på singelen «Ti ville hesta», som utkom fredag.

[ Tre generasjoner Greni: – Det å vokse opp med musikk, har nesten alt å si ]

Lengsel etter normalitet

– «Syng på norsk» sa de. Åge, Bjørn, Halvdan, og alle disse heltene våre, som vi møter på veien, på backstage og i hotellbaren. Vi har bare ledd med dem, og tenkt at det kommer nok aldri til å skje. Men det er et prinsipp vi alltid prøver å holde, og det er å følge låta, uansett retning, stil, smak og farge. Og denne kom på norsk. Så da blir det sånn da, denne gangen, heter det fra Violet Road-vokalist Kjetil Solberg.

Bassist Hogne Rundberg tror muligens låten kom som «en følge av unntakstilstanden vi lever i om dagen». Teksten handler om lengselen etter normalitet og det å ha muligheten til å stikke på byen for en kveld.

Bandet har noen flere demoer på norsk som de har kost seg med å lage. Og uten å love noe, og uten å ha noen masterplan, uttaler bandmedlemmene at det føles det veldig moro å utforske denne siden av musikken sin.

– Du skal ikke se bort ifra at det kommer noe mer på norsk i løpet av året, sier kvintetten fra nord. Som ellers lover at de blir å se på sommerfestivaler rundt om, før de til høsten vil kombinere studioarbeid og konserter.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!

---

Turnéliste Violet Road

18. februar – Rockefeller, Oslo

19. februar – Gregers, Hamar

24. februar – Ælvespeilet, Porsgrunn

25. februar – Festiviteten, Haugesund

26. februar – Kulturhuset, Bergen

11. mars – Svømmehallen, Bodø

12. mars – Kulturbadet, Sandnessjøen

18. mars – Slakteriet, Hammerfest

19. mars – City Scene, Alta

30. april – Arena Nord-Norge, Harstad

---