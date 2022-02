Renate Reinsve nominert til BAFTA-pris

Reinsve konkurrerer blant annet med Lady Gaga for rollen i «House of Gucci», skriver VG.

«Verdens verste menneske» er også nominert til beste ikke-engelskspråklige film.

– Det føles surrealistisk og helt fantastisk å bli nominert til en bafta. Det er en stor ære, det betyr veldig mye, sier Reinsve til NTB.

Også produsent Andrea B. Ottmar er strålende fornøyd:

– Dette er selvfølgelig en fantastisk stor ære, både for Renate, Joachim (regissør Joachim Trier red.anm.) og hele teamet. Det har vært en utrolig reise for oss så langt, og at filmen treffer såpass godt internasjonalt gleder oss enormt. Det er en stor anerkjennelse, sier Ottmar til NTB.

Prisutdelingen blir holdt 13. mars.

