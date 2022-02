Minneord: Nils Bjarne Kvam var viktigere enn mange er klar over

Da Nils B. Kvam forlot oss 25. januar i år, mistet vi en plateprodusent og lydmagiker som med sin umiskjennelige signatur har preget lydopplevelsene for så mange gjennom flere tiår.

Noen av oss var så heldige at vi ble kjent med dette fyrverkeriet av et engasjement til musikken da Nils sto bak disken i platesjappa Imerslund i Oslo rundt 1968. De var nærmest hellige for oss, disse stundene da vi var innom der, og Nils oppdaterte oss på det siste fra Traffic, Hendrix, Procol Harum og Small Faces. Vi forlot butikken med «stjerner i øya og gull i øra», beriket av forventninger til platene Nils hadde formanet oss om at vi «bare måtte høre», og vi var alle Nils evig takknemlig. Det setter sitt preg. Du glemmer ikke sånt.

Det var en viktig tid. Jeg fikk huket inn Nils til Morgans-bandet jeg spilte med på den tida, og vår tredje single fikk Kvam-komposisjonen «Lonely» på den ene siden. Lydlegenden Jan Erik Kongshaug var ansvarlig under innspillingen vår i Bendiksen-studio i 1968, og Jan Erik ble så imponert over Nils’ tekniske innsikt og musikkforståelse at han tilbød Morgans-gitaristen teknikerjobb i studio på flekken. Nils var i gang.

Nils Bjarne Kvam (nederst til høyre) med New Jordal Swingers og noen av platetrofeene de fikk sammen. (Privat)

I 1973 startet han sitt idealistiske On Records der Nils ga oss det ekstra løftet så mange av oss higet etter. New Jordal Swingers, Junipher Greene, Undertakers, Høst, Geirr Lystrup var bare noen få, men lyden fra Kvamorama-produksjonene på On Records nådde ut til folket. Siden ble han hentet inn til lydproduksjon for navn som Flying Norwegians, Vazelina Bilopphøggers, Gartnerlosjen, Drama, The Beste og Sammen for livet-prosjektet. Og hele 9 album med New Jordal Swingers og Eigil Berg kan nå smykke seg med ordene: Produsert av Nils B. Kvam.

Ikke alle vet det, men også verdens mestselgende artist Michael Jackson ville ha med takksigelser til Nils på albumet “hist”, lydfrik som jo også han var. Nils hadde nemlig vært ambassadør for norske Electrocompaniet som Jackson & Co brukte i studio.

Tretti år etter starten med On Records var Nils fortsatt i gang. Han blåste liv i en av mine tidligste låter da han produserte Bigbangs utsøkte versjon av «Long Distance Man» til Electric Psalmbook-albumet. Videre utpå 2000-tallet var NJS ferdig med innspillingen av Indigo-albumet under Nils’ ledelse, da Nils forlangte at den første norskspråklige versjonen av Dylans «Make You Feel My Love» bare måtte spilles inn som avslutning til albumet. Da var det jo bare å adlyde, det var ikke meg imot, og bandet fikk en ny konsertfavoritt de neste 20 åra.

Nils B. Kvam har betydd mere for norsk musikk enn det mange er klar over. Musikkbidragene hans vil leve videre – lenge …