Vakker jazz fra sørafrikansk legende og mester

Abdullah Ibrahim

Solotude

(Gearbox)

«Bach? Beethoven? We’ve got better,» skal Nelson Mandela ha slått fast backstage etter en konsert med Abdullah Ibrahim. Den sørafrikanske pianomesteren, en gang en gang kjent som Dollar Brand, holder det fortsatt gående, i en alder av 87 år. Hvert år holder komponisten og pianisten, født i Cape Town en oktoberdag i 1934, konsert i Hirzinger Hall, i Riedering, sør i Tyskland, på sin egen fødselsdag. Pandemiåret 2020 var ikke noe unntak. Den årlige konserten ble gjennomført, til tross for pandemi og nedstengte konsertsteder, men denne gangen uten publikum til stede. Det var bare mesteren og hans flygel, samt lydteknikere, til stede. Konserten er nå utgitt på albumet «Solotude», med undertittelen «My journey, my vision».

Ibrahims musikk bærer med seg en klang av sørafrikansk folkemusikk og kampen mot apartheidregimet, innflytelsen fra storheter som Duke Ellington og Thelonious Monk, de musikalske møtene med folk som John Coltrane, Ornette Coleman, Don Cherry og Pharoah Sanders. I møtet mellom alt dette, og et utpreget lyrisk spill, har Ibrahim skapt en særegen musikalsk verden, preget av stor kunstnerisk dybde.

Han har flere soloalbum bak seg, deriblant «This Song Is My Story» fra 2014 og «Dreamtime» fra 2019, det siste ble i likhet med «Solotude» spilt inn i Herzinger Hall, men den gang med publikum. Det ferske albumet består av 18 låter signert Ibrahim, de er hentet fra et langt musikalsk liv. Vi får velkjente låter som «Mindiff», ikoniske «Blues for a Hip King», «The Wedding», «District 6» og vakre «Blue Bolero», som går igjen flere ganger, i form av fragmenter, som en slags rød tråd gjennom denne reisen, der Ibrahim også serverer tre nye låter, inkludert «Once Upon A Midnight», som er et av albumets fineste øyeblikk.

Ibrahim er kjent for solokonserter der komposisjonene flyter over i hverandre, i en uavbrutt musikalsk strøm, uten pauser. «Solotude» er en slik sammenhengende reise, i likhet med «Dreamtime». Noen av låtene varer under ett minutt, noen i to minutter, før han glir sømløst over i neste låt, som i eneste stor komposisjon. Det låter vitalt, tidvis minimalistisk og drømmeaktig. Her er det bare å lene seg tilbake og ta inn både detaljene og helheten, for dette er blitt et nydelig soloalbum fra den sørafrikanske mesteren.

