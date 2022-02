Trygve Skaug om kontakten med fansen: – Det har vært en fantastisk tillit at folk deler så mye fint

Han mener tiden under koronapandemien har gitt mange av oss følelsen av å være vektløse, uten holdepunkter og trygg jording.

– Særlig for oss som ikke kan jobbe med det vi pleier, eller dem som har hatt noen syke de ikke kan besøke, sier Trygve Skaug og tror det er mange forskjellige måter å være vektløs på.

– Både i relasjonen i et vennskap, den vektløse følelsen av ikke å ha noen rundt seg. Eller det å miste noen eller savne noen som du skulle ønske var der. Det å være vektløs med tanke på livets holdepunkter – som tro, når den blir rokket ved. Eller når alt det vonde i livet skylles opp for noen og de henger i løse luften et øyeblikk.

Og det tok den kjente «Instagram-poeten», som han gjerne er blitt kalt, til musikken for å si noe om.

– Jeg har klart å røre ved det jeg hadde lyst til å si noe om, sier han til NTB om albumet «Sanger du skal få når vi er vektløse». Som omtales som en søkende samling viser om å savne og å kjenne trygghet, om å flykte og å finne et sted å gå i land, om å tvile og å finne noe å tro på.

– Et behov

Trygve Skaug er ikke alene om å ta opp sterke temaer; en rekke artister har eller i ferd med å slippe album der de deler ting svært åpent. På spørsmål om pandemitiden har bragt dette mer frem, lyder svaret:

– I og med at vi har vært så lite sammen som vi har kunnet være i denne tiden, tror jeg dette er et behov som har poppet frem. Vi har ikke så god tid når vi treffer venner, det er kanskje et avmålt tidsrom. Da må vi få hva det handler om, få essensen i livene deres for å høre hvordan det går. Vi har ikke tid å ødsle, til å snakke om været. Det samme i nettkommunikasjonen, det er ikke plass til digresjonen, Og det gjelder kanskje i musikken også? Kanskje vi er blitt bedre til å være konsise, til å få frem kjernen?

Selv har Trygve Skaug har prøvd seg på noe nytt og delt tekstene til de nye låtene på Instagram-kontoen sin med de mange følgerne.

– Det er utrolig fascinerende. Man hører at Instagram bare er et umiddelbart sted, men folk leser og responderer.

[ Trygve Skaug: Vektløse, men vesentlige sanger ]

Skjermer seg

Men samtidig meddelte Trygve Skaug nylig sine over 200.000 følgere at han ikke lenger vil svare på personlige meldinger i sosiale medier.

– Nei, jeg svarer ikke mer. Det har vært en fantastisk tillit at folk deler så mye fint, det har jeg vært takknemlig for. Men pappa har nok vært mye i innboks. Det tok litt mye energi vekk fra folkene jeg har i hverdagen etter hvert, sier Skaug om at et familiemedlem satte hjerte ved posten der han fortalte fansen om dette.

– For det er ikke «hei, det er fint vær i dag»-meldinger jeg får. Det er ganske heavy ting som preger meg i flere timer etter å ha lest det. Det finnes heldigvis mange gode tjenester man kan oppsøke, som kan gi ordentlig hjelp – og ikke bare blir sett av en kjent person, sier han om seg og sin tidligere rolle.

Lengre tekster

I tre år på rad har Trygve Skaug toppet bokhandlernes lister over mestselgende lyrikk, senest i 2021 med diktsamlingen «Opprykk». Nå merker han hvordan poeten i ham og musikeren – som nå altså slipper sitt femte soloalbum – nærmer seg hverandre.

– Alt du skriver til enhver tid preges av hvordan du har det i livet, enten det kommer ut som poesi eller sangtekst. Før har jeg hatt behov for å skrive litt forskjellig uttrykk i låter kontra hva jeg har gitt ut i bokform av poesi. Mye av det jeg har skrevet det siste året på poesifronten har vært veldig kort, så det har vært deilig å kunne skrive noe lenger, sier han om «Vektløse»-tekstene.

