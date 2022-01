Lily Löwe skal heavyrocke MGP: – Glad for å representere jentene i heavyrocken

Og for å ha det klart: Siste halvdel av artistnavnet skal uttales «løøøv» – som i kjærlighet, med Mötley Crüe-inspirert tegnsetting og ikke som kattedyret.

Hun stiller til MGP-start med låten «Bad Baby». Sangen har allerede fått sin egen, tøffe musikkvideo, med headbangende band og Lily Löwe i upåklagelig rockevokaliststil.

– Jeg er oppvokst med en mor som er veldig glad i rock. Det var full guffe med Guns'N'Roses og «Welcome to the Jungle» i stuen da jeg var liten med dans og headbanging, ler hun av miljøpåvirkningen fra tidlig av.

– Det var hverdagen hos meg! Da jeg var ni år gammel så jeg Wig Wam i Melodi Grand Prix og syntes de var utrolig kule. De har alltid blitt med i hjertet mitt, akkurat som med et annet band som har fulgt meg hele livet, My Chemical Romance.

– Jeg ser på vennegjengen min, det er stor forskjell i hva vi hører på – hva som treffer deg. Det er det som er så gøy med musikk.

Sang i handlevognen

Lill Sofie Wilsberg er fra Skotterud. «Fra bøgda», ler hun. Der vokste hun opp som en sånn unge som alltid sang og spilt trommer på kjelene på kjøkkenet. Damene på den lokale matbutikken yndet å minne henne om «jeg husker da du var lita og sto der i handlevognen og sang for full hals for alle».

– Jeg har alltid sunget og elsket å showe. Jeg elsker å stå på scenen, men det er så lenge siden sist. Og scenene jeg har stått på, har vært lokale her hjemme i bygda mi. Å få lov til å debutere som artist på Melodi Grand Prix er ekstremt gøy, og jeg er veldig takknemlig overfor NRK, sier Lily Löwe.

Hun startet sitt første rockeband da hun var 10 år. Det var aldri noen rosapopdrømmer der i gården. Derimot emokids som fant sammen og mente at et bandnavn som Broken Lipz ville gjøre susen.

Nå er hun for første gang på lenge med i et band igjen – og da med halve Wig Wam om bord. Nærmere bestemt gitarist Trond «Teeny» Holter og bassist Bernt «Flash» Jansen. Trommene trakteres av Marius Viken.

Debutalbumet ute

Lily Löwe skrev «Bad Baby» sammen med Trond Holter og Victoria Land. Holter produserte også hennes ferske debutalbum «Löwe» – sluppet løs digitalt og snart på CD («for det liker rockerne») dagen etter MGP-offentliggjøringen. For Lily Löwe tas godt imot av heavyrockmiljøet, som har fått øynene opp for det nye talentet. Hun har akkurat gjestet den prisnominerte podkasten «Gammal Maiden» og latt seg intervjue.

Det er mange menn i heavyverdenen, men det har Lily Löwe ingenting imot.

– Jeg har blitt tatt imot så sykt godt! Jeg liker det miljøet så godt; folk samles for musikken og er fans som kan tekstene. Jeg er glad for å være her og representere jentene, og kanskje inspirere andre jenter til å finne veien dit, sier Lily Löwe, som stilte med T-skjorteteksten «Femme and fierce» da NRK presenterte artistene i forrige uke.

Hun får ikke lov til å si så mye om hva som er i vente på MGP-scenen lørdag – utover at det blir litt pyro og fullt band.

– De sa jeg kunne komme med ideer til showet. Jeg kommer fra filmbransjen, så jeg laget en hel presentasjon! For jeg ser en sceneopptreden for meg som en film inni hodet, sier Lily Löwe,

Til daglig jobber hun nemlig som kostymør og sminkør – blant annet på produksjoner som «Rådebank», der andre sesong innbragte henne en Gullrute-nominasjon for kostymene. Der er hun i kulissene, men nå trer Lily Löwe aller fremst ut på scenen.

Disse fire artistene skal konkurrere i dagens delfinale: Farida med låten «Dangerous», Steffen Jakobsen med «With Me Tonight», Lily Löwe med «Bad Baby» og Daniel Lukas med «Kvelertak». I tillegg opptrer Christian Ingebrigtsen med «Wonder Of The World», som er forhåndskvalifisert til MGP-finalen 19.-februar.

