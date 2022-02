Forsvaret vil ha musikalsk storverk som beskriver Krigskorset – og historiene bak

Mottageren av Krigskorset må i krig eller væpnet konflikt ha utmerket seg «på særlig fremdragende måte» ved personlig tapperhet eller ledelse i kamp.

– Gjennom musikken får vi satt følelser bak Krigskorsets mange historier, hedre dem som har mottatt anerkjennelsen og kanskje inspirere andre til innsats for Norge, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Det kommende, helaftens musikkverket skal urfremføres i oktober 2022. Og denne uken er Marcus Paus i gang med å møte Hærens musikkorps i Harstad for «testing, utprøving og inspirasjon», står det videre å lese.

Det er Hærens musikkorps med dirigent Trond Husebø som står for innspilling og urfremføring, men tanken er at verket skal være identitetsbyggende og samlende for de norske militærkorpsene.

Verket «Krigskorset» skal beskrive Norges høyeste utmerkelse og historiene som ligger bak den. Det får en egen sats som tar for seg slaget om Narvik i 1940, hvorfra de fleste av Krigskorset utmerkelser er gitt, ifølge Forsvaret.

Etter urfremføringen i oktober i år skal verket også spilles inn. Det påpekes i pressemeldingen at utgivelsen også vil bidra til å utvide samtidsmusikkrepertoaret for korps.

Om Marcus Paus heter det at han «har markert seg som representant for en nyorientering mot tradisjon, tonalitet og melodikk, noe som passer Forsvarets bestilling godt». Paus har flere ganger jobbet sammen med dirigent Trond Husebø, som står bak en rekke innspillinger av norsk filmmusikk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen