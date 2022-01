– Ruth Maier var bare 18 år da hun kom til Norge og trodde hun var reddet

"Ingen hverdag mer" av filmskaperen Elsa Kvamme tar for seg historien om Ruth Maier og Gunvor Hofmo og deres møte med jødeforfølgelsene i Norge. Hun blander dokumentar og dramatisering for første gang, som her - på kaia ved "Donau". Foto: Georg W. Fossum / NTB/ Alert film NTB kultur (NTB kultur)