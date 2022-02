Ny Black Panther-film får norsk drahjelp

Tidligere har Tom Cruise i kastet seg ut fra Preikestolen i «Mission: Impossible» og James Bond har kjørt Atlanterhavsveien i «No Time To Die» takket være norske insentivmidler. For 2022 er det ikke gitt tilsagn som automatisk gir besøk av Hollywood-stjerner i norske fjordarmer eller lokale Joker-butikker. Det aller største tilsagnet i år går til et historisk norsk TV-drama om vår egen kongefamilie, «En av folket». Serien som skal handle om kong Harald og dronning Sonjas unge år, tilbys 42.926.000 kroner i støtte.

Totalt 55,9 millioner tilbys for 2022, og det er Norsk filminstitutt (NFI) som forvalter insentivordningen som er opprettet for å lokke internasjonale filmprodusenter til å legge hele eller deler av filmproduksjonen til Norge. Det tilbys opptil 25 prosent refusjon av kostnadene til produksjoner som produseres helt eller delvis i Norge. Refusjonsordningen er opprettet for å tiltrekke store internasjonale produksjoner til Norge, samt å stimulere til at produksjoner med norsk hovedprodusent velger å gjennomføre innspillingen i Norge.

[ Mission: Impossible-filmer utsettes ytterligere ]

Jo Nesbø-serie

Blant de internasjonale filmprosjektene som har søkt om og fått tilsagn om insentivmidler er «Black Panther: Wakanda Forever», oppfølgeren til Ryan Cooglers Marvel-braksuksess fra 2018 som bringer alle de opprinnelige skuespillere tilbake så nær som Chadwick Boseman, hovedrolleinnehaveren som døde av kreft. Det er deler av VFX-arbeidet (visuelle effekter) som gjøres i Norge, og Storm Studios AS står som søker av insentivmidlene. De har tidligere hatt internasjonale kunder som spillefilmen «Morbius», og står bak effektene på norske storfilmer som «Nordsjøen» og «Tre nøtter til Askepott». De tilbys 4.291.700 kroner for arbeidet på Marvel-filmen som skal distribueres av Disney, med planlagt premiere 9. november i år.

Det andre internasjonale prosjektet er å regne som en påplussing til en dramaserie som også har fått støtte tidligere, i 2021. Det dreier seg om «The Devil’s Star», en britisk TV-serie basert på Jo Nesbøs «Marekors», produsert av Working Title Television. For 2022 er det innspillingen av en tilleggsepisode som har fått tilsagn på 8.675.000 kroner.

[ Dette er de beste filmene på Netflix akkurat nå ]

TV-serie om Harald og Sonja

– Årets insentivtilsagn går til tre veldig forskjellige typer prosjekter og til ulike aspekter av produksjonen. Det ene er til rent teknisk arbeid med visuelle effekter (VFX) på en internasjonal storproduksjon. At et norsk selskap får et så stort VFX-oppdrag for en amerikansk storfilm, viser at norsk filmindustri er langt fremme med hensyn til teknologi og produksjonskvalitet. Et slikt oppdrag kan også fungere som en døråpner for flere oppdrag for norsk leverandørindustri og særlig innen spesialeffekter, sier Kjersti Mo, direktør i NFI i en pressemelding.

Den aller største potten går imidlertid til en bredt anlagt dramaserie med norsk hovedprodusent, «En av folket», om kong Harald og dronning Sonja med særlig vekt på de unge årene og dramatikken rundt daværende kronprins Haralds forhold til Sonja Haraldsen og hvorvidt han som kongelig kunne gifte seg borgerlig. Produksjonsselskapet Paradox står som søker. Selskapet fikk nylig 12 millioner kroner i såkalt markedsstøtte fra NFI til spillefilmprosjektet «Harald & Sonja», i regi av Vibeke Idsøe.

[ Med skrekkdramaet «Yellowjackets» har regissør Eva Sørhaug gått til topps i amerikansk TV-bransje ]

I tilsagnsteksten til TV-serien beskrives «En av folket» som: «et historisk drama av internasjonale dimensjoner, en episk kjærlighetshistorie der vår Konge og Dronning står i sentrum for en dragkamp mellom sterke politiske viljer, medienes påvirkningskraft og folkeviljen. Var Norge tidlig på 60-tallet klar for at den fremtidige monarken giftet seg med en pike av folket?».

I alt var det 14 søkere i den ordinære runden med frist sent i november 2021. Det dreier seg om fem spillefilm- og ni dramaserieproduksjoner. Fem av dem er finansiert av amerikanske strømmeselskaper, to av amerikanske «major film studios», en italiensk og de resterende seks er

Blant prosjektene som søkte insentivmidler og ikke fikk støtte, var titler som «Beforeigners 3», Roar Uthaugs spillefilm «Troll» og Fantefilms planlagte TV-drama «La Palma».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Disse prosjektene er tilbudt insentivmidler:

«Black Panther: Wakanda Forever»

Format: Spillefilm

Søker: Storm Studios AS

Produsent: Marvel Studios

Distribusjon: Verdensomspennende kinodistribusjon gjennom Walt Disney Company

Tilbudt refusjonsramme: 4.291.700 kroner.





«The Commoner/En av folket»

Format: Dramaserie

Søker: Paradox Rettigeter AS

Produsent: Paradox Rettigheter AS

Distribusjon: Nordic Entertainment Group Sweden AB (NENT)

Tilbudt refusjonsramme: 42.926.000 kroner.





«The Devil’s Star»

Format: Dramaserie – enkeltepisode

Søker: Working Title Television Ltd

Produsent: Working Title Television Ltd

Distribusjon: Verdensomspennende gjennom Universal/NBC

Tilbudt refusjonsramme: 8.675.000 kroner.

---