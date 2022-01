– Folk tror jeg blir undertrykt og tvunget

– Det er mitt liv, min hijab. Jeg skal få velge om jeg vil bruke den eller ikke. La det valget være mitt. Ingen muslimske menn skal fortelle meg at jeg må bruke det, og ingen lovverk eller mennesker skal fortelle meg at jeg ikke skal få bruke det.

Det sier Nabila Anwar (30) til Dagsavisen. Tirsdag 1. februar er det verdens hijabdag. Dagen markeres over hele verden, blant annet i Sverige, Danmark, England og Tyskland. Anwar og flere andre muslimske kvinner skal stå på stand på Nationaltheatret, men det vil også være stands på Holmlia i Oslo, i Follo og i Nittedal. Det vil være mulig å spørre dem om hva enn man måtte lure på, og de som vil kan få prøve en hijab selv.

– Spør oss! Vi står der, vi har hijab og vi vil gjerne svare på spørsmål. Det er så mange som ikke har nok kunnskap om dette.

Anwar er opptatt av at ingen skal få fortelle henne at hun blir undertrykt og tvunget, eller at hun støtter at noen kvinner blir det.

– De som tenker sånn er feilinformert, for det stemmer ikke. For noen er det et symbol på tvang og undertrykkelse, men ikke for alle. Vi som bruker det, støtter ikke at noen blir tvunget og undertrykt. Jeg vet at noen blir det, men det betyr ikke at man kan generalisere det, sier hun.

Fikk ikke jobb

Anwar er medlem av Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn. Deres motto er kjærlighet til alle, ikke hat mot noen. Hun er oppvokst i Belgia, hvor hun tok medisinutdanning. I 2016 innførte Belgia et forbud mot hijab i skoler. Anwar synes det er synd at det blir laget lovverk som skal beskytte de som blir undertrykt, når det er så mange som føler seg helt frie.

– For å beskytte dem, skal de tvinge oss som velger å bruke det, til å ta hijaben av.

Anwar fikk ikke bruke hijab på skolen. Og da hun var ferdig utdanna og skulle forsøke å komme seg ut i arbeid, fikk hun beskjed om at hun ikke fikk jobben med mindre hun tok av seg hijaben.

– De sa det direkte til meg under intervjuet: Du er kvalifisert, men vi tar deg bare imot hvis du tar av deg hijaben. Hvordan beskytter det meg?

For Anwar har hijaben blitt en del av identiteten hennes. Nabila er ikke Nabila uten hijab. Hun føler seg ikke trygg uten.

– Trygghet er en av grunnene til at jeg velger å bruke det. Islam sier man skal ha fokuset på det indre, og ikke det ytre. Kvinner verden over blir seksualisert og sett for sitt ytre. Det gir mange negative konsekvenser. Jeg føler meg beskyttet ved å gå med hijab. Jeg vil at folk rundt meg skal se meg for mine ferdigheter, hva jeg kan, istedenfor hvordan jeg ser ut.

Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn tror at den Messias som ble utlovd har kommet. (Thale Engelsen)

Anwar takket nei til jobbtilbudene i Belgia. Hun ville ikke ta av hijaben av tvang. Hun flyttet til Norge og giftet seg. Ingen arbeidsplasser krevde at hijaben måtte av. I dag bor hun i Gran, hvor hun jobber som fastlege.

– Noen tenker kanskje at man heller bør gjøre noe med holdningene som gjør at kvinner seksualiseres, heller enn at kvinner må dekke seg til?

– Du går ikke ut om kvelden og tenker at alle andre som er ute den kvelden må oppføre seg bra, også er du ikke forsiktig. Du beskytter deg selv. Ja, holdningene må endres, men så lenge de ikke gjør det, kommer jeg til å beskytte meg selv.

For mye triste nyheter

For Anwar symboliserer hijaben trygghet. Ved å bære den viser hun at hun er religiøs. Det er en misforståelse at kvinner i Islam er mindre verdt enn menn, at de må bruke hijab fordi de er av mindre verdi, understreker Anwar. Det er også en misforståelse at menn har makta og bestemmer.

– Jeg tror på de dypere meningene i livet, å skape et samfunn fritt for umoralske hendelser. Hvis vi, både menn og kvinner, slutter å legge så mye vekt på hvordan man ser ut, og begynner å respektere hverandre, kan vi skape et godt samfunn, sier hun.

Det er ikke lenge siden det ble debatt rundt Dagsavisens papiravis-forside, som viste to muslimske kvinner med hijab. Anwar mener det at så mange reagerer på at kvinner med hijab blir kalt tøff og rå, istedenfor å diskutere hva de har fått til, tyder på lite kunnskap og mangel på interesse for muslimske kvinner. Hun har flere ganger opplevd at folk synes synd på henne fordi hun har på seg hijab.

– Folk tror jeg blir undertrykt og tvunget. På skolen i Belgia syntes lærerne synd på meg som brukte hijab og ble undertrykt. Som tenåring kunne jeg ikke beskytte meg heller. Det er blitt et traume for meg.

Anwar synes det er synd at det er flest triste og negative nyheter media, og at det finnes flere historier om kvinner i tvang og undertrykkelse enn det gjør om de kvinnene som er frie, uavhengige og lykkelige.

– De som ikke har andre å hente kunnskap fra, har bare media.

Derfor håper hun så mange som mulig kommer på hijabdagen og stiller de spørsmålene de sitter inne med.