Og disse lengre låttekstene har igjen influert hans kommende diktsamling, kalt «Dikt til navngitte menn» som kommer senere i år. De begynte han å skrive for å øve seg opp til å si det han mener til dem det gjelder, når han har noe fint å si.

– Jeg fronter jo veldig at menn må snakke sammen, uten at jeg gjør det selv. Det oppdaget jeg etter å ha blitt intervjuet om menn og psykisk helse. Jeg kom hjem og innså at jeg var dårlig på det, jeg har ikke vært så flink til å si det til de mennene jeg har i livet mitt.

[ I Oslo Spektrum: Enda en soloppgang for Madrugada ]

Byttet turneer

Samme tanken gjorde seg også gjeldende på noen av låtene. Som sangen til den avdøde morfaren, kalt «To av samme sort».

– Jeg fant ut at jeg ikke hadde laget noen ordentlig låt til ham som jeg savner,

Også moren og faren får sin sang, og besteforeldrene med, får sin hyllest i «Takket være deg» med et refreng som går: «Et lite hus ved foten av en skog / to ble til sju og fem av døm dro / men aldri så langt at vi mista tak / for hvor enn vi fór var du like bak».

Trygve Skaug skulle snart vært ute på landeveien med selveste Henning Kvitnes – men den turneen måtte flyttes til høsten. Avgjørelsen tok de i januar, før det åpnet mer opp. Og da kastet Trygve Skaug seg rundt og laget en turné viet «Vektløse»-platen. Den starter han på nå fra 24. februar og frem til april.

– Vi drar til mindre steder som jeg og Henning ikke hadde tenkt å reise til. Der får jeg spilt disse låtene. Jeg har pugget alle tekstene.

[ Ole Paus er 75: – Jeg har lagt veldig mye av meg selv i sangene. Hvert ord er sant, og hvert ord er ment. Det nærmer seg et skrubbsår ]

Staysman-samarbeid

På den nye platen ser Skaug også ut i verden, som med låten «Sov mitt kjære land» – som han beskriver som «en slags nattasang til det krigsherjede landet som flyktningen forlater». Den skrev Skaug sammen med vennen Tore Thomassen, som hadde møtt to flyktende fedre. Selv satte Trygve Skaug seg inn i hele deres fluktrute, fra Aleppo til det de trodde skulle bli en lys fremtid – men som endte i en leir. Med seg på fremføringen ville han ha noen som «hadde sett krigens mørke sider med egne øyne».

Og det ble Stian «Staysman» Thorbjørnsen. Trygve Skaug gikk i 2017 ganske solid ut mot russelåtprodusenter som satset på grove tekster da den debatten raste rundt denne delen av festmusikksjangeren. Nå beskriver han deltagelsen i fjorårets «Hver gang vi møtes» som en aha-opplevelse, der han ble kjent med tekstene til Staysman.

– Det var så gøy å være med på å gå gjennom hele katalogen hans. Han mobber aldri noen, han har mye på egen bekostning. For ham er det om å gjøre å lage ting som gjør at folk har det bra og moro, eller blir sett i en slags mørk bakside av festen, sier Skaug, som inviterte Thorbjørnsen med på å gjøre «Sov mitt kjære land» fordi han ville ha med noen som hadde sett krigens mørke sider med egne øyne.

– Jeg snakket ganske mye med Stian om hans bakgrunn som FN-soldat i Afghanistan, forteller Skaug, som underveis også er blitt kjent med mange i det afghanske miljøet.

– Det var sterkt å fremføre «Sov mitt kjære land» for første gang utenfor Utenriksdepartementet. Jeg snakket med veldig mange. Det er ingen som ikke drømmer om å se landet sitt reise seg igjen. Men håpet er helt ødelagt, landet er overgitt til ulvene. Likevel dør håpet aldri, sier Skaug alvorlig.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]