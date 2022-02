Girl In Red kan vinne åtte Spellemannpriser

Da nominasjonene for Spellemannprisen for 2021 ble presentert fredag var Girl In Reds album «If I Could Make It Go Quiet» nominert for årets alternative pop/rock (klassen som fram til i år hadde det ubrukelige navnet «indie») og årets utgivelse (klassen som het årets album til den forsvant helt, men nå er tilbake). «Serotonin» er nominert som årets låt, og «Body And Mind» som årets video (med regissør Thea Hvistendahl).

Som Marie Ulven er hun også nominert i klassene for tekstforfatter, komponist og produsent (med Mattias Tellez). Dette er sju klasser til sammen. I tillegg må hun være en opplagt kandidat til å vinne hovedprisen som årets spellemann, der det ikke nomineres kandidater på forhånd.

Girl In Red har en Spellemannpris fra i fjor, som årets internasjonale suksess. Dette er en utmerkelse hun bare kan få én gang, ellers hadde hun vært en klar kandidat her også. Men uansett hvor mange priser det blir på Marie Ulven er det tvilsomt om hun kan ta imot dem i egen person i Oslo 22. april. 23. april spiller Girl In Red nemlig på den store Coachella-festivalen i California.

Spellemannprisen melder om ny rekord i antall påmeldte. Tallene her er av en eller annen grunn hemmelige, og kan være et resultat av flere kategorier der kravene til å melde seg på er senket. Nytt i år er festmusikk, der gruppa Hagle må være favoritter med sin livlige hillbilly-vri. Konkurrentene deres er Jone, Carina Dahl og Rotlaus. Sistnevnte er ei gruppe det er mye godt å si om, men de er nominert ut fra en av disse udefinerte spillelistene som det nå er rom for etter reglementet. De ga, etter det vi kan se, ut tre sanger i fjor, to av dem nye, og en akustisk nyinnspilling av en gammel sang. Det er nok å ha gitt ut ti minutter musikk for å få en Spellemannpris.

De nevnte Hagle er i tillegg nominert til årets låt og årets gjennombrudd. Tre priser kan også Gabrielle få, i klassene for pop, låtskriver, og årets utgivelse. Den siste klassen er definert som «låter utgitt over en tidsperiode som er konseptuelt samlet i en utgivelse». Hæ, spurte vi da dette ble kjent, og det er godt å se at nominasjonene går til fire ordentlige album, med Stig Brenner, Ola Kvernbergs Steamdome og altså Gabrielle og Girl in Red.





I andre klasser er kravene i praksis høyere, og nåløyet veldig trangt. Vi har gitt god omtale til alle de fire platene som er nominert i jazzklassen, men bare Friends And Neighbors var blant de 12 vi etter mye tro og tvil trakk fram som årets beste selv. En av disse, «Cracks» med Bendik Giske, er derimot tatt ut i åpen klasse, så dette er ingen eksakt vitenskap. Giske er også nominert i klassen for internasjonal suksess.

Det er ellers godt å se at navn som Tone Hulbækmo (barneplate), Hellbillies (country) og Lars Saabye Christensen (tekstforfatter) er med i finaleheatet, for det er ikke mange her som andre som var kjente i forrige århundre. Spellemannprisen har igjen fått kritikk fra flere hold før årets utdelinger. Det store plateselskapet Drabant bestemte seg for å ikke melde på sine utgivelser denne gangen. Dessuten er arrangørene kritisert for ikke å honorere jurymedlemmene.

Da står det bare igjen å nevne selve Hedersprisen, som deles ut for lang og tro tjeneste. Vår kandidat er igjen Vazelina Bilopphøggers. I ei tid da 10 minutter utgitt musikk er nok til å vinne en pris hadde det vært på tide å anerkjenne ei gruppe som har over 40 års fartstid, gjør tre avskjedskonserter i Oslo Spektrum i senere i år, men ikke har fått noen Spellemannpriser fra før. Avgjørelsen er sannsynligvis tatt, de hører aldri på oss uansett, men går det an å la være enda en gang?